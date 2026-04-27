Encuesta Invamer: a 103 días para entregar el poder, favorabilidad de Gustavo Petro bajó y creció su imagen negativa

El primer mandatario está próximo a terminar su periodo, en medio de fuertes escándalos que han sacudido los cimientos de su administración - crédito Leonardo Fernández Viloria/REUTERS

Se revelaron en la noche del domingo 26 de abril los recientes resultados de la reciente encuesta de Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, que además de medir la intención de voto con miras a la primera vuelta presidencial, también abordó la favorabilidad del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, que por lo visto salió bien librado en la medición, que se llevó a cabo entre el 15 y 24 de abril.

De acuerdo con esta encuesta, el 47,3% de los consultados aprueba su gestión, frente al 48,9% que lo desaprueba. En comparación con lo registrado en febrero, el jefe de Estado perdió al menos 1,7% de respaldo, pues tenía un 49% de imagen favorable; aunque también aumentó su registro negativo, pues en el anterior ejercicio se encontraba en un 46%. A esto se suma que un 3,8% de los preguntados prefirió no decantarse

- crédito Presidencia de Colombia

Desde el primer registro, en noviembre de 2022, el apoyo a la imagen de Petro era del 50%, por lo que, después de tres años y seis meses se mantiene en sus márgenes para Invamer; aunque este balance dista del último presentado por Atlas-Intel, que hablaba de una proporción menor en este ámbito y de cómo casi cada seis de cada 10 encuestados ‘rajaban’ al actual Gobierno en sus diferentes ejecutorias.

No obstante, en comparación con su antecesor, Iván Duque Márquez, el balance para Petro es positivo, pues el hoy expresidente tenía en abril de 2022 un 65% de desaprobación, frente a un solo 30% de respaldo. Al final, en la última medición, la de junio de ese año, bajó dos puntos el respaldo a su gestión, que fue del 28%, mientras que se mantuvo el margen adverso para el entonces gobernante, del Centro Democrático.

En consecuencia, Petro se perfila, de acuerdo con la firma encuestadora, a terminar con mejor imagen que su antecesor, que sufrió, además del fuerte impacto de la pandemia del COVID-19, el estallido social adelantado durante abril y julio de 2021, y que le sirvió de plataforma política al hoy jefe de Estado para llegar a la Casa de Nariño, tras ganar en la segunda vuelta al fallecido exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Ficha técnica

La encuesta fue efectuada por Invamer S.A.S., encargada por Noticias Caracol y Blu Radio, que también financiaron el estudio. Su objetivo principal consistió en conocer la percepción de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones de Colombia, y abordó temas como la intención de voto presidencial, pero también la aprobación del presidente de la República, en la recta final de su Gobierno.

El muestreo se llevó a cabo por etapas, bajo un enfoque probabilístico, con una muestra de 3.800 encuestas distribuidas en 149 municipios, de los cuales 24 corresponden a capitales y 125 a municipios no capitales. En la selección se incluyeron municipios de inclusión forzosa, así como municipios grandes, medianos y pequeños, conforme a la clasificación establecida en el artículo 3 de la ley 2494 de 2025.

El diseño del estudio fue de muestreo probabilístico, con un margen de error de 1,89% y un nivel de confianza del 95%. En la recolección participaron 100 encuestadores, que revisaron la totalidad de los formularios, mientras que se supervisó el 10% de ellos. Del mismo modo, se aclaró que no hubo subcontratación, ya que todo el personal pertenece a Invamer bajo empleo formal.

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