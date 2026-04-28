Marcela Reyes se pronunció sobre las infidelidades al interior de 'La casa de los famosos': "No me parece que se normalice"

La DJ pidió no normalizar este tipo de comportamientos a pesar de estar encerrados durante meses - crédito @isaclips2/TikTok

La presencia de Marcela Reyes en una reciente fiesta de La casa de los famosos reavivó la atención sobre la artista, que decidió abandonar la competencia cuando apenas iniciaba por motivos personales, y sus opiniones respecto a las relaciones sentimentales dentro del programa.

Durante su visita, la DJ fue recibida con entusiasmo por parte de sus excompañeros, quienes celebraron su regreso temporal a la famosa producción televisiva.

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En un episodio del espacio digital ¿Qué hay para dañar?, Reyes sostuvo que rechaza la idea de considerar los romances extramatrimoniales en el reality como algo habitual. “No me parece que se normalice la infidelidad”, remarcó la artista, mostrando su crítica hacia el vínculo entre Tebi Bernal y Alexa Torrex dentro del show.

Juanda Caribe y Mariana Zapata protagonizaron un beso que sorprendió tanto a los participantes como a la audiencia y desató una ola de comentarios en redes sociales - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

La DJ de guaracha recordó que ha experimentado el dolor de una traición amorosa y afirmó que no comparte la postura de aceptar públicamente situaciones que pueden lastimar a quienes están fuera del programa.

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Mencionó a las parejas de los involucrados, subrayando que tanto la novia de Tebi como el prometido de Alexa estarían enfrentando momentos difíciles a raíz del acercamiento entre los concursantes.

“No siento que esté bien ese tema, además porque Alexa también tenía su chico afuera, compromiso de matrimonio. Siento que la infidelidad o esto por más fanatismo no se puede avalar”, expresó.

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Durante la dinámica de “verdad o reto”, Tebi y Alexa Torrex aceptaron el desafío de besarse durante 15 segundos, generando aplausos y risas entre sus compañeros - crédito @lacasadelosfamososcolombia1 / Instagram

Reyes abordó además los supuestos coqueteos entre Juanda Caribey Mariana Zapata, y reforzó su postura: “No estoy de acuerdo con que estén dos personas sufriendo, porque obviamente la novia de Tebi habla desde el dolor”.

Según la DJ, situaciones como estas no deberían justificarse ni por el espectáculo ni por el fanatismo de la audiencia. La artista manifestó su empatía hacia Sheila Gándara, quien sería una de las más afectadas por las recientes dinámicas dentro de la competencia.

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Asimismo, Reyes insistió en la importancia de respetar los sentimientos ajenos y defendió la fidelidad como un valor imprescindible. “Yo creo en la fidelidad y no me parece que se normalice la infidelidad”, concluyó, manifestando su preocupación por la situación que vive la esposa de Juanda Caribe, especialmente porque hay una bebé en la familia.

Juanda Caribe tuvo una hija con la influenciadora y empresaria Sheila - crédito cortesía RCN

La postura de la DJ dejó claro que para ella la exposición mediática no debería servir como excusa para validar comportamientos que puedan perjudicar a terceros, especialmente a quienes no pueden defenderse públicamente.

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Las reacciones a las declaraciones de Marcela Reyes fueron de total respaldo, pues hay quienes dicen que a pesar del encierro, se debe respetar a la pareja que está fuera de competencia respetando el lugar de su esposo o esposa.

Asimismo, hubo quienes recordaron las palabras de Karina García, que recordó a sus seguidores durante su paso por el mismo pódcast que “allá adentro todo se magnifica, las emociones son más grandes y los sentimientos se desbordan”.

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Así terminó Jhorman Toloza su relación con Alexa Torrex

El creador de contenido entregó hasta las cuentas digitales de la comediante a sus familiares - crédito @jhormantol/IG

La ruptura entre Jhorman Toloza y Alexa Torrex se hizo definitiva cuando él entregó todas las pertenencias y cuentas digitales de la participante de La casa de los famosos Colombia 3. Toloza explicó públicamente que su decisión surgió tras observar acercamientos sentimentales entre Torrex y Tebi Bernal dentro del reality, lo que minó sus esperanzas de reconciliación.

Durante semanas, Toloza mantuvo los objetos de Alexa porque confiaba en que se trataba de un malentendido y aún deseaba retomar la relación. Sin embargo, el exprometido decidió actuar luego de recibir, a través del confesionario del programa, la petición expresa de Alexa para que le devolviera todo, incluidas las cuentas y hasta una camioneta.

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Jhorman Toloza defiende a Alexa Torrex tras la polémica con Juanda Caribe en La casa de los famosos Colombia - crédito @alexatorrexcontreras/IG

Al explicar los motivos de su demora, Toloza enfatizó que su único interés era cumplir la palabra dada a Alexa y cuidar sus cosas, negando que existieran razones económicas o intenciones de ganar notoriedad mediática: “A mí no me importan los números, a mí me importaba mi mujer”.

Finalmente, tras una semana de reflexión, entregó todas las pertenencias cuando reconoció que su vínculo emocional había terminado y solo sentía tristeza. Así, Toloza cerró definitivamente el ciclo con Alexa Torrex, descartando cualquier posibilidad de reencuentro.

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