Colombia

Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció millonaria inversión para mejorar la seguridad tras ola de ataques terroristas

Las autoridades están tomando medidas para garantizar la seguridad de la población, debido a acciones terroristas atribuidas a las disidencias de las Farc

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Violencia - Colombia - Disidencias
Bombas, pipetas y drones con explosivos han sido utilizados por las disidencias para atacar a la fuerza pública y la población civil en Cauca y Valle del Cauca - crédito Visuales IA

Las autoridades están tomando medidas para garantizar la seguridad de la población en Valle del Cauca, uno de los departamentos que fue blanco de todo tipo de atentados en los últimos días. La ola de violencia alertó al Gobierno nacional, a la fuerza pública y a las administraciones departamentales y locales, que llevaron a cabo reuniones para determinar los pasos a seguir en materia de orden público.

El 27 de abril de 2026, la Gobernación de Valle del Cauca realizó un Consejo de Gobierno Ampliado, que contó con la presencia de alcaldes y representantes de la fuerza pública, en el que se estableció hacer una millonaria inversión para mejorar y actualizar toda la red crítica de comunicaciones de la Policía.

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Tenemos una inversión de casi $70.000 millones para poder lograr conectar todos los municipios a este centro de emergencia y control que tenemos aquí de seguridad (Buga), para conectarlos con cámaras, pero no solamente cámaras en los municipios, sino también cámaras en los corredores seguros y una plataforma que vamos a entregarle al Ejército para que pueda identificar los temas de extorsión y de secuestro”, detalló la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ante los medios de comunicación.

"Solo aquí en el Valle del Cauca nos deben 6 billones de pesos, nos tienen que pagar las EPS para poder lograr que los pacientes tengan la atención con calidad", dijo la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro - crédito Colprensa
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, informó que se entregará una plataforma al Ejército para que pueda identificar casos de extorsión y de secuestro - crédito Colprensa

El secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño, explicó a Noticias Caracol que las actualizaciones impactarán el sistema de comunicaciones del área metropolitana de Cali, constituida por seis municipios, y el sistema del Departamento de Policía del Valle del Cauca, que contempla 36 municipios.

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Para lograr esto y hacer más efectivas las comunicaciones de la fuerza pública, es necesario intervenir todas las antenas del departamento, que durante años no han sido intervenidas y, por eso, el contacto con municipios como Cartago o Jamundí ha tendido a presentar muchas dificultades.

Esa red crítica de comunicaciones va a actualizarse no solamente en las antenas, en las repetidoras, en los software, sino también en los radios que nuestros policías deben tener para lograr prestar un efectivo servicio de seguridad”, precisó el funcionario al medio de comunicación citado.

Uniformado que agredió a su esposa en plena vía pública en Cartagena fu separado de su cargo - crédito Colprensa
Las autridades buscan mejorar las comunicaciones entres lo municipios del Valle del Cauca para mejorar la efectividad de los operativos de la Policía - crédito Colprensa

De igual manera, confirmó que alias Marlon, peligroso cabecilla de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, está detrás de varios de los atentados perpetrados en el Valle del Cauca y en Cauca. Por eso, el Ministerio de Defensa aumentó a $5.000 millones la recompensa por información que permita su captura y judicialización.

De acuerdo con el secretario, la estructura criminal en cuestión ha estado atacando a la población civil y a la fuerza pública de manera indiscriminada y valiéndose de drones cargados con explosivos. Además, ahora estaría llenando de carga explosiva buses escolares en zonas de alta concurrencia.

Alias Marlon - Recompensa
El ministro de Defensa confirmó que la recompensa por alias Marlon aumentó a 5.000 millones de pesos - crédito Ministerio de Defensa

Alias Marlon es el principal enemigo del Valle del Cauca (...). El atentado que vimos en la carrera ochenta con calle Quinta del Sur de la ciudad de Cali y posteriormente luego en Palmira, eran microbuses escolares cargados con explosivos que permiten, por supuesto, que nuestra fuerza pública y la población civil estén más vulnerables”, precisó.

EMC culpa a Petro de los atentados

En un comunicado, el Secretariado del EMC de las disidencias de las Farc señaló como responsable de los ataques perpetrados por ellos al presidente Gustavo Petro, acusándolo de aliarse con Estados Unidos y permitir su injerencia en el país, aportando con personal militar para mantener la seguridad en el territorio.

Panfleto - Farc - Disidencias
Las disidencias responsabilizan a Petro de las acciones terroristas en el país - crédito Suministrada a Infobae

Ya había permitido la instalación de tres nuevas bases militares gringas en Colombia y el ingreso de más de 3.000 militares bajo la fachada de Fuerzas Militares para la Amazonía; así se legaliza la explotación clandestina de tierras raras y el retorno a la fracasada política de fumigación con glifosato contra las selvas colombianas, además de la persecución contra civiles familiares de guerrilleros que nada tienen que ver con la guerra”, señaló el grupo armado.

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