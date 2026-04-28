Alejandro Char entregó nuevos detalles de la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: “A la altura”

La Copa Sudamericana 2026 se jugará en La Arenosa, y Colombia tiene a América de Cali y Millonarios como representantes principales-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla

La temporada 2026 a nivel continental sigue ofreciendo partidos destacados tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Sudamericana. En este último torneo, cuya final se celebrará en Barranquilla, se concentran las expectativas de los aficionados sudamericanos y las aspiraciones colombianas con América de Cali y Millonarios en busca de un lugar en el partido decisivo.

El 28 de abril de 2026, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció avances en la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario que albergará la final del certamen.

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El Nuevo Estadio Metropolitano de Barranquilla contará con una innovadora pantalla LED de hasta seis metros que recorre todo el perímetro superior-crédito @AlejandroChar/X

A través de un video publicado en su perfil de X, el mandatario confirmó que la renovación del estadio Metropolitano de Barranquilla incorpora tecnología de punta, nuevas zonas y comodidades para 60 mil espectadores, en preparación para recibir eventos internacionales como la final de la Copa Sudamericana.

El proyecto contempla mejoras sustanciales tanto en infraestructura deportiva como en la experiencia del público, asegurando que el recinto cumpla con los más altos estándares internacionales.

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El alcalde de Barranquilla mostró los avances del Metropolitano-crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla

Según lo explicado por Char en el video, nuevo estadio Metropolitano Roberto Meléndez contará con una pantalla LED que recorre todo el perímetro superior, cuya altura varía entre dos y seis metros según el sector, según comunicó Alejandro Char Chaljub, alcalde de Barranquilla, a través de sus redes sociales y durante una visita al lugar.

Este elemento tecnológico permitirá realizar presentaciones visuales similares a las que se observan en estadios de referencia mundial. Además, la capacidad de sanitarios se incrementará de 363 a 827, atendiendo una demanda recurrente de los asistentes, dato destacado por Char para diferenciar este espacio de otros escenarios deportivos del país.

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Otra de las novedades que tendrá el estadio Metropolitano será la inclusión del museo de Junior y la selección Colombia -crédito Jefatura de Prensa Alcaldía de Barranquilla

Otra de las principales novedades que habrá con la remodelación del estadio, es la transformación integral prevé que la cancha adopte césped híbrido Bermuda 419 con una proporción de entre 5% y 10% de material sintético.

Según explicó Char, esta innovación permitirá una mayor resistencia tanto al uso deportivo como a grandes conciertos y espectáculos culturales, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente y elevando la seguridad para los deportistas.

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También se incluirá un museo doble, dedicado tanto al Junior de Barranquilla como a la Selección Colombia, ubicados en la entrada sur. El estadio suma cuatro camerinos, dos de ellos personalizados para el Junior y la Selección Colombia, y dos adicionales para facilitar la programación de eventos consecutivos sin interferencias logísticas:

Un estadio de esta talla no puede tener cualquier camerino. Aquí va a tener la Selección Colombia su propio camerino y el Junior. Pero además tendrá dos camerinos adicionales. Quiere decir que cuando esté jugando Junior se puede programar, apenas acaba el de Junior porque hay dos camerinos adicionales. Así que sentimos que estamos construyendo un estadio que estará a otro nivel, un estadio de talla internacional", enfatizó Char.

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La sala de prensa, diseñada en formato teatro, dispondrá de visibilidad completa para todos los periodistas, plataformas equipadas para cámaras y un área exclusiva para traductores. Char subrayó que el objetivo es ofrecer “el confort para el periodista, tipo teatro; tienen todos visibilidad y no siendo poco lo anterior, ese espacio allá es exclusivo para la gente que hace traducción, para los traductores”.

En el apartado gastronómico, el recinto incorporará varios restaurantes con acceso visual al campo y los escenarios de conciertos, permitiendo a los asistentes disfrutar del espectáculo desde distintos puntos del estadio. “Desde el restaurante tú puedes contemplar el partido o los conciertos, en una vista que no teníamos; una experiencia única que la gente va a disfrutar muchísimo con este nuevo supermetro”, puntualizó el funcionario distrital.

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Cuando es la final de la Copa Sudamericana

Lanús es el vigente campeón de Sudamérica-crédito César Olmedo/REUTERS

La final de la Copa Sudamericana tendrá lugar el 21 de noviembre de 2026 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

En la competencia, Colombia cuenta actualmente con dos representantes en la Liga BetPlay: Millonarios y América de Cali.

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El próximo partido de Millonarios será el 28 de abril de 2026 a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia) ante São Paulo en el estadio El Campín, mientras que América de Cali jugará el 30 de abril de 2026 en el estadio José Dellagiovanna (Mataderos), a partir de las 7:00 p. m. (hora de Colombia).