Hora y dónde ver a James Rodríguez con Minnesota United vs. San José Earthquakes en la US Open Cup de Estados Unidos

James Rodríguez disputó su primer encuentro como titular en la MLS con el Minnesota United FC - crédito @MNUFC/Instagram

James Rodríguez consolida su presencia en el Minnesota United al perfilarse para sumar una nueva titularidad este martes, cuando su equipo dispute los octavos de final de la US Open Cup frente a San José Earthquakes.

El enfrentamiento ante el equipo de California, agendado para este martes a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), representa una oportunidad clave para acceder a los cuartos de final de la US Open Cup Lamar Hunt. Rodríguez ha sido confirmado en la convocatoria y viajó con el plantel para disputar el compromiso en California, como muestran las imágenes difundidas por el club.

PUBLICIDAD

El torneo, equivalente a la Copa BetPlay en el sistema colombiano, constituye el segundo certamen más importante de clubes en Estados Unidos y permite a jugadores como Rodríguez sumar minutos vitales en la carrera hacia el Mundial.

Afiche del partido de Minnesota United contra San Jose Earthquakes en la US Open Cup - crédito Minnesota United

Para la afición sudamericana, el duelo San José Earthquakes vs. Minnesota United podrá verse a través de la aplicación Paramount+ en sus planes premium. Tras el encuentro de Copa, el próximo partido del conjunto de Minneapolis en la liga será ante Columbus, el sábado 2 de mayo a las 6:30 (hora de Colombia),

PUBLICIDAD

Esta aparición llega en un momento significativo: tras meses de preocupación por su escasa continuidad en el fútbol estadounidense, el colombiano protagonizó su primer partido como inicialista en la MLS el pasado sábado, un paso que él mismo valora como esencial en su preparación para el Mundial 2026, según declaró a las redes sociales del club.

En su debut como titular en la MLS, Rodríguez disputó 63 minutos en la derrota 0-1 ante Los Angeles FC en el Allianz Field. Desde el inicio del encuentro, asumió la responsabilidad de liderar la creación de juego y se mostró participativo, especialmente al asociarse con sus compañeros y generar oportunidades, aunque el equipo local quedó en desventaja en los primeros minutos.

PUBLICIDAD

James Rodríguez es candidato a ser titular en la US Open Cup contra San Jose Earthquakes - crédito Minnesota United

Rodríguez fue bien vigilado por la defensa rival, lo que le obligó a desplazarse hacia las bandas para abrir la cancha y acercarse al área, destacando por su capacidad de asistir y dejar a sus compañeros en posición de anotar.

Al término del encuentro, James Rodríguez destacó su estado físico y reafirmó su enfoque en aprovechar cada minuto jugado de cara a la cita mundialista: “Voy a llegar bien, voy a llegar de muy buena manera. Todavía falta un mes y estoy entrenando bien, al máximo, a full, como siempre lo he hecho. Lo que me toque jugar aquí va a servir”, afirmó a las redes de Minnesota United.

PUBLICIDAD

Además, el volante expresó que más allá del resultado, valora cuánto influye un jugador en el campo más que el marcador final: “Para ser mi primer partido aquí creo que estuve bien, lástima que hemos perdido. Pero un partido no es cuánto queda sino cuánto influye dentro del campo. Tuvimos chances claras, hay que seguir por el mismo camino”, sostuvo el cucuteño.

James Rodríguez jugará sus primeros minutos con Minnesota United, luego de 166 días sin partidos oficiales - crédito X/@MNUFC

El aporte estadístico de James Rodríguez en este partido inaugural como titular adquiere relevancia por su precisión en la creación de juego y la capacidad para condicionar la respuesta del rival. El mediapunta colombiano disputó 62 minutos durante el encuentro, en los que completó 49 de 58 pases, lo que representa una precisión del 84%, y generó cinco pases clave que habilitaron a los delanteros en situaciones de ataque.

PUBLICIDAD

El equipo de Minnesota United experimentó una mayor cohesión en sus movimientos, obligando al LAFC a ajustar su planteo defensivo. El colombiano ejecutó tres centros precisos de once intentos y realizó dos remates al arco, buscando constantemente romper el bloque defensivo del conjunto californiano. Además, recuperó la posesión en cinco ocasiones, evidenciando un equilibrio entre su aporte creativo y el compromiso defensivo.