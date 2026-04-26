Colombia

Álvaro Uribe se fue de frente contra asesor de campaña de Abelardo de la Espriella: “Coordinó las reuniones de Cepeda”

El expresidente aseguró que Carlos Suárez habría tenido relación con los encuentros entre el candidato presidencial del Pacto Histórico y exparamilitares solicitados en extradición por Estados Unidos

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Ilustración de dos hombres sonrientes, con un apretón de manos interrumpido por una rasgadura vertical en una fotografía antigua.
El Centro Democrático protagoniza una nueva polémica tras las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez sobre la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito imagen ilustrativa Infobae/@alvarouribevel/X

Se siguen agudizando los conflictos entre el Centro Democrático y la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, después de que el máximo lider de esa colectividad se despachara contra el asesor de campaña del autodenominado “Tigre”.

A través de su cuenta de X, el expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que el estratega político Carlos Suárez, que acompaña a De la Espriella tras la adeshión de Enrique Gómez a su campaña, estaría vinculado a su proceso judicial por fraude procesal y soborno a testigos.

De hecho, el exmandatario aseguró que Suárez aparecía en los registros judiciales como el presunto articulador de los encuentros entre el candidato presidencial Iván Cepeda y antiguos jefes paramilitares solicitados en extradición por Estados Unidos.

“Cuidado con asesores de campaña: Carlos Suárez, hijo de un gran exPte del Consejo de Estado, de acuerdo con documentos y declaraciones de mi proceso judicial, junto con Piedad Córdoba, coordinó las reuniones de Cepeda con ex Paramilitares extraditados. Debe aclararse la llamada de Joaquín Gutiérrez a Luis Duque a amenazar a su familia”, escribió el expresidente Uribe.

Álvaro Uribe vincula a Carlos Suárez, asesor de la campaña presidencial de De la Espriella, con su proceso por fraude procesal y soborno a testigos - crédito X
Álvaro Uribe vincula a Carlos Suárez, asesor de la campaña presidencial de De la Espriella, con su proceso por fraude procesal y soborno a testigos - crédito X

Ante las acusaciones, el asesor político respondió a través de su cuenta de X para señalar que las declaraciones del exmandatario podrían acarrear problemas en su seguridad y la de su familia, además de acusarlo de falta de lealtad con antiguos colaboradores.

Señor expresidente, en mi actuación como abogado siempre sostuve una postura: “la majestad presidencial no se toca”. Verlo a usted actuando de esta manera solo comprueba que la lealtad que los abogados tuvimos con usted, nunca la mereció. La historia lo juzgará, hasta ahora, mi seguridad y la de mi familia no ha sido tocada, espero que así continúe“, señaló el estratega.

Además, el asesor político se refirió a las supuestas amenazas a uno de los estrategas del Centro Democrático, asegurando que se trató de mensajes en los que se hacían reclamos por presuntos ataques entre “amigos” políticos.

“Y antes de trinar, infórmese, aquí le dejo las supuestas amenazas que irresponsablemente le endilga al Doctor Joaquín; cálmese presidente, que la realidad política no lo baje del pedestal en el que Colombia lo ha tenido. Le retorno su reflexión: cuidado con asesores de campaña. Cordura, Presidente, lo necesitamos sereno, el enemigo está en otro lado”, concluyó el asesor.

Carlos Suárez rechaza las acusaciones de Uribe y advierte sobre los riesgos para su seguridad y la de su familia tras las declaraciones públicas - crédito X
Carlos Suárez rechaza las acusaciones de Uribe y advierte sobre los riesgos para su seguridad y la de su familia tras las declaraciones públicas - crédito X

Entretanto, Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente, también arremetió contra la campaña de Abelardo de la Espriella, esta vez, por una presunta estrategia digital liderada por Suárez contra el Centro Democrático.

El empresario denunció que el equipo del candidato presidencial estaría financiando a influenciadores para atacar a su padre, Álvaro Uribe Vélez, y a otros opositores del Gobierno de Gustavo Petro.

Según Uribe Moreno, la información provino de un alto ejecutivo de la campaña de De la Espriella, que habría detallado que la maniobra busca desacreditar a líderes contrarios al actual gobierno. El empresario compartió su denuncia a través de un video publicado el 26 de abril de 2026 en la red social X, donde identificó a Carlos Suárez y Enrique Gómez, jefe de debate, como responsables de la supuesta estrategia.

La denuncia de Tomás Uribe Moreno señala que figuras como el expresidente Álvaro Uribe, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y otros miembros de la oposición serían blanco de campañas coordinadas por “bodegas digitales”. El empresario destacó que esta táctica debilita a los sectores que se oponen a la administración de Petro, y advirtió sobre el impacto político de la fragmentación de la oposición.

El empresario e hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez atribuyó la información a un alto ejecutivo vinculado a la campaña de De la Espriella - crédito @tomasuribeEco/X

Uribe Moreno recordó que en 2022 debió abandonar el país por amenazas y hostigamientos, señalando que resulta desconcertante enfrentar ataques desde sectores que en el pasado buscaron el respaldo del Centro Democrático.

Afirmó también que algunos de los actores señalados por él incluso propusieron a Álvaro Uribe como fórmula vicepresidencial, lo que, según sus palabras, hace más sorprendente el giro en sus acciones.

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