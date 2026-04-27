Explosiones paralizan el Cauca: pasajeros atrapados en la vía Panamericana se ocultaron en zanjas y alcantarillas

En el municipio de Rosas, al sur del departamento del Cauca, se registraron intensos combates sobre la vía Panamericana - crédito @Informativaco/X

La movilidad en uno de los corredores viales más importantes del país quedó completamente paralizada en la tarde del lunes 27 de abril, tras registrarse intensos enfrentamientos armados en el sector de Párraga, zona rural del municipio de Rosas (Cauca), donde la población civil quedó en medio de una situación de alta tensión.

Los hechos se presentaron hacia las 4:30 p. m. de acuerdo con los reportes de los medios locales, cuando comenzaron a escucharse detonaciones y ráfagas de fusil que rápidamente se extendieron a lo largo del tramo de la vía Panamericana.

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La escalada de violencia obligó a conductores y pasajeros a abandonar sus vehículos en plena carretera para buscar refugio en zanjas, alcantarillas y predios cercanos.

De acuerdo con versiones preliminares, el enfrentamiento involucra a tropas del Ejército Nacional y a estructuras armadas ilegales con presencia en esta zona del departamento del Cauca. La intensidad del combate generó el cierre total de la vía, dejando decenas de vehículos varados y a sus ocupantes sin posibilidad de avanzar o devolverse.

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