Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la selección Colombia femenina sub-17 contra la selección de Chile en el Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría que se juega en Paraguay.
El que será el segundo partido de la Tricolor en el torneo sudamericano está programado para jugarse desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Ameliano en la localidad de Villeta en Asunción, Paraguay.
12:04 hsHoy
Ficha del partido
- Selección de Colombia vs. selección de Chile - Fecha 3 del Conmebol Sub17 Femenina
- Lugar: estadio Ameliano, Villeta, Asunción, Paraguay.
- Fecha y hora: martes 28 de abril - 6:00 p. m. hora colombiana
- Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2