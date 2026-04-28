Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

La selección Colombia Femenina es una de las favoritas al título por la tradición del fútbol femenino en el país - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la selección Colombia femenina sub-17 contra la selección de Chile en el Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría que se juega en Paraguay.

El que será el segundo partido de la Tricolor en el torneo sudamericano está programado para jugarse desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Ameliano en la localidad de Villeta en Asunción, Paraguay.