Deportes

Colombia vs. Chile - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el Sudamericano Femenino Sub17 que se juega en Paraguay

La Tricolor Femenina, campeona en una ocasión del torneo, empató en su primera salida ante Argentina y aspira a uno de los cupos para la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA

Guardar
La selección Colombia Femenina es una de las favoritas al título por la tradición del fútbol femenino en el país - crédito Conmebol
La selección Colombia Femenina es una de las favoritas al título por la tradición del fútbol femenino en el país - crédito Conmebol

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de la fecha 3 de la selección Colombia femenina sub-17 contra la selección de Chile en el Campeonato Sudamericano Femenino de la categoría que se juega en Paraguay.

El que será el segundo partido de la Tricolor en el torneo sudamericano está programado para jugarse desde las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Ameliano en la localidad de Villeta en Asunción, Paraguay.

12:04 hsHoy

Ficha del partido

  • Selección de Colombia vs. selección de Chile - Fecha 3 del Conmebol Sub17 Femenina
  • Lugar: estadio Ameliano, Villeta, Asunción, Paraguay.
  • Fecha y hora: martes 28 de abril - 6:00 p. m. hora colombiana
  • Transmisión: DSports, Gol Caracol HD2 y RCN Fútbol HD2

Temas Relacionados

EN VIVOSelección ColombiaColombia vs. ChileColombia vs.Selección ChileSudamericano Femenino Sub17ConmebolColombia-Deportes

Últimas noticias

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Los Gigantes de Baviera abrirán la fase decisiva del torneo de clubes más importante del mundo en París (Francia)

PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

Richard Ríos recibió elogios de la prensa de Portugal por su desempeño con el Benfica de José Mourinho: “Alcanzó su mejor nivel”

El exvolante del Palmeiras vive momentos de consolidación en el fútbol portugués bajo las órdenes del histórico entrenador luso

Richard Ríos recibió elogios de la prensa de Portugal por su desempeño con el Benfica de José Mourinho: “Alcanzó su mejor nivel”

Hinchas de Colombia con entradas para el partido ante Portugal en Miami tendrán transporte gratuito en el Mundial 2026

La fecha 3 de la fase de grupos de la Copa del Mundo tendrá el partido que mayor atención a captado de los hinchas del fútbol en las distintas fases de venta de la boletería

Hinchas de Colombia con entradas para el partido ante Portugal en Miami tendrán transporte gratuito en el Mundial 2026

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

Lejos de plantear una revolución, el entrenador reconoció el trabajo previo como un activo importante

Sebastián Botero, director técnico encargado de Independiente Medellín, se refirió a su posible continuidad en el equipo

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

El entrenador dejó claro que no piensa sacrificar el ADN ofensivo de su equipo, incluso ante jugadores tan desequilibrantes como Díaz y Michael Olise

El plan de Luis Enrique, técnico del PSG, para frenar a Luis Díaz en las semifinales de Champions League

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Cuánto midió Gran Hermano con el ingreso de Gladys La Bomba Tucumana y la eliminación de Brian Sarmiento

Una argentina será condecorada en Japón con la Orden del Tesoro Sagrado

Microsoft adelanta que su próxima consola será más cara: por qué Project Helix aumentará su costo

Fraudes millonarios y ahorrantes en la calle: escándalos financieros que han marcado El Salvador en los últimos 30 años

Así puedes programar todos los partidos del Mundial 2026 en tu calendario

INFOBAE AMÉRICA

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026

El camino a la corona de diamante: El Salvador inicia la búsqueda de su representante para Miss Universo 2026

Guatemala: Las denuncias por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo registraron un aumento en marzo de 2026

Tribunal en Panamá confirma condena de 48 años por brutal homicidio

Crisis en Medio Oriente empieza a elevar el costo de vida en Costa Rica y expertos plantean medidas para mitigar efectos

Una orca llegó débil a la costa de Punta del Este, quedó varada y debió ser sacrificada

DEPORTES

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Se confirmó el cronograma de la última fecha del Torneo Apertura que definirá los últimos lugares para los playoffs

Oscar Piastri describió cómo es el vínculo con Lando Norris: “Hay respeto, pero no una amistad genuina”

Las repercusiones en los medios del mundo tras la multitudinaria exhibición de Franco Colapinto: “Un mensaje a la Fórmula 1″

PSG y Bayern Múnich abren las semifinales de la Champions League: todo lo que hay que saber

Boca Juniors visitará a Cruzeiro con el objetivo de seguir en la cima de su grupo en la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones