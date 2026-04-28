Colombia

Westcol fue confundido con Maluma en China y el episodio desató reacciones en redes sociales: “Soy su fan”

Un turista asiático identificó erróneamente a Westcol como el cantante Maluma durante una visita a la Muralla China. El streamer respondió con humor, accedió a fotos y el momento desencadenó una ola de reacciones en plataformas digitales

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El streamer Westcol es abordado como Maluma durante su visita a la Gran Muralla China - crédito @westcol @maluma / Instagram
El streamer Westcol es abordado como Maluma durante su visita a la Gran Muralla China - crédito @westcol @maluma / Instagram

Un insólito episodio protagonizó el streamer colombiano Westcol durante su visita a la Gran Muralla China, cuando fue confundido por un turista con el cantante Maluma.

El momento quedó registrado en video y se viralizó rápidamente, generando todo tipo de comentarios en plataformas como X.

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La situación se desarrolló mientras Westcol recorría el emblemático sitio turístico. Un joven asiático se acercó emocionado, convencido de estar frente al intérprete paisa. El fanático le gritó: “Maluma. Es Maluma… te amo, Maluma. Soy tu fan, soy tu fan”, y le mostró un bafle portátil en el que reproducía música del artista colombiano. El creador de contenido, sorprendido por la situación, optó por saludarlo y corresponder al abrazo, en medio de la mirada atenta de otros visitantes.

Lejos de aclarar el malentendido de inmediato, Westcol decidió seguir el juego con buen humor y le comentó al joven que la canción que estaba escuchando la había escrito el año anterior, provocando aún más entusiasmo en el fanático. El intercambio no pasó desapercibido y pronto se sumaron otros turistas, curiosos por conocer de qué celebridad se trataba, ya que el revuelo en el sitio era evidente.

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El streamer colombiano respondió con humor y siguió el juego al fanático, quien insistía en que estaba frente al intérprete de ‘Hawái' - crédito @wcol_clipss/ Tiktok

Antes de continuar con su recorrido, el joven pidió una foto con quien creía era Maluma, a lo que Westcol accedió sin problemas y respondió con un “Dale, brother”, aumentando la complicidad del momento.

El video no tardó en circular ampliamente en redes sociales, donde usuarios destacaron el contraste físico entre Westcol y el cantante paisa, además de comentar el carisma del streamer para manejar la situación. Las imágenes generaron risas y se convirtieron en tendencia, alimentando memes y bromas entre los internautas.

Los internautas aseguran que se trató de una situación planeada por Westcol o una broma por parte del equipo que acompaña al streamer en China, situación que no fue aclarada por el paisa, pero sí fue insinuada por internautas. “Así o más comprado jajaja”, “cuánto le habrán pagado el chinito”, “igualito a Maluma”, “Maluma de Temu”, “maluma de 1,50″ (Sic), dicen algunas de las reacciones.

Más allá de la confusión, el episodio sumó una anécdota inolvidable al viaje de Westcol, quien continúa su travesía internacional mientras el video sigue acumulando visualizaciones y comentarios.

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