Gustavo Petro celebra su cumpleaños y desata polémica en Colombia durante ola de atentados

Gustavo Petro celebró su cumpleaños junto a amigos y funcionarios, en una imagen difundida mientras el país atravesaba una crisis de seguridad por atentados en el suroccidente. - crédito @petrogustavo/X

La difusión de una fotografía sobre la celebración de cumpleaños del presidente Gustavo Petro, desencadenó una oleada de cuestionamientos públicos. El mandatario compartió el mensaje el 25 de abril en la red social X, justo cuando el país enfrentaba una serie de atentados que dejaron 14 víctimas y varios heridos.

En la imagen, Petro aparece junto con el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y antiguos compañeros del colegio de La Salle de Zipaquirá, con quienes rememoró el aniversario del M19 y sus años de juventud.

El texto publicado por el presidente incluyó una reflexión sobre su trayectoria y la de sus amigos: “No nos interesa ni el poder ni el dinero, sino cambiar el mundo para que seamos iguales y libres. No estamos solos, nos rodea el amor y la cadena de afectos. Somos un ejército de Quijotes haciendo lo imposible y logrando lo imposible”, escribió Petro.

Petro compartió un mensaje sobre su cumpleaños y su historia personal, publicación que coincidió con jornadas de violencia en varias regiones de Colombia. - crédito @petrogustavo/X

Reacciones de figuras políticas y sociales

La publicación tuvo repercusiones inmediatas entre líderes políticos y sociales. Paloma Valencia, senadora y candidata a la presidencia, respondió: “Usted es simplemente una vergüenza. Tenga algo de empatía. Tenga algo de respeto”.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, expresó en X: “Presidente, disfrutar de la vida en los días especiales es necesario, no solo por la importancia de la fecha, sino por el alma. Feliz vida, pero debo decirle que el país no ha pasado unos buenos días, los grupos al margen de la ley con quien usted ha sido laxo, han asesinado a decenas de colombianos, jóvenes militares y policías, y hoy más de 14 ciudadanos en el Cauca”.

Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial, también cuestionó el mensaje: “Presidente Petro, usted nos recuerda la celebración de su cumpleaños, precisamente en la noche cuando en el departamento del Cauca miles de familias tienen miedo y lloran a sus muertos.

Asimismo Fajardo agrego: “Ni una sola palabra de condolencia, ni la más mínima compasión. Ningún rastro de humanidad en sus comportamientos. Recuerde que son víctimas del caos total en el que terminó su paz total. Qué indolencia, qué vergüenza”.

El senador Jota Pe Hernández apuntó: “#5 ATENTADOS TERRORISTAS EN LOS ÚLTIMOS DOS DÍAS!! Cinco, cinco atentados terroristas! Más de una decena de muertos! Y este tipo hablando de su cumpleaños?”.

La periodista Vicky Dávila opinó: “Petro, usted debería estar en la zona de los ataques terroristas acompañando a los vallecaucanos y a los caucanos, respaldando a las autoridades y a las Fuerzas. Pero está celebrando… ¿no entiende que el país está llorando los muertos?”.

El representante a la Cámara Andrés Forero señaló: “El país se derrumba y Petro de rumba… ¡Qué grande le quedó el cargo de presidente a este impresentable!”.

Diversos líderes políticos y figuras públicas criticaron la publicación del mandatario, cuestionando la oportunidad y el contenido de su mensaje en medio de la emergencia nacional. - crédito X

Jornada de atentados en el suroccidente de Colombia

Mientras se difundía la publicación del presidente, El Tiempo informó que el 24 y 25 de abril se vivió una de las peores olas de violencia en el suroccidente del país. Disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco, ejecutaron al menos 26 acciones violentas en Cauca y Valle del Cauca, según confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López Barreto.

El primer ataque se produjo el viernes con la explosión de una buseta bomba cerca de la Tercera Brigada del Ejército en Cali. Al día siguiente, en la vereda El Túnel de Cajibío (Cauca), integrantes de la estructura ‘Jaime Martínez’ instalaron un retén ilegal y, tras un enfrentamiento con el Ejército, detonaron un artefacto explosivo. El saldo preliminar fue de 14 personas muertas y 38 heridas, de acuerdo con reportes oficiales citados por El Tiempo.

Las acciones armadas se extendieron a municipios como Jamundí, donde se reportaron ataques con fusil y granadas, y a El Tambo, donde un dron con explosivos impactó una base de la Policía. Además, se registraron daños a infraestructura con la quema de trenes cañeros en Miranda y el ataque al radar de Santana, clave para el control del tráfico aéreo en la región.

El atentado en El Túnel, Cajibío, Cauca, dejó más de 28 personas heridas. La red hospitalaria está al límite - crédito @OctavioGuzmanGu/X

Respuesta del gobierno y críticas sobre la inteligencia estatal

En respuesta a la escalada violenta, el gobierno nacional anunció el envío del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la cúpula militar a Palmira para coordinar acciones de emergencia. Petro ordenó intensificar los operativos contra las disidencias y ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos por información sobre alias Marlon, señalado como uno de los principales autores de los atentados.