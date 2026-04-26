Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Imagen de referencia - La amenaza de explosivos provoca temor entre la población infantil y habitantes de la región por el riesgo de una tragedia en Timba - crédito AFP

En medio de la oleada de violencia que se presenta en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca (occidente de Colombia), se conocieron detalles sobre un plan macabro que efectuarían las disidencias de las Farc en esta región del país.

Habitantes del corregimiento de Timba, zona rural del municipio de Jamundí (Valle del Cauca) denunciaron que el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc habían instalado explosivos junto a una escuela y en la conexión principal de gas de la zona, de acuerdo con información revelada por Semana.

El anuncio fue dado por una mujer identificada con el alias de Mónica, que sería comandante de la estructura armada tras la muerte de alias Mayimbú (su compañero sentimental), y que presidió una reunión en la vereda La Esperanza, límite entre Cauca y Jamundí, detallando la ubicación de los artefactos ante representantes de la comunidad.

Imagen de referencia - Alias Mónica, comandante de la estructura armada, advierte sobre la ubicación de bombas cerca de una escuela y la conexión de gas en Timba, Valle del Cauca - crédito Colprensa

El anuncio generó temor por el riesgo inminente para la población infantil y los habitantes del sector, teniendo en cuenta los recientes actos violentos que se han registrado en esta parte del territorio nacional.

“Donde eso explote nos mata a todos los niños“, expuso uno de los habitantes de la zona al medio citado, frente a la instalación de los explosivos en la institución educativa.

En cuanto al material dejado en la conexión de gas, un poblador, que no reveló su identidad por seguridad, manifestó su preocupación por esta situación, al considerar que “son los más inocentes” los que estarían expuestos a una tragedia mayor, “y llegado el caso de que estalle el cilindro que está en la vía a Timba, Cauca, volamos todos para la porra”.

Así mismo, durante el encuentro, la disidencia, alias Mónica también presentó al nuevo jefe para los corregimientos de Timba en ambos departamentos y anunció restricciones para la operación de establecimientos nocturnos.

Imagen de Referencia - Alias Mónica anuncia un nuevo jefe para los corregimientos de Timba y nuevas restricciones a los establecimientos nocturnos en la zona - crédito Reuters

Según la instrucción transmitida, estos deberán cerrar de lunes a jueves y solo podrán abrir los viernes, sábados y domingos (si el lunes es día festivo), hasta las 3:00 a. m.

Además, la vocera de la estructura armada advirtió que tenía identificadas a personas que estarían suministrando información al Ejército, reforzando la amenaza contra la comunidad. Por el momento, las autoridades no se han pronunciado oficialmente sobre dicha información.

17 atentados en menos de 48 horas

Una ola de ataques armados ha sacudido al sur de Colombia entre el viernes 24 y el domingo 26 de abril de 2026, con 17 incidentes registrados en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

De acuerdo con información del Ejército Nacional, estas agresiones son atribuidas principalmente al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias Iván Mordisco, que han intensificado sus acciones violentas sobre la fuerza pública y la población civil en vísperas de las elecciones presidenciales (31 de mayo).

El atentado con bus-bomba en Cajibío, Cauca, dejó 19 muertos y 48 heridos- Jair Coll/Reuters

Los 17 ataques perpetrados en menos de dos días incluyeron explosivos improvisados, asonadas armadas y bloqueos de vías neurálgicas, afectando tanto a vehículos civiles de servicio público como a infraestructuras estratégicas. De acuerdo con el reporte castrense, se registraron 12 acciones violentas en Cauca, 3 en Valle del Cauca y 2 en Nariño.

Entre los ataques más graves, destaca la explosión de un bus en el municipio de Cajibío (Cauca), que dejó 19 personas muertas y 48 heridas, según datos confirmados por Medicina Legal y la Gobernación del Cauca.

Además, se destaca el estallido de un bus-bomba cerca del Cantón Militar Pichincha en Cali y la explosión frente al Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira. En estos dos últimos hechos solo se reportaron daños materiales.

Se reportaron 17 ataques armados en 48 horas en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, afectando rutas, vehículos e infraestructura estratégica - crédito Ernesto Guzman Jr/EFE

La multiplicidad de ataques ocurrió en un contexto especialmente crítico para el país: la proximidad de los comicios presidenciales ha llevado a diversos candidatos y líderes sociales a exigir al Ministerio de Defensa garantías plenas para el desarrollo seguro de los comicios. Incluso, voces desde varios sectores han responsabilizado al presidente Gustavo Petro por la agudización de la violencia.

Ante estos señalamientos, el mandatario expresó en su cuenta de X que los responsables son “terroristas, fascistas y narcotraficantes” y señaló a alias Marlon como uno de los cabecillas de los hechos registrados en Cauca, definiendo a los frentes de “Mordisco” como “delincuentes criminales contra la humanidad”.

El mandatario se fue lanza en ristre contra las disidencias - crédito @PetroGustavo/X