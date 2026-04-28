Cayó ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado cabecilla de las disidencias que estaría detrás de los atentados terroristas en Cauca y Valle

El hoy detenido fue detenido en horas de la madrugada del 28 de abril - crédito AFP

En la mañana del martes 28 de abril de 2026, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional de Colombia reportaron la detención de Alex Vitonco Andela, conocido como alias David o MiPez, cabecilla principal de la estructura Dagoberto Ramos, facción del Bloque Occidental Jacobo Arenas de las disidencias de las Farc, al mando de alias Iván Mordisco.

Según el reporte oficial, este sujeto sería el responsable de los atentados terroristas que se registraron durante el 24 y 25 de abril de 2026 en los departamentos del Valle del Cauca y Cauca, respectivamente.

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