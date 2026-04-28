Colombia

Colombia y Venezuela firmaron multimillonario acuerdo para reactivar la conexión de energía eléctrica

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este acuerdo simboliza el restablecimiento de la integración energética entre ambas naciones

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Tras la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, se reúnen en Caracas, Venezuela. Ambos países llegaron a acuerdos en materia energética - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters
Tras la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, se reúnen en Caracas, Venezuela. Ambos países llegaron a acuerdos en materia energética - crédito Leonardo Fernández Viloria/Reuters

El 28 de abril de 2026, los gobiernos de Venezuela y Colombia firmaron un acuerdo para reactivar la conexión de energía eléctrica entre ambos países, informó este martes 28 de abril de 2026 el Ministerio venezolano de Energía Eléctrica.

El convenio involucra a la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) y al Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas (IPSE), según comunicó la entidad venezolana a través de Telegram.

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“La alianza representa confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para ambos pueblos”, señaló el ministerio sin ofrecer más detalles sobre el acuerdo.

el acuerdo establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales por un valor de USD 3.483.369,20 - crédito EFE
el acuerdo establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales por un valor de USD 3.483.369,20 - crédito EFE

El área fronteriza en el oeste de Venezuela se encuentra entre las regiones priorizadas para la interconexión eléctrica. De acuerdo con declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la zona ha experimentado un proceso de desinversión en el sistema eléctrico nacional asociado a las sanciones impuestas al país, lo que ha dificultado la obtención de repuestos y el mantenimiento adecuado de la red.

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La decisión de avanzar en la integración energética se tomó luego de una reunión en Caracas el pasado viernes, 24 de abril, en la que participaron Delcy Rodríguez y el presidente de la República, Gustavo Petro, quienes trataron la cooperación en las áreas de electricidad y gas. “La interconexión eléctrica está ya a un paso y también la interconexión gasífera”, afirmó Rodríguez.

Dos electricistas con cascos rojos y arneses trabajan en una estructura metálica con cables e aisladores eléctricos bajo un cielo azul claro, uno de ellos sobre una escalera
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este acuerdo simboliza el restablecimiento de la integración energética entre ambas naciones - crédito INDE Guatemala

El Ministerio venezolano de Energía Eléctrica definió la alianza como fuente de “confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para ambos pueblos”. Venezuela enfrenta fallas diarias en el suministro eléctrico, especialmente en zonas alejadas de Caracas, mientras que el Gobierno atribuye los cortes a factores internos y sostiene que sus instalaciones cuentan con vigilancia militar.

Por otro lado, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que este acuerdo simboliza el restablecimiento de la integración energética entre Colombia y Venezuela.

“Estamos reconstruyendo los puentes de integración energética entre Colombia y Venezuela. Este acuerdo representa confianza, cooperación y una visión compartida de soberanía energética para nuestros pueblos”, afirmó.

El jefe de la cartera minero-energética también señaló que este entendimiento hace parte de los esfuerzos del Gobierno nacional por consolidar una agenda regional de integración energética y cooperación estratégica en América Latina.

“La transición energética también pasa por fortalecer la integración regional. Colombia y Venezuela tienen un enorme potencial de cooperación y hoy damos un paso concreto para consolidar esa relación en beneficio de ambos países”, agregó.

A su vez, recalcó que el acuerdo establece un mecanismo de cierre y conciliación de obligaciones contractuales por un valor de USD 3.483.369,20, permitiendo superar compromisos históricos y fortaleciendo la confianza institucional para avanzar en una agenda de cooperación energética binacional.

Así mismo, Palma afirmó que con la decisión, el Gobierno Petro sigue trabajando en su compromiso con la integración latinoamericana, la cooperación energética regional y la construcción de mecanismos conjuntos que contribuyan a la estabilidad y seguridad energética de los dos países.

La visión energética del Gobierno Petro

Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que Colombia tiene un enorme potencial en energía solar, eólica, geotermia e hidrógeno verde en la región - crédito Justin Tallis/Reuters
Edwin Palma, ministro de Minas y Energía, dijo que Colombia tiene un enorme potencial en energía solar, eólica, geotermia e hidrógeno verde en la región - crédito Justin Tallis/Reuters

El ministro Edwin Palma afirmó que la transición energética exige más que la lógica del mercado; requiere decisiones políticas explícitas para acelerar la descarbonización y expandir las energías renovables. El ministro expuso que Colombia cuenta con un “enorme potencial en energía solar, eólica, geotermia e hidrógeno verde”, activos que, bien gestionados, pueden materializarse en nuevos proyectos de desarrollo e inversión.

Como expuso el ministro en entrevista con Bloomberg, estas cifras robustecen la percepción positiva entre inversores extranjeros. Empresas provenientes de Estados Unidos, Europa y otras regiones han manifestado su interés y confianza en Colombia como plataforma para desarrollar proyectos de energía limpia.

El titular de la cartera de Minas y Energía remarcó que la seguridad energética debe construirse por medio de la cooperación regional. Palma detalló que Colombia busca avanzar en la reconexión con Venezuela, fortalecer el intercambio con Ecuador y consolidar el proyecto de interconexión eléctrica con Panamá, lo que permitiría conectar Suramérica con Centroamérica.

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