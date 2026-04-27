Nueva encuesta sacude la carrera presidencial y revela quién le compite mejor a Iván Cepeda en segunda vuelta

El bloque opositor al petrismo sigue siendo mayoritario, lo que hace de la segunda vuelta presidencial un escenario clave para alianzas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La última encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, comenzó a perfilar con mayor claridad el escenario de cara a una eventual segunda vuelta presidencial en Colombia. El sondeo no solo midió la intención de voto en primera vuelta, sino también proyectó cómo se comportaría el electorado en un enfrentamiento definitivo entre Iván Cepeda y sus principales contendores del espectro de derecha: Paloma Valencia y Abelardo De la Espriella.

En el arranque de la contienda, Cepeda se ubicó como favorito con el 44,3% de intención de voto, mientras Valencia alcanza el 21,5% y De la Espriella el 19,8%. Aunque la fragmentación del voto opositor favoreció al candidato progresista en esta fase, los datos sugieren que el bloque contrario al petrismo sigue siendo mayoritario en conjunto, lo que convierte a la segunda vuelta en un escenario clave de alianzas.

La encuesta Invamer muestra a Iván Cepeda como favorito en intención de voto para la presidencia de Colombia, con un 44,3% - crédito Colprensa

El punto central del estudio está en los duelos directos. En un eventual cara a cara entre Cepeda y Valencia, el candidato progresista obtendría el 51,2% frente al 46,6% de la senadora, con un 2,3% de voto en blanco. Se trata de una diferencia de apenas 4,6 puntos porcentuales, lo que configura un escenario competitivo.

Distinto es el panorama si el rival es De la Espriella. En ese caso, Cepeda ampliaría su ventaja hasta el 54,6%, mientras que el abogado alcanzaría el 42,6%, con un 2,8% de voto en blanco. La brecha, de 12 puntos, muestra un escenario menos ajustado y más favorable para el candidato progresista.

La encuesta también indaga por la capacidad de atraer votos en segunda vuelta. Ante la pregunta sobre a quién apoyarían si su candidato no avanza, Valencia aparece como segunda opción para el 25,1% de los encuestados, muy por encima del 4,7% que menciona a De la Espriella. Este dato resulta clave en un sistema donde la transferencia de apoyos puede definir el resultado final.

En términos de rechazo, las diferencias también son marcadas. Solo el 1,3% de los consultados afirma que nunca votaría por Valencia, mientras que esa cifra asciende al 16,5% en el caso de De la Espriella. Este indicador suele ser determinante en segunda vuelta, donde los candidatos necesitan ampliar su base más allá del voto duro.

El 25,1% de los encuestados elegiría a Paloma Valencia como segunda opción en caso de que su candidato no pase a segunda vuelta - crédito Jair Coll/REUTERS

La favorabilidad refuerza esa tendencia. Entre quienes conocen a los candidatos, Valencia registra un 85,1% de imagen positiva, frente al 78,8% de De la Espriella. Ambos superan altos niveles de reconocimiento nacional, pero la menor resistencia hacia la senadora le da un margen adicional en escenarios de coalición.

Otro dato relevante del estudio es que el 50,2% de los encuestados manifestó preferir un candidato en oposición al actual gobierno. Este elemento podría jugar a favor de una eventual convergencia del voto contrario a Cepeda, aunque su efectividad dependerá de quién logre capitalizar mejor ese sentimiento.

Con estos resultados, la encuesta perfila a Valencia como la figura con mayor competitividad frente a Cepeda en una eventual segunda vuelta. Su menor nivel de rechazo, mayor capacidad de votantes de centro y mejor desempeño en escenarios simulados la ubican como la carta más fuerte dentro del bloque opositor.

El panorama, sin embargo, sigue abierto. Aún faltan meses de campaña, posibles alianzas y movimientos estratégicos que podrían redefinir el mapa electoral. Por ahora, las cifras de Invamer ofrecen una fotografía clara: la disputa final no solo dependerá de quién llegue, sino de quién logre sumar más allá de su base inicial.

El 50,2% de los encuestados prefiere un candidato opuesto al gobierno actual, un factor decisivo en las próximas alianzas electorales - crédito Jesús Avilés/Infobae Colombia

Ficha técnica

La encuesta Colombia Opina #21, realizada por Invame S.A.S. para Noticias Caracol y Blu Radio, se efectuó entre el 15 y el 24 de abril de 2026. El objetivo del estudio fue conocer la percepción ciudadana sobre temas políticos y sociales, incluyendo intención de voto, imagen de figuras públicas e instituciones, coyuntura, seguridad y datos demográficos. El universo representado abarca hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones de Colombia descritas por la ley 2056 de 2020.

Se aplicó un muestreo probabilístico por etapas en 149 municipios, con una muestra total de 3.800 encuestados y un margen de error de 1,89% al 95% de confianza. La recolección de datos fue mediante encuestas personales en el hogar. Participaron 100 encuestadores y la tasa de no respuesta fue del 72,5%. El estudio cumple la norma ISO 20252:2019 y la ley 2494 de 2025. No hubo ninguna forma de contraprestación a los encuestados.

La encuesta aborda temas como intención de voto presidencial, aprobación del presidente, imagen de personajes e instituciones, percepción de seguridad y principales problemas nacionales. El margen de error específico de cada indicador está consignado en los gráficos y anexos del informe.