Álvaro Uribe afirmó que el primero de mayo será “triste” para trabajadores de la salud por el Gobierno Petro: explicó la razón

Álvaro Uribe Vélez durante su intervención en Aguachica, donde advirtió que el 1 de mayo sería “triste” para los trabajadores de la salud y criticó las políticas del Gobierno nacional en materia laboral y social - crédito Centro Democrático/X

El expresidente Álvaro Uribe Vélez realizó este martes 28 de abril de 2026 una visita al municipio de Aguachica, en el sur del departamento de Cesar, donde participó en una serie de encuentros políticos y sectoriales en el marco del fortalecimiento de la campaña presidencial de la aspirante Paloma Valencia, respaldada por el Centro Democrático.

Durante su intervención, el exmandatario anticipó además que el 1 de mayo será, según sus palabras, “triste” para los trabajadores de la salud, y aseguró que su sector político prepara una respuesta a las políticas del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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En ese mismo contexto, amplió su mensaje al señalar: “Petro está preparando el primero de mayo. Nosotros vamos a tenerle que responder que es un primero de mayo triste para los millones de trabajadores de la salud de Colombia, queridos ciudadanos. ¿Cuántos no han hecho vivienda social? Es un primero de mayo triste para los colombianos que necesitan vivienda social”.

La jornada política, que ya se llevó a cabo, incluyó varios espacios con simpatizantes, empresarios y representantes de distintos sectores productivos de la región. Uribe encabezó un evento público en el establecimiento La Pesebrera, ubicado frente a la estación de Bomberos de Aguachica, donde se reunió con militantes del partido y ciudadanos que acudieron a escucharlo.

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Posteriormente, sostuvo encuentros privados con actores del sector salud en la Clínica de Alta Complejidad, y más tarde con representantes del sector agroindustrial en la Extractora Agroince, según la agenda divulgada previamente.

En sus intervenciones, el expresidente centró su discurso en críticas al Gobierno nacional y en la defensa de sectores productivos como la ganadería, la minería y la industria petrolera.

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Álvaro Uribe Vélez en Aguachica, donde envió un mensaje al sector ganadero y criticó al Gobierno nacional y a Iván Cepeda - crédito Centro Democrático/X

También reiteró su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, en un escenario electoral que, según el propio Centro Democrático, representa un desafío importante en la región Caribe, donde otras figuras políticas han ganado terreno.

Uno de los mensajes más contundentes de Uribe estuvo dirigido a los ganaderos del país. Desde Aguachica afirmó: “Quiero hacer llegar un mensaje en nombre de Paloma Valencia desde Aguachica a las seiscientas mil familias ganaderas de la patria. Este gobierno trata a los ganaderos como menesterosos. Los odia, los maltrata. Cepeda es peor. A Cepeda no le pueden mencionar una finca de ganado porque le aflora el odio. Preparémonos los seiscientos mil, que somos gentes de trabajo, a derrotar a Petro y a Cepeda”.

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En otro momento de su intervención, el exmandatario se dirigió a los trabajadores del sector minero, a quienes defendió frente a las políticas de transición energética impulsadas por el actual Gobierno. Uribe señaló: “Desde aquí le hago llegar unas palabras a los trabajadores mineros. Ningún daño les hice yo. Lo único que hice fue quitarles los asesinos de encima. Petro, yo les quité los asesinos. Petro les quita la fuente de empleo con el cierre de la minería y votan por Cepeda. ¿En qué estamos, amigos?”.

Las declaraciones también incluyeron fuertes señalamientos sobre la seguridad en el sur del Cesar. Uribe denunció presuntas afectaciones derivadas de actividades ilícitas relacionadas con el robo de hidrocarburos y la influencia de grupos criminales en la región.

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Álvaro Uribe Vélez abordó temas de coyuntura política y criticó el rumbo del Gobierno nacional en materia social y económica - crédito Vannessa Jimenez/Reuters - Carlos Ortega/EFE

Según afirmó durante su discurso: “Nos han denunciado hoy que los grupos criminales aquí, en el sur del Cesar, se están robando alrededor de novecientos mil barriles de petróleo al año, o sea, un día de producción... Desde aquí financian y alimentan de combustible todos los cultivos de droga del Catatumbo y otros”.

El exmandatario también acusó al Gobierno de permitir el deterioro de Ecopetrol y de afectar la economía nacional con la falta de control sobre estas actividades ilegales.

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En ese contexto, sostuvo: “Usted está permitiendo, no solamente que destruyan a Ecopetrol, que se lo roben, que acaben con Ecopetrol, sino que aquí se roben un día de producción de combustibles al año para atender grupos criminales”.

La visita de Uribe a Aguachica se enmarca en la estrategia del Centro Democrático de fortalecer su presencia en el sur del departamento de Cesar y consolidar apoyos regionales de cara al próximo escenario electoral. La colectividad ha insistido en la necesidad de recuperar terreno en la región Caribe, donde distintas encuestas han mostrado ventaja de otros sectores políticos.

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En ese contexto, el respaldo de líderes locales ha sido clave para la campaña de Paloma Valencia. Entre ellos se destaca el apoyo del representante electo Carlos Gumer de la Peña, quien ha manifestado públicamente su adhesión a la candidatura presidencial.

Paloma Valencia durante su campaña presidencial, en medio de la estrategia del Centro Democrático para fortalecer su presencia en la región Caribe de cara al próximo escenario electoral - crédito Reuters

En sus redes sociales expresó: “El Cesar y Colombia somos todos. Vamos a sumar desde las diferencias, hagamos historia con la primera mujer presidenta de Colombia. Por una Colombia más grande, un Cesar más grande”.

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Asimismo, figuras políticas regionales como Claudia Margarita Zuleta han participado en actos de respaldo a la candidatura del Centro Democrático, consolidando una red de apoyos en el departamento. Estas adhesiones buscan reforzar la presencia del uribismo en una zona considerada estratégica por su peso electoral.