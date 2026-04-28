Confirman cierres nocturnos en el Túnel de Oriente: estos son los horarios y las rutas alternas para los viajeros en Antioquia

El Túnel de Oriente tendrá cierres nocturnos por trabajos de mantenimiento - crédito Odinsa

Los conductores que transiten entre Medellín y el Oriente antioqueño deberán ajustar sus planes de viaje durante la semana del 27 de abril al 3 de mayo de 2026, ya que la Concesión Túnel Aburrá Oriente anunció cierres nocturnos totales en el Túnel de Oriente por trabajos de mantenimiento e instalación tecnológica en el corredor vial.

La medida aplicará únicamente en dos jornadas: la noche del miércoles 29 y la del jueves 30 de abril. En ambas fechas, el cierre será entre las 00:00 y las 04:00, afectando la circulación en ambos sentidos de la vía que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.

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Según la concesión, estos trabajos forman parte de un plan de modernización orientado a mejorar la experiencia de los usuarios.

La Concesión Túnel Aburrá Oriente anuncia interrupciones temporales en la circulación - crédito Odinsa

En concreto, se instalará una nueva pantalla informativa en los tramos a cielo abierto del corredor, un sistema que permitirá brindar datos en tiempo real sobre el estado de la vía, condiciones del tránsito y posibles eventualidades.

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Las autoridades enfatizaron que la elección del horario nocturno responde a la necesidad de minimizar el impacto en la movilidad. Durante el día, el túnel continuará operando con normalidad, por lo que no se esperan mayores afectaciones en las horas de mayor flujo vehicular.

Rutas alternas y recomendaciones para los conductores

Ante el cierre temporal, se recomendó a los viajeros tomar vías alternas como la Variante Las Palmas y la doble calzada de Palmas, corredores que estarán habilitados y contarán con acompañamiento logístico durante la ejecución de las obras.

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Además, la concesión indicó que se desplegarán unidades de atención a lo largo de estas rutas, incluyendo grúas, ambulancias y vehículos de emergencia, con el fin de garantizar la seguridad de quienes deban desplazarse en estos horarios.

¡La transformación del Túnel de Oriente se toma la noche! Ajustes y novedades tecnológicas en la vía entre Medellín y el Oriente antioqueño - crédito Segundo Túnel de Oriente

Las autoridades también hicieron un llamado a planificar los recorridos con anticipación, especialmente para quienes tengan vuelos desde el aeropuerto José María Córdova o compromisos en el Oriente antioqueño durante la madrugada.

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Un corredor en constante transformación

Más allá de estos cierres puntuales, el Túnel de Oriente atraviesa actualmente un proceso de ampliación que busca optimizar la movilidad entre ambas subregiones. Dentro de este proyecto se destaca la construcción del túnel Seminario en su segunda calzada, una obra estratégica que permitirá aumentar la capacidad del corredor.

De acuerdo con la concesión, este nuevo túnel —de aproximadamente 700 metros de longitud— ya ha superado los 100 metros de excavación, un avance significativo teniendo en cuenta las complejas condiciones geológicas del terreno en ese sector.

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Las obras continuarán durante los próximos meses y se espera que este nuevo tramo entre en operación en el segundo semestre de 2027, lo que representará un alivio importante para la congestión vehicular en uno de los accesos más transitados de Antioquia.

El Túnel de Oriente suma novedades: así serán las noches con cierres y mejoras para los viajeros desde Medellín - crédito Concesión Túnel Aburrá Oriente

¿Cuándo volverá a operar con normalidad?

En cuanto a los cierres anunciados, la operación habitual del túnel se restablecerá cada día a partir de las 4:00 de la madrugada. Es decir, una vez finalicen las intervenciones nocturnas del miércoles 29 y jueves 30 de abril, el tránsito volverá a la normalidad en las primeras horas de la mañana del jueves y viernes, respectivamente.

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Las autoridades insistieron en que se trata de actividades controladas y de corta duración, necesarias para mejorar la infraestructura y garantizar un servicio más eficiente a largo plazo.

Mientras avanzan estas intervenciones, el llamado es a la prudencia en la vía, a seguir las indicaciones del personal autorizado y a mantenerse informado a través de los canales oficiales, en un corredor clave que sigue evolucionando para responder a la creciente demanda de movilidad en la región.

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