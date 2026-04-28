Colombia

Mujer afrocolombiana en Uganda mostró cómo es tratada en el país africano: “Soy como un bicho raro”

La ciudadana señaló que, aunque no ha sufrido discriminación, le llama la atención la constante mirada de los habitantes del lugar

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La experiencia de ser observada constantemente marcó el día a día de una mujer extranjera en la ciudad, quien aseguró que, aunque no ha enfrentado discriminación, la intensidad de las miradas locales nunca deja de sorprenderla - crédito kaday_05 / Instagram

La creadora de contenido Karol Rentería, originaria de Colombia y residente en Uganda, compartió en redes sociales cómo se percibe su presencia en el país africano y las diferencias culturales a las que se enfrenta. Aunque es afrodescendiente, relata que su apariencia y comportamiento la distinguen notablemente de la población local.

Al responder a quienes le preguntan sobre su experiencia en Uganda, Rentería narró: “Bueno, yo sé que ese comentario no vino para nada con mala intención, pero les voy a contar cuál ha sido mi experiencia aquí en Uganda, siendo una negra que nació en Colombia, que me hacen pensar que hay muchas diferencias entre nosotros”.

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La creadora describió que al caminar por las calles ugandesas, la reacción más frecuente es la curiosidad. “Algo que me ha pasado mucho mientras yo estoy aquí, cuando yo salgo a la calle, yo soy como un bicho raro. Recibo muchas miradas, todo el mundo se me queda mirando, se me queda como confundidos, o sea, de pronto mi forma de peinar, mi forma de vestir”, relató. Este efecto inmediato la hace sentir, en sus palabras, “como que soy demasiado diferente”.

La mujer reveló que todo el mundo la mira por su manera de vestir y belleza - crédito kaday_05 / Instagram
La mujer reveló que todo el mundo la mira por su manera de vestir y belleza - crédito kaday_05 / Instagram

Según Rentería, la diferencia no solo está en el fenotipo, sino en la manera de vestir y los códigos sociales que imperan en Uganda. “No llevo el código de vestimenta tan resaltado que tienen ellas”, explicó, señalando que los atuendos cotidianos de las mujeres ugandesas suelen ser muy distintos a los suyos.

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La creadora colombiana también indicó que su apariencia despierta ciertas suposiciones entre quienes la observan. “Lo que casi siempre me ocurre es eso de las miradas, que la gente me mira mucho, mucho, como intentando entender qué es lo que pasa conmigo, que por qué me veo así si soy negra. Y lo segundo es que muchas personas asumen que yo soy de Ghana, de Nigeria y que nací aquí en el continente africano”.

Para comprender mejor estas reacciones, Rentería conversó con ugandeses sobre la percepción que tienen de los extranjeros afrodescendientes. “Yo le estuve preguntando a dos personas que viven aquí en Uganda directamente para poder entender por qué me pasaba eso cuando yo salía a la calle y esa fue su respuesta. Ellos me dijeron que el código de vestimenta es un factor bastante importante”, explicó en su testimonio.

La vestimenta y el acento de Rentería generan curiosidad entre los habitantes de Uganda, quienes a menudo la confunden con personas originarias de otros países africanos - crédito @MTWAUganda / X
La vestimenta y el acento de Rentería generan curiosidad entre los habitantes de Uganda, quienes a menudo la confunden con personas originarias de otros países africanos - crédito @MTWAUganda / X

No solo la vestimenta la distingue, también su manera de hablar. “Mi acento tampoco me ayuda porque ellos tienen un acento británico por la colonización y yo tengo acento un poquito de colombiano, un poquito de americano, hay una mezcla de todo. Entonces, obviamente eso genera como ya de una vez ellos saben que yo no soy de aquí”, añadió.

Rentería compartió que incluso los estándares de belleza locales influyen en la forma en que la perciben: “Pero también me estuvieron diciendo que, o sea, que para los estándares de belleza de aquí, que yo me veía muy linda. Entonces, una parte, la mirada de las mujeres es diciéndome: ¿usted por qué no está vestida acorde con lo que se ve en el país? Les parece como muy raro”.

Al reflexionar sobre sus vivencias, la creadora confesó: “Sinceramente, es una mezcla de muchas cosas, de varias opiniones, pero cuando tengo esas experiencias en la calle, a mí me hace sentir como que soy demasiado diferente”.

La historia de Karol Rentería generó respuestas diversas entre sus seguidores. Algunos le atribuyeron la percepción de extrañeza a sus raíces mestizas, comunes en Colombia. Un usuario comentó: “Es porque eres mestiza, como todos en Colombia”, mientras que otro compartió la experiencia de un conocido en África: “Tengo una amigo en Tanzania que me dice que a él le parece muy gracioso que muchos negros occidentales se creen africanos, y me preguntaba el por qué se autodenominaban Afros”.

Seguidores en redes sociales destacan las diferencias entre los afrodescendientes latinoamericanos y las comunidades africanas, señalando la influencia del mestizaje y la migración - crédito @MTWAUganda / X
Seguidores en redes sociales destacan las diferencias entre los afrodescendientes latinoamericanos y las comunidades africanas, señalando la influencia del mestizaje y la migración - crédito @MTWAUganda / X

Otros seguidores destacaron la riqueza de la experiencia migratoria. “Lo bello de migrar es aprender a sentirnos cómodas en medio de nuestras diferencias”, expresó una usuaria, resaltando el aprendizaje que implica adaptarse a un entorno nuevo.

El tema del acento también fue motivo de discusión. “El acento de Uganda es muy diferente a cualquiera de los acentos del Reino Unido. Ellos tienen su propio acento y es muy particular. Inclusive muy diferente al de Nigeria o Kenya por ejemplo”, comentó una persona, matizando la observación sobre la influencia británica en la pronunciación local.

Además, algunos comentarios pusieron el foco en la belleza de Rentería como posible causa de las miradas. “Acá también te van a mirar porque eres PRECIOSA”, subrayó otra seguidora, sumando un matiz personal a la interpretación de la atención que recibe.

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