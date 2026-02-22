Colombia

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

El trombonista, cantante, compositor, productor y arreglista falleció a los 75 años en la ciudad de Nueva York (EE. UU.) acompañado de su familia y seres queridos

El "arquitecto de la salsa
El "arquitecto de la salsa urbana" fue celebrado por los cantantes y artistas colombianos, varios de los cuales compatieron tarima con él - crédito Gregory Bull/AP

El mundo de la música latina quedó conmocionado este sábado 21 de febrero, tras conocerse la noticia del fallecimiento de Willie Colón, figura central en el origen y desarrollo de la salsa, a los 75 años.

Durante más de cinco décadas, el “malo del Bronx” desarrolló una carrera en la que abordó prácticamente todas las facetas posibles de la creación y grabación musical. Como trombonista, director de orquesta, productor, arreglista, compositor y cantante, el estadounidense marcó una impronta única en la salsa, con creaciones que celebraban los estilos de las Antillas pero no tenían reparos en ser ambiciosas cuando lo requería la situación.

Sus sociedades con Héctor Lavoe y Rubén Blades, sus colaboraciones con Celia Cruz o La Fania All-Stars y su propia carrera en solitario influyeron generaciones enteras. Eso llevó a que en Colombia, país con el que desarrolló una estrecha relación, algunos de los artistas más destacados se pronunciaran con sus condolencias.

La cuenta oficial de Discos Fuentes le rindió homenaje en sus cuentas oficiales al “Gran varón”, descrito como “ícono indiscutible de la salsa y figura esencial en la historia de la música latina”.

“Su trombón, su carácter y su visión artística marcaron generaciones y dejaron un legado que seguirá sonando en cada barrio, en cada esquina y en cada corazón salsero”, expresaron en la publicación.

Los salseros de Colombia como
Los salseros de Colombia como Grupo Niche o Guayacán fueron de los primeros en pronunciarse tras la muerte de Willie Colón - crédito EFE

Los salseros no se quedaron atrás. Grupo Niche estuvo entre los primeros en pronunciarse, al igual que la orquesta Guayacán. Ambas agrupaciones compartieron imágenes en sus historias instantáneas recordando al “arquitecto de la salsa”.

El músico Fruko, fundador de Fruko y sus Tesos, rindió sus respetos a su contemporáneo. “Su legado trasciende generaciones, y su trombón no solo marcó ritmos, marcó historias, sueños y sentimientos”, escribió, agradeciendo por los “tiempos inolvidables” y por enseñar que “la salsa no solo se toca... se vive, se siente y se comparte”.

Por su parte, Galy Galiano sintetizó la influencia de Colón en una sola palabra: “Leyenda”.

Carlos Vives, J Balvin y
Carlos Vives, J Balvin y Fonseca estuvieron entre las figuras que rindieron tributo a Willie Colón - crédito AP

Kike Santander, compositor y actual jurado de A Otro Nivel, publicó una historia en la que se despide de Willie Colón con la frase: “Se va un referente. Algunos artistas marcan una época. Otros la cambian. Gracias por tanto. La salsa no sería la misma sin su mirada, su carácter y su sonido”. Además, expresó su solidaridad con la familia.

En todas sus cuentas oficiales Carlos Vives escribió: “Desde mis hijos más grandes a mis hijos más pequeños, pasando por nosotros, una mezcla de tristeza y gratitud. Otro grande que se va pero que se queda en su música. Descansa en paz querido Willie”. Además, compartió una fotografía que se tomaron juntos.

Uno de los que más revuelo causó con su mención a Willie Colón fue Reykon. El reguetonero celebró la carrera del “malo del Bronx” recordando un momento especial, cuando ambos compartieron escenario en los Premios Lo Nuestro 2020.

El colombiano recordó su aparición junto al "malo del Bronx" durante la gala en la que interpretaron "Perriando", tema que tiene la misma introducción de "La Murga", uno de los clásicos del salsero - crédito @reykon/Instagram

En esa ocasión Reykon presentó su canción Perriando, que incluía la recordada introducción con trombón que usó Colón en su clásica La Murga.

“De las grandes oportunidades que me han dado en la vida, me la dio este señor. Gracias Master”, escribió en sus historias de Instagram, sumando un fragmento de la presentación.

Otro que colaboró con Willie Colón, Fonseca, compartió una publicación en Instagram relatando su cercanía y experiencias con Willie Colón.

“Difícil escribir estas palabras entre la gratitud y la tristeza. La vida me dio el privilegio de compartir con el Maestro Willie Colón muchos momentos. Grabar Estar Lejos en Nueva York su ciudad, irnos de gira por Australia, me acompañó a grabar mi DVD Live Bogotá y muchos momentos más”. Añadió: “La música nunca muere y las canciones del gran Willie Colón vivirán por siempre. Qué legado nos dejaste querido Willie, me quedo con los mejores recuerdos”.

J Balvin también se sumó a las muestras de pesar con un mensaje en sus redes sociales: “En paz descanse el maestro Willie Colón”.

El exvocalista del Grupo Niche

