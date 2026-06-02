Las mujeres dedican más del doble de tiempo diario que los hombres al trabajo no remunerado: cuáles son las regiones de Colombia donde los hombres son menos cuidadores según el Dane

La mayoría de colombianas tiene actividades productivas que debe combinar con el cuidado del hogar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La más reciente Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (Enut) del Dane, realizada entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, mostró que las mujeres colombianas siguen concentrando la mayor carga diaria de trabajo, remunerado y no remunerado.

El estudio indicó que las mujeres dedicaron en promedio 13 horas y 47 minutos al día a la suma de trabajo remunerado y no remunerado, mientras que los hombres registraron 11 horas.

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Esta diferencia de casi tres horas se amplía en regiones como Bogotá y la zona Oriental, donde la carga femenina supera las 14 y 15 horas, respectivamente. De este modo, la brecha de género en la administración del tiempo permanece como una de las más persistentes del país.

Distribución desigual del trabajo no remunerado

El trabajo no remunerado, integrado por tareas domésticas y labores de cuidado, recae abrumadoramente sobre las mujeres. Según la Enut, el 89,8% de ellas participa en este tipo de actividades, frente al 65,2% de los hombres. Las cifras indican que las mujeres destinan 7 horas y 35 minutos cada día a estas labores, más del doble del tiempo que los hombres (3 horas y 14 minutos).

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El tiempo dedicado a labores no remuneradas en las mujeres ha aumentado en los últimos meses - crédito Dane

Estas diferencias son notorias en acciones como el suministro de alimentos, limpieza y mantenimiento de la vivienda, y el cuidado de personas dependientes. El 78,1% de las mujeres se encarga de preparar alimentos en sus hogares, mientras solo el 32,8% de los hombres cumple esa función. Lo mismo ocurre en la limpieza, donde la participación femenina es del 70,4%, frente al 40,6% masculina.

El cuidado físico de integrantes del hogar, y especialmente de menores de cinco años, mantiene una marcada disparidad: 16,6% de las mujeres se dedica a estas tareas, frente al 3,2% de los hombres. En el cuidado infantil, las cifras son 12,4% para mujeres y 7,9% para hombres.

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Participación y tiempo en el trabajo remunerado

La diferencia en la carga global se alimenta de otro dato clave: los hombres dedican más tiempo y tienen mayor presencia en el trabajo remunerado. El 55,9% de los hombres realiza actividades productivas por las que recibe ingresos, frente al 34,2% de las mujeres. Entre quienes tienen empleo, los hombres trabajan en promedio 9 horas y 8 minutos al día, mientras que las mujeres lo hacen 7 horas y 36 minutos.

Esa combinación de menor tiempo en el mercado laboral y mayor peso en las tareas domésticas define la realidad de muchas mujeres, que deben repartir su jornada entre responsabilidades productivas y el sostenimiento del hogar, sin recibir compensación económica por la mayor parte de su esfuerzo.

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El 16,6% de las mujeres se dedica a el cuidado de lo menores en el hogar - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brechas por región, ruralidad y grupos poblacionales

Las diferencias entre hombres y mujeres se agravan en el campo y en ciertas regiones. En las zonas rurales dispersas, las mujeres dedican 8 horas y 35 minutos diarios al trabajo no remunerado; los hombres, solo 3 horas y 7 minutos. Además, el 93,4% de las mujeres rurales realiza estas actividades, frente al 63,4% de los hombres.

La región de la Amazonía registra la mayor participación femenina en este tipo de labores, con casi 95% de las mujeres vinculadas al trabajo no remunerado. En Magdalena, las mujeres reportaron 12 horas y 41 minutos diarios de trabajo no remunerado, mientras los hombres no superaron las 5 horas.

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Según la autoidentificación étnica, las mujeres indígenas presentan una participación en trabajo no remunerado 4,1 puntos porcentuales superior a la de mujeres no pertenecientes a grupos étnicos, y dedican 5 horas y 28 minutos más que los hombres indígenas a estas tareas. Entre la población migrante, ellas destinan 1 hora y 32 minutos adicionales respecto a las nacidas en Colombia.

Percepción del tiempo y equidad en el hogar

Una de cada siete mujeres considera que el tiempo no le alcanza para cumplir con todas sus obligaciones diarias, percepción que solo comparte el 8,4% de los hombres. En Bogotá, la cifra de mujeres que siente esta presión alcanza el 16,4%, una diferencia de 6,1 puntos porcentuales frente a los hombres.

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La mayoría de las mujeres encuestadas aseguraron que el tiempo no les alcanza - crédito imagen ilustrativa Infobae

La percepción de inequidad en las tareas domésticas también es notoria: 11,5% de las mujeres dice hacer más de lo que les corresponde en el hogar, por encima del 4,3% de los hombres. En regiones como Bogotá y Orinoquía, la insatisfacción femenina supera el 14%.

En sentido inverso, son más los hombres que consideran que hacen menos de lo que deberían en el hogar: 12,8%, frente al 6,3% de las mujeres.

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El informe muestra que, aunque hubo incrementos en la participación masculina en tareas domésticas respecto a años previos, las mujeres siguen duplicando el tiempo invertido en el sostenimiento del hogar.