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Dinamarca vs. RD Congo: hora y dónde ver el amistoso del rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El combinado dirigido por el francés Sébastien Desabre tendrá su primera prueba de fuego, previo al debut ante Portugal en el grupo K

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Entrenamiento de República Democrática del Congo en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja (Bélgica), previo al amistoso ante Dinamarca-crédito Nicolas Economou/REUTERS
Entrenamiento de República Democrática del Congo en el Stade Maurice Dufrasne de Lieja (Bélgica), previo al amistoso ante Dinamarca-crédito Nicolas Economou/REUTERS

Las 48 selecciones que participarán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 preparan todo para lo que será su debut en la fase de grupos.

En esta ocasión, República Democrática del Congo sabe la exigencia que tendrá su debut ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, campeona de la UEFA Nations League, y que cuenta con un grupo de figuras que buscarán su primera Copa del Mundo en la historia.

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Por ello, su partido de preparación será ante la selección Dinamarca, que por características de juego en la disciplina táctica y el esfuerzo físico exigirán a los dirigidos por el francés Sébastien Desabre.

República Democrática del Congo jugará un Mundial por primera vez como su país independiente, tras jugar como Zaire en el Mundial de Alemania 1974-crédito Nicolas Economou/REUTERS
República Democrática del Congo jugará un Mundial por primera vez como su país independiente, tras jugar como Zaire en el Mundial de Alemania 1974-crédito Nicolas Economou/REUTERS

El partido entre Dinamarca y Croacia se jugará el 3 de junio de 2026, a partir de la 1:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Maurice Dufrasne (casa del Standard de Lieja de Bélgica), de Lieja, y se podrá ver en exclusiva en las pantallas de Disney + Plus Premium.

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Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Dinamarca

Dinamarca quiere volver a las páginas principales del fútbol mundial después de ganar la Eurocopa en 1992-crédito Amstrup/Ritzau Scanpix/REUTERS
Dinamarca quiere volver a las páginas principales del fútbol mundial después de ganar la Eurocopa en 1992-crédito Amstrup/Ritzau Scanpix/REUTERS

Los dirigidos por Brian Riemer vienen de caer en el repechaje UEFA ante República Checa desde los tiros del punto penal, el 31 de marzo de 2026 en el epet Arena de Praga, y de esta forma no harán parte de la cita de selecciones del año.

El primer gol del partido llegó por medio de Pavel Sulc al minuto 3 partido, pero la ilusión danesa regresó al 72 de juego, tras el empate del defensor del Fulham, Joachim Andersen.

Con este resultado, la definición tuvo que ir a los tiempos extra, y la igualdad no cambiaría: al 100 de partido Ladislav Krejci adelantaría de nuevo a los checos. pero la ilusión para los daneses volvería gracias al gol de Kasper Hogh al 114, y la definición del clasificado al Mundial se tuvo que dirimir en los tiros del punto penal.

Finalmente, con los cobros errados de Anders Dreyers y de Mathias Jensen para los daneses, el cobro de Michal Salidek le dio el regreso a los checos después de 20 años de ausencia (Alemania 2006), y la frustración danesa.

Así vienen los daneses en sus últimos cinco juegos:

  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial 2026 UEFA: República Checa 2-2 Dinamarca (pasó República Checa en tiros penaltis)
  • 26 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial 2026 UEFA: Dinamarca 4-0 Macedonia del Norte
  • 18 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Escocia 4-2 Dinamarca
  • 15 de noviembre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Dinamarca 2-2 Bielorrusia
  • 12 de octubre de 2025 - Eliminatorias Mundial 2026 UEFA: Dinamarca 3-1 Grecia

RD Congo

RD Congo llegó al Mundial tras dejar a Jamaica en el repechaje-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS
RD Congo llegó al Mundial tras dejar a Jamaica en el repechaje-crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Por los lados de República Democrática del Congo, desde el 31 de marzo de 2026 en Guadalajara no juega un partido oficial.

En aquella oportunidad, los congoleños derrotaron en el repechaje a Jamaica en el estadio Akron con el gol de Axel Tuanzebe al 100 de partido en los tiempos extra.

De esta forma, los congoleños, que cuentan con figuras de la Premier League de Inglaterra como Aaron Wan Bisakka, Yoanne Wissa, entre otros.

A continuación, así viene RD Congo en sus últimos juegos, recordando que este será el primer duelo oficial que se dará entre ambas selecciones:

  • 31 de marzo de 2026 - Repechaje Mundial 2026 FIFA: RD Congo 1-0 Jamaica (después de los tiempos extra)
  • 25 de marzo de 2025 - Amistoso internacional: RD Congo 2-0 Bermudas
  • 6 de enero de 2026 - Copa Africana de Naciones: Argelia 1-0 RD Congo (tras los tiempos extra)
  • 30 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: Botsuana 0-3 RD Congo
  • 27 de diciembre de 2025 - Copa Africana de Naciones: Senegal 1-1 RD Congo

Estos son los convocados de RD Congo para el Mundial 2026

La selección africana enfrentará a Colombia, Portugal y Uzbekistán en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA - crédito República Democrática del Congo

Arqueros

  • Timothy Fayulu (FC Noah)
  • Lionel Mpasi (Le Havre)
  • Matthieu Epolo (Standard Liège)

Defensas

  • Aaron Wan-Bissaka (West Ham)
  • Gedeon Kalulu (Aris)
  • Chancel Mbemba (LOSC)
  • Steve Kapuadi (Widzew Lodz)
  • Axel Tuanzebe (Burnley FC)
  • Dylan Batubinsika (Larissa)
  • Rocky Bushiri (Hibernian FC)
  • Arthur Masuaku (RC Lens)
  • Joris Kayembe (KRC Genk)

Volantes

  • Samuel Moutoussamy (Atromitos)
  • Ngal’Ayel Mukau (LOSC)
  • Gaël Kakuta (Larissa)
  • Charles Pickel (Espanyol)
  • Noah Sadiki (Sunderland)
  • Edo Kayembe (Watford FC)

Delanteros

  • Théo Bongonda (Spartak M.)
  • Nathanaël Mbuku (Montpellier)
  • Cédric Bakambu (Betis)
  • Simon Banza (Al-Jazira)
  • Fiston Mayele (Pyramids FC)
  • Brian Cipenga (Castellón)

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