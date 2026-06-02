Por incremento de la temperatura, alcaldías definieron nuevos cambios en los horarios escolares en Colombia para proteger a los estudiantes

Las autoridades educativas adoptan medidas para proteger a estudiantes ante el calor extremo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El aumento sostenido de las temperaturas en varias regiones del país comenzó a impactar directamente el funcionamiento de las instituciones educativas.

Ante el riesgo de golpes de calor y otras afectaciones asociadas a las condiciones climáticas extremas, autoridades educativas de diferentes departamentos han puesto sobre la mesa medidas inéditas para modificar la jornada escolar y proteger a los estudiantes.

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La decisión más avanzada se adoptó en Cartagena, donde la Secretaría de Educación Distrital implementó una estrategia temporal que reorganiza las actividades académicas de colegios públicos y privados mediante los llamados “bloques térmicos”.

La iniciativa surge en medio de las alertas emitidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), que ha reportado incrementos históricos en las temperaturas de distintas zonas del país y un aumento considerable en la probabilidad de consolidación del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

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La ola de calor obliga a Cartagena a modificar jornadas escolares - crédito Secretaría de Educación de Cartagena

Según los registros de la autoridad meteorológica, varios municipios ya han superado marcas históricas de temperatura. Entre ellos se encuentran San Andrés, que registró un aumento de 0,7 grados centígrados frente al récord alcanzado en 1998; Güicán de la Sierra, en Boyacá, con un incremento de un grado respecto a 2024; San Carlos de Guaroa, Meta, donde el aumento llegó a 1,5 grados; y Santander de Quilichao, Cauca, con una variación de 0,6 grados.

Es por esto que el Ideam advirtió que las regiones Caribe e Insular presentan condiciones asociadas a olas de calor prolongadas, caracterizadas por temperaturas máximas superiores a los promedios históricos. Además, los análisis más recientes elevan la probabilidad de instauración del fenómeno de El Niño del 62% al 82% para el trimestre mayo-junio-julio de 2026, con una posible consolidación cercana al 96% hacia finales del año.

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Frente a este panorama, Cartagena decidió reorganizar los horarios escolares para reducir la exposición de niños y adolescentes a las horas más críticas de radiación solar.

Las nuevas disposiciones establecen la suspensión de actividades deportivas, recreativas, culturales y pedagógicas en espacios abiertos entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m. Asimismo, las clases se desarrollarán en periodos de máximo 45 minutos y se priorizarán espacios cerrados, ventilados o con sistemas de climatización.

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De acuerdo con el esquema planteado, la jornada matutina se desarrollará entre las 6:00 a.m. y las 10:50 a.m. Posteriormente se implementará una pausa térmica hasta la 1:30 p.m., horario en el que se reanudarán las actividades académicas de la tarde, las cuales se extenderán hasta las 6:30 p.m.

Salvar la clase sin derretirse: Cartagena y Tolima apuestan por horarios escolares más frescos ante el calor récord - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Hemos definido orientaciones transitorias que permitan continuar el servicio educativo sin poner en riesgo a la comunidad escolar frente a las altas temperaturas. Queremos garantizar ambientes seguros, organizando la jornada académica con flexibilidad y responsabilidad”, explicó el secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez Monterrosa.

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La estrategia también contempla la hidratación permanente de estudiantes, docentes y personal administrativo como una medida fundamental para prevenir afectaciones derivadas del calor extremo.

Mientras tanto, en Tolima las autoridades educativas avanzan en una propuesta similar que podría modificar significativamente la duración de las clases en municipios especialmente afectados por las altas temperaturas, como Honda y Armero Guayabal, donde recientemente se han registrado máximas cercanas a los 35 grados centígrados.

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La Secretaría de Educación departamental recomendó a los establecimientos educativos reducir la duración de cada clase de 55 a 45 minutos para concentrar las actividades académicas durante las horas más frescas del día.

El calor obliga cambios inéditos en las aulas de clases - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“Es la implementación de los bloques térmicos que consisten en reducir las clases de 55 a 45 minutos, lo que implica que las actividades académicas se concentrarán entre las 6:00 a. m. y las 11:00 a. m., cuando hace más fresco, y entre las 11:00 a. m. y la 1:30 p. m. se creará la pausa térmica obligatoria. La jornada de la tarde se reactiva después de este horario”, explicó Andrés Bedoya, secretario de Educación del Tolima.

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Las recomendaciones también incluyen la suspensión de actividades deportivas y recreativas al aire libre durante las horas de mayor intensidad solar, así como la implementación de recordatorios periódicos para que estudiantes y profesores consuman agua durante toda la jornada.

“Otro aspecto es la suspensión de las actividades al aire libre entre las 11:00 a. m. y las 3:00 p. m., cualquier actividad relacionada con el deporte o recreación. Además, cada 45 o 60 minutos tocaremos la campana para recordarle a la comunidad docente y estudiantil de que deben consumir agua para que se mantengan hidratados durante toda la jornada”, agregó Bedoya.

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Aunque en Tolima las medidas aún tienen carácter de recomendación y deberán ser evaluadas por cada institución educativa junto con padres de familia y consejos académicos, las autoridades consideran que podrían convertirse en una herramienta clave para enfrentar los efectos del calor extremo.

Paralelamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a gobernaciones, alcaldías y entidades territoriales para activar planes de contingencia ante posibles sequías, disminución en la disponibilidad de agua y afectaciones energéticas derivadas del fenómeno de El Niño.