Jugadores de Costa Rica hicieron fila para tomarse foto con James Rodríguez tras el partido contra la selección Colombia

El capitán de la selección Colombia fue fuertemente ovacionado por los hinchas y admirado por los rivales - crédito TD + Costa Rica

Tras la victoria de Colombia por 3-1 sobre Costa Rica en El Campín de Bogotá, varios jugadores del seleccionado centroamericano hicieron fila para fotografiarse con James Rodríguez, una escena registrada al terminar el amistoso y que expuso el reconocimiento que el capitán colombiano mantiene mientras el equipo de Néstor Lorenzo se prepara para la Copa del Mundo de 2026.

El gesto ocurrió en la zona mixta del estadio bogotano, cuando los futbolistas se dirigían a los vestuarios tras el pitazo final. De acuerdo con las imágenes difundidas después del partido, al menos cuatro jugadores costarricenses esperaron su turno para tomarse una foto con el mediocampista cucuteño.

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La escena respondió en forma directa a lo que dejó la noche en Bogotá: James Rodríguez no solo participó en el triunfo de la selección Colombia, sino que además recibió una muestra pública de admiración de varios rivales apenas terminó el encuentro.

El volante fue centro de atención antes, durante y después del partido, tanto entre hinchas colombianos que buscaban una foto o una firma como entre los propios futbolistas del combinado tico. El medio también señaló que el momento quedó captado en video.

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James dio una asistencia y habló del momento que vive con la selección

James Rodríguez jugó 45 minutos en el partido amistoso contra Costa Rica - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Aunque no convirtió ante Costa Rica, James dio el pase para el 3-1 definitivo de Luis Javier Suárez. El medio agregó que disputó algunos minutos en lo que presentó como el partido de despedida de la tricolor antes de su siguiente compromiso de preparación.

En declaraciones a los medios oficiales de la Federación Colombiana de Fútbol, Rodríguez dijo: “Son bastantes años aquí, desde 2011, y siempre que juego un partido con esta camiseta es un orgullo grande. Esperemos que todo salga bien, que el país esté en una buena energía también; que crean siempre, que crean siempre. Nosotros siempre damos todo”.

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El liderazgo de James dentro del campo y el respeto que genera fuera de él volvieron a quedar expuestos durante esa noche en Bogotá. Para ese medio, el episodio en los pasillos de El Campín fue una de las imágenes más llamativas que dejó el amistoso.

El próximo partido de preparación será este domingo 7 de junio frente a Jordania y está programado para las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Snapdragon de San Diego, California, Estados Unidos.

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