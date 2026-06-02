Margarita Rosa de Francisco anticipó qué hará si Iván Cepeda pierde en la segunda vuelta: “Es un error de mi parte”

Margarita Rosa de Francisco dijo que llorará si la derecha gana las elecciones en segunda vuelta - crédito @margaritarosa.defrancisco/IG | @ABDELAESPRIELLA/X

Margarita Rosa de Francisco admitió que “lloraré, y a gritos” si la derecha gana la Presidencia en Colombia, en un mensaje en X en el que también descartó hablar de fraude y anunció que seguirá impulsando las propuestas de Iván Cepeda.

A través de su nueva cuenta @Margaritavasola, la actriz, escritora y presentadora se refirió al escenario que dejaron las elecciones de primera vuelta del 31 de mayo de 2026. En su publicación, sostuvo que “no creo que haya que excusarse en que hubo fraude” y planteó que “a la mitad del país no le llegó la obra del gobierno, por las razones que sean”.

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Abelardo de la Espriella fue el candidato más votado en primera vuelta, con 10.360.449 votos (boletín 52) - crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

En ese mismo mensaje, Margarita Rosa de Francisco dijo que entiende que una parte del electorado vea en Abelardo de la Espriella “la fantasía del individuo exitoso que él quiere personificar”.

La afirmación se dio en medio de su balance sobre el resultado electoral y sobre la lectura política que deja el avance del candidato de derecha.

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Su autocrítica y el respaldo a Iván Cepeda

La también actriz hizo una autocrítica sobre su forma de intervenir en la discusión pública. “No es inteligente ni útil llenar de adjetivos a una persona para tratar de degradarla”, escribió.

Luego añadió que ese comportamiento “no me hace mejor moralmente” y que se trata de “un error” que no repetirá.

En el tramo final de la publicación, ratificó su respaldo a Iván Cepeda y aseguró que seguirá ayudando a visibilizar sus propuestas porque cree “plenamente” en ellas. También dejó la frase que concentró buena parte de las reacciones: “si gana la derecha, lloraré, y a gritos”.

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La actriz y presentadora se pronunció en sus redes sociales sobre las elecciones del 31 de mayo - crédito @Margaritavasola/X

La presentadora cerró con un reconocimiento explícito al resultado que eventualmente surja en las urnas. “Habrá que respetar la decisión de un pueblo esperanzado”, escribió en X, al fijar su postura frente a una eventual victoria de la derecha en la elección presidencial colombiana.

Las reacciones no tardaron en aparecer en la publicación de la vallecaucana, por lo que rápidamente dejaron opiniones como: “Ustedes los zurdos siempre tan incoherentes”; “La derecha no gana porque sea buena, pierde Petro por sus errores garrafales”, entre otros.

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Esto dijo Abelardo de la Espriella sobre un encuentro con la vallecaucana

La postura de Abelardo de la Espriella frente a la diversidad política quedó clara al reafirmar que, si alcanza la presidencia de Colombia, gobernará para todos los ciudadanos, incluso para quienes elijan alternativas como la de Margarita Rosa de Francisco.

Esta última, desde sus redes sociales, ha manifestado su respaldo al gobierno del actual presidente Gustavo Petro y, recientemente, al candidato Iván Cepeda.

Abelardo de la Espriella aseguró que la democracia se hizo para gobernar para todos los sectores - crédito REUTERS/Luisa González/Nathalia Angarita

Durante una entrevista en la radio, De la Espriella señaló que el respeto por la pluralidad es esencial en la democracia e insistió: “Es válido votar por el que les dé la gana”. Dejó en claro que su compromiso es trabajar por la inclusión y atender las expectativas de quienes se identifiquen con otras corrientes políticas.

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El abogado, además, aprovechó la ocasión para compartir una anécdota familiar sobre el origen del nombre “la Mencha”, personaje de la novela “Gallito Ramírez” protagonizada por la propia Margarita Rosa. Relató que el nombre proviene de la abuela paterna de su esposa, quien inspiró al escritor David Sánchez Juliao.

Frente a la pregunta sobre si ha coincidido con Margarita Rosa en Miami, De la Espriella fue enfático: nunca la ha visto. No obstante, reiteró que todos los colombianos, sin distinción de preferencias políticas, tendrán cabida en su eventual gobierno.

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Por su parte, Margarita Rosa de Francisco sostuvo públicamente su apoyo a Iván Cepeda. En un video difundido en sus redes, explicó que cree en él “como persona” y resaltó su “templanza” y “altura ética”, expresando su deseo de que los cambios impulsados por el actual gobierno se mantengan bajo el liderazgo de Cepeda.