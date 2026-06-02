El superordenador de Opta simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y reveló a sus favoritos: así quedó Colombia

La selección Colombia clasificó a la Copa Mundial de la FIFA 2026 como tercero en la Eliminatoria Sudamericana - crédito FCF

El análisis estadístico previo al Mundial 2026 posiciona a la selección Colombia entre los equipos revelación, según la proyección del Opta Supercomputer divulgada por theanalyst.com (Opta Analyst).

Tras no participar en la última edición y lograr resultados destacados en torneos regionales, Colombia se perfila como uno de los conjuntos a observar en la cita de Norteamérica.

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Colombia cuenta con una probabilidad real del 2,1% de ganar el Mundial 2026, según los cálculos del Opta Supercomputer basados en 10.000 simulaciones antes del inicio de la competición, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá a partir del 11 de junio de 2026.

Este porcentaje supera al de muchos equipos participantes, aunque se mantiene lejos de los principales favoritos, y coloca a Colombia en el grupo de selecciones con posibilidades de una buena campaña, según theanalyst.com (Opta Analyst).

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El estudio del Opta Supercomputer otorga a España el mayor porcentaje de triunfo, con un 16,1%. Le siguen Francia (13%), Inglaterra (11,2%), Argentina (10,4%), Portugal (7%) y Brasil (6,6%). Alemania también supera el umbral del 5%. Colombia encabeza el bloque de selecciones consideradas “equipos revelación”, junto con Países Bajos, Noruega, Bélgica y Marruecos, que presentan probabilidades entre el 1,9% y el 3,6%.

Las opciones reales de Colombia según la inteligencia artificial

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA obliga a usar los números del 1 al 26 - crédito Lina Gasca/Colprensa

La selección Colombia registra una probabilidad del 2,1% de coronarse campeona, una cifra reflejo de su trayectoria reciente. El modelo estadístico de theanalyst.com (Opta Analyst) destaca dos factores para su consideración: el regreso al Mundial tras quedar fuera en 2022 y el subcampeonato en la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos.

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El Opta Supercomputer identifica a Colombia como “equipo a seguir”, en virtud de haber finalizado en tercer lugar en las eliminatorias sudamericanas y por su competitividad frente a selecciones de alto nivel. Dentro del grupo de naciones con expectativas similares figuran Países Bajos (3,6%), Noruega (3,5%), Bélgica (2,4%) y Marruecos (1,9%). Colombia mantiene así su posición entre los diez equipos mejor perfilados en la previa del torneo.

Colombia frente a los grandes favoritos del Mundial 2026

La selección Colombia jugará por séptima ocasión la Copa Mundial de la FIFA - crédito Lina Gasca/Colprensa

Entre las selecciones sudamericanas, solo Argentina supera a Colombia en la proyección del Opta Supercomputer, con Brasil ligeramente por delante pero lejos de las potencias europeas. Argentina (10,4%) y Brasil (6,6%) encabezan la región, mientras que Uruguay y Ecuador disponen de menos opciones en las estimaciones.

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En el panorama global, los favoritos incluyen a España, Francia, Inglaterra, Portugal y Alemania, todos con más del 5% de posibilidades según theanalyst.com (Opta Analyst). A pesar del porcentaje modesto, Colombia resalta entre los equipos con expectativas de avanzar a fases decisivas. La fuente subraya que ninguna selección africana, incluida Marruecos, iguala las probabilidades de Colombia en esta edición.

¿Qué significa el 2,1% para la selección Colombia?

La selección Colombia jugará contra Costa Rica antes de viajar a Estados Unidos para el último partido de la preparación - crédito FCF

Solo siete selecciones superan el 5% de probabilidades de ganar. Colombia se sitúa, con su 2,1%, entre los principales outsiders del torneo. Otras selecciones relevantes como Estados Unidos (1,2%), Uruguay (alrededor del 1,2%) y Ecuador (1,4%) se encuentran en un rango similar. Sin embargo, el análisis estadístico subraya que, tanto para Colombia como para Marruecos, la expectativa es una trayectoria extensa en el campeonato.

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Los equipos debutantes y aquellos en la parte baja de la clasificación tienen menos del 1% de opciones de conquistar el título. Para 47 de las 48 selecciones simuladas existe al menos una oportunidad estadística de sorprender, a excepción de Curazao, que no alcanzó ningún título en las simulaciones. De acuerdo con theanalyst.com (Opta Analyst), que Colombia llegue más allá de los cuartos de final ya sería un logro destacable respaldado por la proyección actual.

Colombia afronta este Mundial después de disputar la final de la Copa América en territorio estadounidense y de ocupar el tercer puesto en las eliminatorias. Estas actuaciones refuerzan las expectativas de sus aficionados ante el regreso al máximo certamen internacional.

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