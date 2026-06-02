Juliana Galvis defendió a Abelardo de la Espriella tras los rumores de fraude de su campaña: “Es una vergüenza”

Juliana Galvis habría respaldado la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @julianagalvis/IG

Varios famosos han expresado en sus redes sociales, de distintas maneras, su respaldo a los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella (Salvación Nacional) e Iván Cepeda (Pacto Histórico), que disputarán la segunda vuelta el 21 de junio de 2026.

Por Iván Cepeda, uno de los apoyos más visibles fue el de Diana Ángel, recordada por su participación en la novela Francisco el matemático y, más recientemente, en La casa de los famosos Colombia. También se pronunciaron a favor de Gustavo Petro los artistas Julián Román, Margarita Rosa de Francisco y Ernesto Benjumea.

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En respaldo a Abelardo de la Espriella destacan la modelo Laura Tobón, la presentadora Cristina Hurtado y su esposo Josse Narváez, así como Paula Andrea Betancourt, Piter Albeiro, entre otros más.

La actriz compartió este mensaje con el que da a entender que respalda a Abelardo de la Espriella - crédito @julianagalvisv/X

En su más reciente publicación en X, la actriz Juliana Galvis compartió un mensaje en el que expuso públicamente su respoaldo nuevamente a la campaña de Abelardo de la Espriella:

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“Es una vergüenza que cuando ganan, GANAN, y cuando “pierden” no! Colombia votó como nunca antes, lo que demuestra que POR FIN estamos entendiendo que cada voto cuenta, que nuestro país es DEMOCRÁTICO Y que MUCHOS estamos inconformes con lo que estamos viviendo".

Su mensaje también estaba enfocado en la crítica que lanzó el presidente Gustavo Petro en la que aparentemente desconcía los números del candidato de la derecha que obtuvo más de 10 millones de votos.

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“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado (sic)”, expresó Gustavo Petro en su cuenta oficial de X.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro desconoció resultados de la primera vuelta presidencial, en la que perdió Iván Cepeda - crédito @petrogustavo/X