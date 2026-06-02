Alejandro Estrada envió mensaje a Nataly Umaña y se refirió al episodio de infidelidad en ‘La casa de los famosos Colombia’: “La entiendo”

Alejandro se sinceró sobre la relación que mantiene con su exesposa Nataly Umaña y aseguró que incluso esperó que entrara a un congelado - crédito cortesía Canal RCN

Alejandro Estrada, ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, compartió en rueda de prensa cómo ha cambiado su vida tras permanecer cuatro meses dentro de la casa estudio.

El actor, quien obtuvo un premio de 400 millones de pesos, relató detalles sobre los retos y transformaciones que ha enfrentado desde su salida, así como sobre el impacto que tuvo el programa en su entorno personal.

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Uno de los temas que abordó fue el drama mediático con la actriz y su exesposa, Nataly Umaña. Estrada y Umaña mantuvieron una relación de 12 años, marcada por estabilidad, hasta que se vieron envueltos en una polémica durante la primera temporada del reality.

En ese entonces, Umaña participaba como concursante y, en medio del juego, inició una relación con el panameño Miguel Melfi. Este episodio de infidelidad llevó a Alejandro a ingresar a la casa estudio, donde decidió poner fin a su matrimonio entregándole el anillo de compromiso. El momento fue ampliamente difundido y generó comentarios en redes sociales y medios de comunicación, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la temporada.

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Al terminarse la primera edición, ni Nataly ni Alejandro se refirieron a la situación, por lo que le dieron a entender al público que cualquier tipo de cercanía era imposible debido a los roces y comentarios en redes sociales.

Sin embargo, con la participación de Alejandro en la tercera edición del reality, el nombre de Nataly volvió a cobrar relevancia en redes sociales y entre los seguidores del programa, quienes no dejaron de relacionar a la actriz con los acontecimientos dentro de la casa. Ya en la recta final, Umaña dio muestras públicas de que no guardaba resentimientos hacia su exesposo e incluso manifestó que celebraría si él resultaba ganador del premio de 400 millones de pesos. Finalmente, tras confirmarse la victoria de Estrada, Nataly le envió un mensaje de felicitación a través de un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Ante estas reacciones de su expareja y cómo logró sorprender al público, Alejandro Estrada se refirió a Nataly durante la rueda de prensa y confesó que, contrario a lo que se pensaba, ellos mantienen una relación cordial y aprovechó para agradecerle.

“El capítulo con Nataly está cerrado, hay una excelente relación y, por supuesto, que la voy a saludar y tengo que decir que ese episodio en mi vida abrió otras puertas y eso está relacionado con la manera en que yo le di manejo. Después de eso llegó MasterChef, llegó La casa de los famosos”, dijo Alejandro.

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Ante las críticas de su fandom y los sentimientos que tuvo hacia ella en aquel episodio de infidelidad, aseguró que ahora logra entenderla. “No la culpo, lo he dicho y menos ahora que entiendo el encierro, por eso la quiero llamar, le quiero agradecer no solo por el proceso, sino porque me regaló los mejores 12 años de su vida y eso me enseñó”, reveló el actor.

A medida que Alejandro se perfilaba como uno de los favoritos de la competencia, distintos grupos de seguidores en redes sociales solicitaron al Canal RCN que Nataly Umaña participara en la dinámica de “Congelados”. Esta posibilidad generó inquietud en Estrada, quien admitió que durante varias semanas sintió nervios ante la expectativa de un posible reencuentro dentro de la casa. Sin embargo, tras culminar el programa, el actor reconoció que, en el fondo, siempre supo que Umaña no accedería a participar en ese reto.

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“El Alejo que la conoce y sabe que tiene los pies en la tierra, sabía que ella no iba a ir, yo sabía que no iba a ir y que ella iba a respetar ese momento, pero el otro Alejandro, decía: ‘La entiendo’, pero sabía que no iba a tirar hate ni nada de eso; seguramente decía algo bien bonito y luego me quedé esperándola”, explicó el actor.