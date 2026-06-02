Técnico de Costa Rica habló sobre la agresión de jugador ‘tico’ a Santiago Arias en el partido contra la selección Colombia: “Lo vamos a ayudar”

Fernando Batista defendió a su jugador tras agredir a Santiago Arias-crédito Luisa González/REUTERS

La derrota del técnico Fernando Batista con Costa Rica ante Colombia, por 3-1 el 1 de junio de 2026 en el estadio El Campín de Bogotá, dejó para el seleccionador una conclusión que va más allá del resultado: el técnico dijo que encontró señales de avance en un equipo joven que busca consolidar una identidad para el proceso hacia el Mundial 2030.

El punto que más le preocupa, según sus declaraciones tras el partido, está en acciones concretas que se pagan caro ante rivales de jerarquía. Batista reconoció que dos goles colombianos nacieron de fallas que deben corregirse: una pelota detenida y una pérdida en salida que terminó con una definición de Luis Díaz.

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Además defendió al defensor del Sturm Graz de Austria Jeyland Mitchell tras agredir en un tiro de esquina al zaguero de Independiente de Avellaneda, Santiago Arias.

Batista respaldó al jugador de Costa Rica que golpeó a Arias

Jeyland Mitchell al momento de pegarle a Santiago Arias, y recibir la tarjeta amarilla por parte del ecuatoriano Guillermo Guerrero-crédito Luisa González/REUTERS

Uno de los episodios que más atención generó durante el partido tuvo como protagonista a Jeyland Mitchell, involucrado en algunos cruces intensos dentro del campo. Batista evitó cuestionarlo en público y eligió una defensa explícita del zaguero pese a golpear a Arias.

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“Jeyland es joven. Lo vamos a trabajar. Son situaciones donde la adrenalina y el estrés del partido influyen mucho. Nosotros lo vamos a ayudar porque lo necesitamos dentro del campo”, dijo el entrenador. La frase encaja con la línea general de su discurso: corregir sin desarmar la apuesta por futbolistas en etapa de formación.

En medio de una semana atravesada por cuestionamientos, polémicas disciplinarias y dudas sobre el futuro de la selección, el seleccionador afirmó que mantiene plena confianza en el grupo.

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“Estoy muy confiado en el material humano que tenemos”, expresó

Batista citó entre los jugadores con margen de crecimiento a Brandon Aguilera, Warren Madrigal y Alonso Martínez. El cierre de su conferencia resumió el criterio con el que pretende conducir esta etapa de renovación: “Esto es un tren que arranca. El que esté dispuesto y el que esté bien se va a subir. El que no, va a quedar afuera”.

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Jeyland Mitchell tras agredir a Santiago Arias en el Colombia 3-1 Costa Rica-crédito Luisa González/REUTERS

Batista puso el foco en la construcción de un equipo joven rumbo a 2030

Soccer Football - International Friendly - Jordan v Costa Rica - Mardan Sports Complex, Antalya, Turkey - March 27, 2026 Costa Rica coach Fernando Batista REUTERS/Umit Bektas

Para Batista, la idea que mejor describe el momento de la selección es la construcción. El argentino remarcó que varios de los futbolistas que estuvieron en cancha apenas suman sus primeras experiencias internacionales y que algunos afrontaron uno de los partidos más exigentes de sus carreras.

“Es una selección joven. Muchos chicos jugaron hoy su segundo o tercer partido en un estadio lleno y con todo lo que se vivía alrededor. Vamos por el camino que uno quiere”, señaló el seleccionador. La valoración apunta a un grupo que, según su análisis, sostuvo intensidad, orden y personalidad ante una selección ya clasificada como mundialista.

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El técnico también dijo que la Tricolor compitió frente a nombres de peso en el plantel colombiano. En su balance mencionó la capacidad del equipo para medirse con figuras como Luis Díaz, Richard Ríos y Davinson Sánchez, a quienes presentó como referencia del nivel de exigencia que enfrentó Costa Rica.

La respuesta directa que dejó la conferencia fue esa: Batista considera que Costa Rica perdió el partido, pero encontró argumentos para sostener su apuesta por la renovación. Su conclusión es que el proceso ofrece respuestas en funcionamiento, incluso cuando el marcador castiga errores puntuales.

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Finalmente, Batista explicó que, pese a la derrota en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el equipo mostró rasgos que considera centrales en esta etapa.

“Más allá del resultado, me gustó el orden defensivo que tuvo el equipo. En ningún momento se apuró. Las transiciones que hemos trabajado salieron ante un rival que tiene mucha posesión”, afirmó

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Esa lectura también incluyó la respuesta ofensiva de la selección costarricense. “Tuvimos tres o cuatro situaciones claras en el primer tiempo y también llegamos en el segundo. Nunca nos metimos atrás”, agregó el técnico.