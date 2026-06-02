Hernán Orjuela compartió fotografía con la camiseta de la selección Colombia e ironizó el mensaje: “¿Me van a denunciar?”

Hernán Orjuela tuvo críticas en su estadía en Bogotá - crédito @hernanorjuelab/IG

El presentador Hernán Orjuela apareció en su cuenta de X con la camiseta de la selección Colombia puesta y lanzó una pregunta desafiante en medio de la polémica electoral: “Y si me pongo la camiseta de Colombia hoy, o cualquier día, ¿me van a denunciar por usurpar algún patrimonio nacional?”.

La publicación generó reacciones divididas entre usuarios de la red social, que respaldaron el rechazo a los señalamientos del candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien cuestionó el uso de la camiseta de la Selección Colombia durante la jornada del 31 de mayo.

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Cepeda respondió con una comunicación dirigida a la Federación Colombiana de Fútbol, en la que sostuvo que la prenda representa a todos los colombianos y debe mantenerse al margen de estrategias partidistas. “¿Por qué se está usando la camiseta de la Selección Colombia para fines electorales?”, preguntó el candidato.

El presentador Hernán Orjuela se pronunció frente a la polémica del uso de la camiseta de la selección Colombia - crédito @hernanorjuela/X

La disputa se originó cuando el movimiento Defensores de la Patria alentó a sus seguidores a llevar la camiseta al momento de votar como señal de respaldo al candidato Abelardo de la Espriella, cuando el abogado se presentó en una embarcación sobre el río Magdalena exponiendo el logro alcanzado en la primera vuelta.

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Tras el pronunciamiento de la Federación sobre el asunto, varias figuras públicas tomaron distancia de esa postura, y la reacción de Orjuela fue una de las que mayor difusión alcanzó en redes.

El candidato, quien obtuvo un total de 9.688.361 votos en la primera vuelta presidencial y se ubicó en segundo lugar por detrás de De la Espriella, quien alcanzó 10.361.499 sufragios,le preguntó a la FCF por qué se está usando la camiseta de la selección para fines electorales.

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Iván Cepeda afirmó que la selección Colombia pertenece a todo el país y su camiseta representa un símbolo nacional, por lo que afirmó que está sujeta a restricciones comerciales y políticas - crédito @IvanCepedaCast/X

“Como se pudo constatar ayer, durante la jornada electoral, el candidato Abelardo de la Espriella y muchos de sus seguidores, utilizaron la camiseta de la Selección Colombia como prenda distintiva de su campaña electoral (sic)”, indicó Cepeda.

Qué le respondió la Federación Colombiana de Fútbol a Iván Cepeda

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) ha sido protagonista de un debate nacional luego de que Abelardo de la Espriella, tras convertirse en el candidato más votado en la primera vuelta presidencial, usara públicamente la camiseta de la selección Colombia durante su discurso.

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El gesto fue replicado por su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, y otros simpatizantes, generando cuestionamientos como el de Iván Cepeda, quien consultó a la FCF sobre la legalidad de emplear el uniforme en actos políticos.

La FCF respondió que no puede restringir el uso de la camiseta en controversias no comerciales, ya que cualquier ciudadano puede adquirirla libremente a través de distribuidores autorizados por Adidas.

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La entidad señaló que, como organización privada, carece de facultad legal para limitar la utilización de la prenda fuera del ámbito comercial. Solo toman acciones legales cuando hay un uso con fines comerciales que vulnera los derechos de los patrocinadores oficiales.

Comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol por el post de Iván Cepeda sobre el uso de la camiseta de la selección Colombia en la campaña de Abelardo de la Espriella - crédito FCF

La Federación también remarcó que no distribuye directamente la camiseta y que, en repetidas ocasiones, ha solicitado públicamente que los símbolos y distintivos asociados a la selección se utilicen exclusivamente en contextos deportivos. Expresaron su pesar por el uso de la camiseta en escenarios ajenos al deporte y pidieron mantener a la Federación, a la selección y a sus deportistas al margen de debates políticos y electorales.

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Desde las elecciones legislativas, la FCF ha insistido en la necesidad de proteger los signos distintivos, reforzando controles para identificar usos indebidos dentro de campañas comerciales y proselitistas.

Recomendaron a los medios y campañas abstenerse de explotar comercialmente la imagen de la selección. Además, invitaron a la ciudadanía a denunciar ante las autoridades cualquier actividad que afecte la imagen o los derechos de la Federación o sus patrocinadores.

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