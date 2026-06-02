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Tim Payne, el neozelandés que se volvió viral por ser el “futbolista menos conocido” del Mundial: en redes sociales recordaron cómo fue su paso por Colombia

Los internautas recordaron la estadía del jugador de la selección oceánica en Cali (Valle del Cauca) y, al ritmo de salsa, evocaron su paso por Colombia cuando daba sus primeros pasos en el fútbol profesional

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Payne estuvo en Colombia cuando apenas tenía 17 años - créditos @timpayne_/IG | @mauricio22jara/IG
Payne estuvo en Colombia cuando apenas tenía 17 años - créditos @timpayne_/IG | @mauricio22jara/IG

Tim Payne, volante de Nueva Zelanda, pasó de tener poco más de 5.000 seguidores en Instagram a convertirse en fenómeno digital antes del Mundial 2026, después de que una campaña impulsada por un creador de contenido argentino lo instalara como “el futbolista menos conocido” del torneo en el que los All Whites disputarán apenas su tercera participación histórica.

El salto de popularidad alteró incluso la escala pública de su país: Payne superó los 4 milllones de seguidores en Instagram y quedó por encima de Chris Wood, capitán y principal figura de Nueva Zelanda, además de rebasar en alcance digital al primer ministro Christopher Luxon.

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En Colombia se sumaron a la tendencia y recordaron cuando un joven Tim Payne llegó al país con la ilusión de disputar uno de los primeros torneos internacionales para representar a su país: la Copa Mundial sub-20 de la FIFA que se celebró en el país suramericano en 2011.

En medio de esta ola de popularidad, usuarios y periodistas colombianos recordaron el episodio que vincula al mediocampista neozelandés con Colombia, y en especial con Cali.

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Con apenas 17 años, Tim Payne formó parte de la selección de Nueva Zelanda que integró el grupo B (junto a Camerún, Portugal y Uruguay) del torneo, con base en la capital de Valle del Cauca.

En su paso por Cali, y en representación de la selección sub-20 de Nueva Zelanda en la Copa Mundial de la FIFA Colombia 2011, Payne y sus compañeros quedaron eliminados en la fase de grupos luego de caer con Portugal 1 a 0 y lograr dos empates a un gol antes Uruguay y Camerún - crédito @mauricio22jara/IG

Durante ese certamen, el joven Payne no solo disputó los partidos en el emblemático estadio Pascual Guerrero, sino que convivió con la cultura local y vivió de cerca el ambiente futbolístico nacional.

Aquella experiencia dejó recuerdos que hoy, quince años después, recuperan valor y notoriedad gracias a la viralidad de su figura, que se dio en medio de la fiebre por llenar el álbum Panini, y cuya iniciativa impulsó el influencer argentino Valen Scarsini, más conodi en redes sociales como El Scarso (@elscarso).

El rescate de imágenes y videos inéditos se conocieron el fin de semana del 30 y 31 de mayo de 2026, y a menos de 15 días para que inicie de manera oficial el torneo (jueves 11 de junio) del parte de periodistas como Mauricio Jara y la cuenta de Motilones TV ha permitido ver a un Payne adolescente paseando por las calles colombianas, entrando a estadios en las concentraciones e incluso compartiendo momentos cotidianos con sus compañeros.

Las imágenes muestran a un futbolista que, sin imaginarlo, años más tarde sería tendencia mundial por una curiosa campaña digital.

La temporada de 2011 resultó especialmente intensa para Payne. Después de disputar el Mundial Sub-20 en Colombia, viajó a México, donde representó nuevamente a Nueva Zelanda en la Copa del Mundo Sub-17.

Tim Payne - Nueva Zelanda
El mediocampista de 32 años ahora tiene más de 4.4 millones de seguidores en Instagram - crédito Wellington Phoenix

Esta doble experiencia internacional marcó su desarrollo en las categorías juveniles y consolidó su vínculo con el fútbol sudamericano.

A día de hoy, con la inesperada fama que le ha otorgado el fenómeno de las redes sociales, Colombia puede reclamar haber sido parte de la formación del que se considera, al menos en 2026, el futbolista más famoso de internet.

El mediocampista que hoy tiene 32 años juega en el Wellington Phoenix, club de la primera división neozelandesa, y es profesional desde 2009.

Su caso quedó asociado a una rareza del próximo campeonato: entre las 48 selecciones que competirán en Canadá, México y Estados Unidos habrá estrellas globales como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylian Mbappé, pero también futbolistas casi anónimos para el público general.

Payne llegó al Mundial con un gol y cuatro asistencias en la clasificación

Por qué se hizo viral Tim Payne en redes sociales

Para entender este fenómeno viral se debe tener claro en principio que Nueva Zelanda es la selección con peor clasificación entre las que estarán en el Mundial y el deporte nacional del país es el rugby, por lo que gran parte del plantel resulta desconocido incluso dentro de su propio territorio.

Esa falta de visibilidad se reflejaba en los números iniciales de Payne, que apenas superaba los 5.000 seguidores cuando comenzó la campaña del creador de contenido argentino. La propuesta era convertir en “protagonista del mundial al futbolista menos conocido”.

Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral al superar en Instagram a los All Blacks gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini (Imagen ilustrativa Infobae)
Tim Payne se convirtió en un fenómeno viral al superar en Instagram a los All Blacks gracias a una campaña impulsada por el influencer argentino Valen Scarsini - crédito Imagen ilustrativa Infobae

La campaña de Valen Scarsini disparó su alcance en menos de tres días

Scarsini explicó así el origen de la iniciativa: “Faltan muy pocos días para que arranque el mundial y todos estamos esperando para arengar a nuestra selección. Pero ¿qué pasaría si hubiera un jugador que nos una a todos, un futbolista que todos nos banquemos sin importar nuestra nacionalidad? Busqué en todas las selecciones que jugaban en el mundial, el menos conocido. Y después de analizar una por una, lo encontré. Dentro del grupo G, en Nueva Zelanda, se encuentra Tim Payne”.

La repercusión fue inmediata. En cuestión de horas la cuenta de llegó a 600.000 seguidores, y con el crecimiento de manera exponencial los dos días siguientes, Payne detectó que la campaña estaba impulsada principalmente por usuarios sudamericanos y decidió publicar un video para agradecer el apoyo recibido antes del inicio de la Copa del Mundo.

Allí ensayó una introducción en español y luego continuó en inglés. “Por favor, disculpen mi español, todavía estoy practicando en Duolingo”, dijo Payne.

“Primero quiero darte las gracias enormemente a ti, Valen. Han sido unas 48 horas bastante locas, por decir lo menos. También quiero expresar que estoy muy agradecido de representar a mi país en esta Copa del Mundo y agradezco todo el cariño que me llega desde todas partes del mundo. Muchas gracias”, cerró el mensaje del futbolista que de un día para otro terminó siendo famoso alrededor del planeta.

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