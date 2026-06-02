Colombia

El Parque Nacional Natural Tayrona cerrará al turismo por ritual indígena: de qué se trata y cuándo sería

Quienes deseen conocer los tesoros de este destino colombiano deben ajustar sus planes y anticipar restricciones de acceso durante esos días

Guardar
Google icon
Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa
Las autoridades declararon aptas playas como Playa Cristal, Nenguaje, Gairaca y El Pozo para recibir visitantes nacionales y extranjeros en el parque Tayrona - crédito Colprensa

El cierre temporal del Parque Tayrona a turistas del 1 al 15 de junio de 2026 formó parte de una estrategia de conservación ambiental y de respeto a las prácticas culturales indígenas en la costa Caribe de Colombia.

La restricción, anunciada por Parques Nacionales Naturales de Colombia, ocurre dentro del programa “Respira Tayrona”, una estrategia de descanso y restauración ecológica del Parque Nacional Natural Tayrona. Del 1 al 15 de junio de 2026, el acceso quedó totalmente restringido para visitantes nacionales e internacionales, incluidas playas, senderos y alojamientos.

PUBLICIDAD

La medida buscó permitir tareas de restauración y monitoreo y reforzar los valores culturales del área protegida. Solo residentes y personal autorizado que participara en actividades de conservación pudo ingresar y transitar por los caminos cercanos.

Razones ambientales y culturales del cierre

La estrategia “Respira Tayrona” promovió una pausa turística para restaurar el equilibrio ecológico. El cierre habilitó tareas de restauración y monitoreo en arrecifes coralinos, praderas marinas, manglares, playas y bosques nublados.

PUBLICIDAD

La suspensión temporal incluye playas, senderos y alojamientos, respondiendo a un programa que prioriza labores de restauración ambiental y actividades espirituales de pueblos indígenas en la región - crédito Daniel Arenas / Parques Nacionales Naturales
La suspensión temporal incluye playas, senderos y alojamientos, respondiendo a un programa que prioriza labores de restauración ambiental y actividades espirituales de pueblos indígenas en la región - crédito Daniel Arenas / Parques Nacionales Naturales

“La conservación del Parque es una responsabilidad compartida. Invitamos a reconocer el valor y la importancia cultural de esta área protegida, y a reflexionar sobre la necesidad de brindar espacios y momentos de descanso para la vida silvestre y los servicios ecosistémicos que ofrece esta región. Este es, precisamente, el propósito del cierre temporal”, señala Carlos Vidal, director territorial del Caribe.

Durante la suspensión se realizaron investigaciones científicas, refuerzo de la seguridad y programas de educación ambiental enfocados en la protección de las 19.000 hectáreas del parque, según Semana.

Ceremonias indígenas y recuperación espiritual del parque

En la quincena de cierre, las comunidades indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo desarrollaron el “Kugkui shikasa”, periodo de saneamiento espiritual y armonización de la Sierra Nevada de Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona, que es clave para el bienestar espiritual y cultural del Tayrona.

Estas actividades incluyeron ceremonias de pagamento a la Madre Tierra, orientadas a mantener el equilibrio y la armonía del entorno natural.

La participación indígena guio tanto la restauración ecológica como la recuperación del territorio.

Para los indígenas Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo, los ecosistemas encontrados en el parque reflejan el sentido espiritual y ambiental de su ritual.

  • En zonas terrestres: matorral espinoso, bosque seco, bosque húmedo y bosque nublado en áreas elevadas. 
  • En la franja costera: playas, lagunas costeras, manglares y litoral rocoso. 
  • En el entorno marino: formaciones coralinas, fondos sedimentarios, praderas de fanerógamas marinas y agrupaciones de algas.

Qué deben saber los turistas ante el cierre temporal

El cierre de junio integró una rutina aplicada tres veces cada año: en febrero, junio y entre octubre y noviembre. Quienes planearon visitar el Parque Tayrona debieron reorganizar sus viajes para no coincidir con los periodos de restricción.

Durante el cierre, se realiza el Encuentro de Historia y Cultura, destacando el papel de las comunidades locales en la gestión del parque - crédito Parques Nacionales de Colombia
Durante el cierre, se realiza el Encuentro de Historia y Cultura, destacando el papel de las comunidades locales en la gestión del parque - crédito Parques Nacionales de Colombia

No se vendieron entradas ni se ofrecieron servicios ecoturísticos. Solo residentes y personal autorizado que participara en actividades de conservación pudo ingresar y transitar por los caminos cercanos.

La iniciativa “Respira Tayrona” se lleva a cabo tres veces al año, en los siguientes intervalos:

  • Del 1 al 15 de febrero
  • Del 1 al 15 de junio
  • Del 19 de octubre al 2 de noviembre

Durante estos cierres, se ejecutan actividades como:

  • Conservación y monitoreo de la biodiversidad
  • Investigación científica y restauración ecológica
  • Refuerzo de estrategias de control y seguridad
  • Jornadas de sensibilización para fortalecer los procesos de conservación del área protegida
  • Ceremonias y rituales espirituales dirigidos por comunidades indígenas, dedicados a la Madre Tierra

El fallecimiento de un caballo en Tayrona renueva críticas al turismo con animales

Un caballo de transporte turístico murió en el Parque Tayrona tras un episodio de agotamiento extremo, lo que reactivó denuncias sobre el uso de animales para turismo en la zona.

El desplome y agonía de un caballo utilizado para turistas en el Parque Nacional Natural Tayrona provocó denuncias de maltrato animal y reavivó la exigencia de prohibir el alquiler de equinos en áreas protegidas, tras quedar expuesta la falta de protocolos veterinarios y la vulnerabilidad de los animales ante las condiciones extremas del parque - crédito @andreanimalidad / X

Organizaciones animalistas señalaron que el animal agonizó durante horas sin atención veterinaria, según Infobae. El hecho renovó el debate sobre una práctica que ya había sido objeto de restricciones: en 2022, las autoridades limitaron a 40 los caballos permitidos en el parque.

La denuncia indica que el caballo cayó en un sendero de piedra y quedó atrapado, presuntamente por cansancio y calor. La senadora Andrea Padilla criticó la continuidad de esta actividad y pidió actualizar el censo de animales, además de abrir una investigación y aplicar sanciones. Advirtió que la problemática no es aislada y propuso buscar alternativas económicas para quienes dependen de este trabajo.

Temas Relacionados

Parque TayronaConservación AmbientalPueblos IndígenasColombia-NoticiasRespira Tayrona

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aclaran si un presidente en Colombia puede renunciar para hacer campaña política: esto dicen los expertos

Infobae Colombia consultó con abogados constitucionalistas para conocer las medidas previstas en la Constitución y la ley ante la eventual renuncia de un presidente con fines electorales

Aclaran si un presidente en Colombia puede renunciar para hacer campaña política: esto dicen los expertos

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

La separación de la pareja de creadores de contenido sigue generando debate digital, luego de que surgieran rumores sobre la mudanza y la supuesta retirada de objetos del hogar, incluido un aire acondicionado

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

La Tricolor, de seis presentaciones en la Copa del Mundo, solamente en tres ha superado la fase de grupos y en una llegó hasta los cuartos de final

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

Paloma Valencia perdió las elecciones presidenciales y tampoco volverá al Congreso: este es el listado de senadores que no seguirán desde el 20 de julio

La excandidata presidencial quedó tercera en las elecciones del 31 de mayo, lo que la imposibilitó de participar en la segunda vuelta

Paloma Valencia perdió las elecciones presidenciales y tampoco volverá al Congreso: este es el listado de senadores que no seguirán desde el 20 de julio

Ciclista alertó por uno de los tramos con más robos a deportistas en Bogotá: el sector de la autopista Norte es señalado como “temido”

La joven Valentina Castañeda pidió en un video acciones contundentes contra el hurto de bicicletas al alcalde mayor Carlos Fernando Galán y a la Policía Metropolitana de Bogotá

Ciclista alertó por uno de los tramos con más robos a deportistas en Bogotá: el sector de la autopista Norte es señalado como “temido”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

Revelan audio de las disidencias donde estarían presionando a comunidades de Nariño para las elecciones: “Se va a exigir el certificado electoral”

ELN liberó a Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame: afirmó que no se comprobaron nexos con los actos de su padre

La imagen de la tragedia: los 48 cuerpos recuperados tras los enfrentamientos entre ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’ serán trasladados a Bogotá y Villavicencio

El Estado indemnizará por más de $1.200 millones a jóvenes víctimas del conflicto armado radicados en Bogotá

ELN se adjudicó el secuestro del hijo del exalcalde de Tame, Arauca, y lanzó una advertencia sobre su liberación

ENTRETENIMIENTO

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Sheila Gándara quedó en el centro de la polémica: la acusan de llevarse hasta el aire acondicionado tras su ruptura con Juanda Caribe

Habrá concierto de ‘La reina del flow’ en Bogotá: seguidores se preguntan si Carolina Ramírez estará presente

Anthony Zambrano sorprendió a su pareja con una emotiva propuesta matrimonial: el momento quedó en video

Revelaron nuevos detalles de la salud de María Angélica Mallarino y cuánto dinero ha recaudado la campaña para su tratamiento médico

Sheila Gándara negó rumores de infidelidad a Juanda Caribe: “Ya no saben qué inventar”

Deportes

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

Esta fue la mejor participación de la selección Colombia en una Copa Mundial de la FIFA

Dinamarca vs. RD Congo: hora y dónde ver el amistoso del rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El superordenador de Opta simuló 10.000 veces el Mundial 2026 y reveló a sus favoritos: así quedó Colombia

Técnico de Costa Rica habló sobre la agresión de jugador ‘tico’ a Santiago Arias en el partido contra la selección Colombia: “Lo vamos a ayudar”

Jugadores de Costa Rica hicieron fila para tomarse foto con James Rodríguez tras el partido contra la selección Colombia: el momento se hizo viral