Colombia

Habrá concierto de ‘La reina del flow’ en Bogotá: seguidores se preguntan si Carolina Ramírez estará presente

La actriz que interpretó a Yeimi Montoya en la producción está en sus últimas semanas de gestación y, tras el anuncio del evento, su nombre volvió a circular en redes sociales como posible invitada para acompañar a miles de fanáticos en distintas ciudades

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El actor aseguró que le gustaría que la actriz los acompañe durante las presentaciones - crédito @conciertoscolombia.oficial/IG

Carolina Ramírez, quien interpretó a Yeimi Montoya en las tres temporadas de La reina del flow, atraviesa sus últimas semanas de gestación a sus 42 años. Desde México, la actriz vallecaucana ha informado sobre su embarazo y ha revelado cómo afronta el proceso, según ella, de la forma más natural.

La producción anunció una serie de conciertos en varias ciudades de Colombia, incluida Bogotá. El show llegará al Movistar Arena el 1 de octubre de 2026 y se espera que Ramírez se sume al grupo de artistas.

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Por ahora, lo que se sabe es que el espectáculo estará encabezado por Carlos Torres, que interpreta a Charly Flow, y que además estará acompañado por varios de los rostros más reconocidos de la serie:

  • Majo Vargas (Yeimy joven)
  • Juan Manuel Restrepo (Pez Koi)
  • Juan Palau (Drama Key)
  • Kevin Bury (Cris Vega)
  • Jay Torres (Yoni Trejos)
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Tu Boleta será el encargado de vender las entradas para el concierto que darán los artistas que integran la producción - crédito Tu Boleta

El concierto de La Reina del Flow ofrece una amplia variedad de precios en las entradas, diseñados para distintos tipos de público y experiencias. Las localidades más exclusivas corresponden a la Tribuna Fan Sur, que incluye el acceso al Mero Power Experience y tiene un valor de $699.000.

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En el caso de la Platea 102, la entrada ofrece el Grey Shark Experience incluido en el precio, que es de $599.000. Por su parte, quienes elijan las zonas Platea 101 y Platea 103 también contarán con el Grey Shark Experience, pagando $449.000 por la entrada.

Otras opciones premium están representadas por la Platea 105, que ofrece el Excelsior Experience por $349.000. Las entradas de Platea 104 y Platea 106, igualmente con la experiencia Excelsior, tienen un precio de $309.000.

En los niveles superiores, los precios varían según la preferencia y la ubicación. El Piso 2 en las secciones 202 a 205 y 215 a 218, con preferencia, tiene un costo de $319.000, mientras que la misma zona, sin preferencia, está en $299.000. Para los sectores 206 a 214, la entrada preferencial cuesta $249.000 y la general, $199.000.

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Precios de las entradas para el concierto de 'La reina del Flow' en Bogotá - crédito Tu Boleta

Por último, la opción más accesible es el Piso 2 Bembow Vibes Experience, que ofrece entradas a $80.000. Es importante tener en cuenta que estos precios no incluyen el cargo por servicio y que algunas secciones están disponibles para menores de edad.

Qué dijo Carlos Torres sobre la ausencia de Carolina Ramírez en la gira

Carlos Torres y el productor Mario Valencia dejaron abierta la posibilidad de que Carolina Ramírez se sume a la gira teatral de la producción, aunque aclararon que la decisión depende exclusivamente de ella.

El embarazo de la actriz explica su ausencia en la rueda de prensa del elenco. Torres, quien da vida a Charly Flow en la producción, no ocultó su deseo: “Para mí, creo que para todos sería un sueño que esté aquí con nosotros”.

Valencia fue más explícito sobre las gestiones del equipo. “Afortunadamente esta gira es muy larga y para nosotros sería un honor tener a Carolina con nosotros”, dijo el productor, y añadió: “Ya no depende de nosotros, depende de ella... inclusive la estamos esperando... ojalá pueda estar con nosotros”.

Las conversaciones con actores del elenco evalúan la posible integración de cada uno en la nueva historia en construcción, aún sin fechas de rodaje definidas - crédito Colprensa
Las conversaciones con actores del elenco evalúan la posible integración de cada uno en la nueva historia en construcción, aún sin fechas de rodaje definidas - crédito Colprensa

La incógnita sobre el reparto no se detiene en Ramírez. Mariana Gómez, quien interpretó a El Huracán Irma en la serie, también atraviesa un embarazo y su participación en alguna de las fechas programadas no ha sido confirmada de forma oficial.

Por ahora, los seguidores del programa tendrán que esperar que la actriz revele el nacimiento de su bebé y confirme si estará presente en los espectáculos que ofrecerán a nivel nacional e internacional.

Mensajes como “esperamos que nuestra querida Yeimi confirme que estará” o “todos soñamos con ver a Caro en el escenario de nuevo”, son algunos de los se pueden leer a la espera del concierto.

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