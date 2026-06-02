Colombia

Revelaron nuevos detalles de la salud de María Angélica Mallarino y cuánto dinero ha recaudado la campaña para su tratamiento médico

Su esposo y sus compañeros de teatro continuaron trabajando para reunir los 60 millones de pesos que necesitan para que la actriz continúe con su recuperación de salud mental

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La actriz continúa con su tratamiento médico para recuperar la memoria tras efectos secundarios de un medicamento - crédito @María Angélica Jaramillo/Facebook

La actriz María Angélica Mallarino mostró una evolución positiva en su tratamiento, y la campaña abierta para financiar su atención médica había reunido $14 millones de pesos hasta el 30 de mayo, según informó su esposo Guillermo García al programa La Red.

El dato actualizó una colecta que busca llegar a $60 millones de pesos para cubrir un proceso que la familia costea de forma particular, de acuerdo con lo que confirmó García en el programa de variedades de Caracol Televisión.

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En esa nueva comunicación con el programa, el esposo trasladó un mensaje de mejoría en medio de una necesidad económica que sigue abierta, porque el tratamiento debe continuar. La novedad sobre el avance en su recuperación llegó casi un mes después de que García expusiera públicamente la situación de salud de la artista.

María Angélica trabajó en series y novelas exitosas como ‘Escobar, el patrón del mal, ‘Retratos’, ‘Tres milagros’, ‘El precio del silencio’. Crédito: @mallarinomaria/Instagram.
María Angélica trabajó en series y novelas exitosas como ‘Escobar, el patrón del mal, ‘Retratos’, ‘Tres milagros’, ‘El precio del silencio’. Crédito: @mallarinomaria/Instagram.

La cifra cobró relevancia porque la convocatoria nació con un objetivo preciso y después de varios años de atención privada. La familia y personas cercanas explicaron que esos recursos buscan cubrir tratamientos médicos especializados que no han podido asumir por completo con el sistema de salud.

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Mallarino atraviesa este proceso después de una crisis emocional ocurrida hace casi tres años, cuando necesitó atención psiquiátrica. García había explicado en La red que ese tratamiento derivó en efectos secundarios asociados con la memoria, lo que obligó a abrir una nueva etapa terapéutica y a sostener gastos médicos de manera directa.

El pedido de ayuda pública surgió cuando antiguos alumnos, colegas y personas cercanas a la actriz activaron la campaña “Hoy Colombia se une por La Mona”. La iniciativa puso en circulación una explicación que buscó corregir versiones que empezaban a multiplicarse en redes sociales sobre el estado real de la intérprete.

Ma. Angélica Mallarino atraviesa un momento complejo de su salud - crédito @mallarinomaria/IG
Ma. Angélica Mallarino atraviesa un momento complejo de su salud - crédito @mallarinomaria/IG

García confirmó al programa que la colecta era auténtica y que el problema central no respondía a los rumores más graves. En esa intervención, hecha para precisar el alcance del llamado, dijo a La red: “No es de hambre, sino de falta de dinero”.

Esa frase condensó el punto que la familia quiso instalar: la actriz no atraviesa una enfermedad terminal ni una situación límite ligada a alimentación o vivienda, pero sí necesita completar el financiamiento de un tratamiento médico prolongado. La tensión, según el relato de su esposo, no pasa por un desenlace irreversible sino por la imposibilidad de cubrir sin ayuda todo el costo del proceso.

Antes de llegar a esta instancia, la familia evaluó distintas alternativas médicas. García contó en el programa que incluso recibieron recomendaciones para una hospitalización clínica, aunque finalmente optaron por seguir otro camino y continuar con atención privada para tener un acompañamiento más cercano.

Ese recorrido, según explicó, permitió registrar una mejoría con el paso del tiempo. Al mismo tiempo, algunos medicamentos empezaron a producir consecuencias en la memoria, y ese cambio modificó el tratamiento que la actriz venía llevando.

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Familiares de María Angélica Mallarino buscar recolectar dinero para su tratamiento médico - crédito Natalia Bedoya/Facebook

La historia también volvió a poner en primer plano la trayectoria de Mallarino, una figura ligada durante décadas al teatro, la televisión y la formación artística. Integrante de una familia profundamente vinculada a la escena colombiana, es hija de Víctor Mallarino, uno de los impulsores del teatro moderno en el país y fundador de la Escuela Nacional de Arte Dramático.

Además, comparte esa tradición con sus hermanos Helena Mallarino y Víctor Mallarino. En su carrera participó en producciones como Escobar, el patrón del mal, Tres Milagros, Aquí no hay quien viva y El precio del silencio.

Quienes impulsaron la campaña también destacaron otra dimensión de su recorrido: el trabajo sostenido con niños y adolescentes en talleres de teatro musical y proyectos escénicos, en especial con el colectivo Los Monachos. Fueron precisamente varios de esos antiguos alumnos quienes decidieron activar la recolección de fondos para acompañarla en esta etapa.

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Así avanza la recolecta para la salud de María Angélica Mallarino - crédito Vaki Web

La convocatoria apeló a ese vínculo afectivo construido durante años y lo convirtió en una red de apoyo económico para sostener la continuidad del tratamiento.

“Hoy quiero que celebremos la vida de la Mona, quien llenó de magia, amor y sueños nuestra infancia, hoy enfrenta una difícil situación de salud… y nos necesita más que nunca. En su cumpleaños, queremos regalarle lo más valioso: esperanza, fuerza y el apoyo de todos nosotros. Si puedes, haz tu aporte aquí. Cada granito de arena cuenta. Cada ayuda suma. Y si hoy no puedes donar, comparte este mensaje… puedes estar llevando esta causa a alguien que sí pueda ayudar“.

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