Anthony Zambrano sorprendió a su pareja con una emotiva propuesta matrimonial: el momento quedó en video

La historia de amor entre el medallista y Miryan dio un giro especial cuando, durante una fiesta familiar, el deportista se arrodilló y selló su compromiso ante la emoción de todos - crédito @miryamdaniela/ TikTok

El atleta colombiano Anthony Zambrano, reconocido por su desempeño en los 400 metros planos y por su paso en el reality Desafío Siglo XXI, sorprendió recientemente a sus seguidores con una noticia que dejó atrás la pista y el podio para centrarse en su vida personal.

Zambrano protagonizó una propuesta de matrimonio inesperada y emotiva a su pareja, Miryan, sellando así una historia de amor que comenzó lejos del foco mediático, pero que terminó por conquistar el interés de miles de personas.

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La relación entre Anthony y Miryan se gestó durante su participación en el reconocido reality de competencia, donde el día a día y la convivencia alimentaron primero una amistad y después un vínculo sentimental que se mantuvo una vez finalizó el programa. Lo que al principio eran solo rumores sobre una posible cercanía fue confirmándose en los últimos capítulos del reality, cuando ambos empezaron a mostrarse abiertamente como pareja.

Anthony Zambrano y Myrian Hernández anuncian compromiso tras historia de amor nacida en el 'Desafío' - crédito @miryamdaniela05/ Instagram

Tras anunciar públicamente que seguían juntos fuera del concurso, la pareja continuó compartiendo momentos de su vida con sus seguidores, quienes no tardaron en anticipar que el siguiente paso sería formalizar su compromiso.

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La propuesta de matrimonio ocurrió el pasado 29 de mayo, durante la celebración del cumpleaños de Miryan. De acuerdo con las imágenes compartidas en sus redes sociales, Zambrano aprovechó la ocasión especial para organizar una sorpresa desde muy temprano.

En el video, se observa al atleta llegando con una torta de cumpleaños y acercándose a Miryan mientras ella permanece en la cama.

Tras entregarle el pastel y pedirle que soplara las velas, la exparticipante del reality no sospechaba lo que sucedería a continuación. Segundos después, Anthony saca un anillo de compromiso, se arrodilla y le hace la esperada pregunta. La sorpresa fue total y Myrian no dudó en aceptar la propuesta, desatando la emoción y continuando la celebración entre abrazos y risas nerviosas.

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“Gracias a Dios y a la vida por ti”, escribió Miryan al mostrar su anillo, mientras las redes se llenaron de mensajes celebrando el compromiso - crédito cortesía Canal RCN

“Gracias a Dios y a la vida por ti💍❤️ Futuro esposo", escribió Miryan en el video que compartió en redes sociales y que ya cuenta con miles de me gustay comentarioss.

El ambiente íntimo y familiar en el que se desarrolló la escena quedó reflejado en el video, que rápidamente se viralizó. La reacción de Miryan fue inmediata; visiblemente emocionada, rompió en llanto, cayó de rodillas para encontrarse con su ahora prometido y aceptó entre abrazos. Horas después, Miryan acompañó la publicación con un mensaje dirigido a Anthony: “Te amo como no te imaginas, mi amor. Gracias por hacerme tan feliz”.

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En su cuenta de Instagram, Miryan compartió más detalles de su nueva etapa comprometida con Zambrano y presumió anillo que cuenta con una piedra preciosa incrustada. “Jamás de los nunca imaginé este par juntos y vea”, “ese anillo tan hermoso”, “que lindos se ven”, (Sic), son algunos de los mensajes que se sumaron con la publicación del post.

El romántico momento fue ampliamente celebrado por sus seguidores, quienes inundaron las publicaciones con mensajes de cariño y buenos deseos para la pareja. Aunque algunos usuarios recordaron relaciones anteriores de Zambrano y hasta compararon la noticia con su pasado sentimental, la mayoría de los comentarios se enfocó en felicitar la nueva etapa que ambos están por comenzar.

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Aunque aún no hay detalles sobre la boda, el compromiso demuestra que la relación iniciada en 'Desafío Siglo XXI' continúa creciendo más allá de la televisión - crédito Desafío / Caracol Televisión

“No lo puedo creer primera vez en el desafio que esto acaba asi 😁“, ”Fue inevitable que una lágrimita me saliera!! 🫠 Me da muchísima alegríaaaaaaa!! 👏“, ”Entonces yo soy la escoba que menos barre pues 🥰“, ”Miren las reacciones de ella y de el, lo que es real no se puede fingir. El amor de verdad!“, ”tan bacano felicidades se lo merecen disfruta ese momento ❤️“, (Sic) dicen las reacciones en redes sociales.

Por ahora, ni Anthony Zambrano ni Myrian Hernández han dado detalles sobre la fecha o el lugar de la boda, ni han adelantado cómo será la ceremonia. Sin embargo, el compromiso dejó claro que el romance nacido en el set de Desafío Siglo XXI sigue avanzando y proyecta un futuro en común fuera de la televisión.

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