Sheila Gándara negó rumores de infidelidad a Juanda Caribe y respondió a las especulaciones en redes sociales: esto dijo

Entre rumores y mensajes en redes, Sheila Gándara habló sobre su ruptura con Juanda Caribe - crédito cortesía Canal RCN - sheilafgandara/ Instagram

Sheila Gándara, reconocida creadora de contenido y madre de la hija de Juanda Caribe, se ha convertido en el centro de la conversación digital tras una serie de rumores y especulaciones en torno a su vida sentimental.

La atención sobre su figura mediática se reavivó luego de que en redes sociales comenzaran a circular comentarios sobre una supuesta infidelidad, justo después de la participación de Juanda Caribe en la última temporada de La casa de los famosos Colombia.

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Durante el paso de Juanda por el reality, algunos televidentes repararon en la cercanía que el humorista mostró con Mariana Zapata, lo que desató todo tipo de interpretaciones en el público y generó debates sobre el estado de la relación entre Juanda y Sheila. Semanas más tarde, fue la propia Gándara quien confirmó públicamente la ruptura, señalando que había intentado darle una nueva oportunidad a la pareja, pero que, finalmente, ambos decidieron seguir caminos separados.

Tras finalizar el programa, Juanda Caribe también habló sobre su situación personal, asegurando que se encontraba soltero y que los asuntos familiares serían manejados en privado.

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En medio de este contexto, las redes sociales se llenaron de rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Sheila. Los señalamientos, que surgieron a partir de conversaciones y versiones sin pruebas concretas, llegaron a ser mencionados en espacios digitales como el programa Dímelo King, donde se sugirió que los hechos se remontaban a varios meses atrás.

Ante la masificación de estos comentarios, Gándara no tardó en reaccionar. A través de una respuesta a un video compartido por la creadora de contenido Samilú, Sheila desmintió categóricamente las acusaciones, asegurando: “Falsoooo! Ya no saben ni que inventar”. Con esta declaración, buscó poner fin a las especulaciones y dejó en claro su descontento con quienes alimentan rumores infundados sobre su vida personal.

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“Eso se veía venir .. Campaña de desprestigio contra sheila para justificar a juanda”, “La vd yo también me defendería. Quieren dejarla mal a ella como sea, obvio q se va a defender”, “Sheyla conoce a Yaper? Juanda salió y vio que estaba soltero y se fue con toda por Mariana”, (Sic), fueron los comentarios que surgieron en redes sociales.

La conversación no se detuvo ahí. Poco después, Sheila Gándara compartió un video en TikTok que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Juanda Caribe. En el clip, se reflexiona sobre cómo algunas personas utilizan las dificultades de su pasado para justificar comportamientos negativos, mientras que otras optan por aprender y convertirse en mejores seres humanos.

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“Haber tenido una vida difícil no es una excusa para convertirse en una mala persona”, señalaba el mensaje, lo que generó una ola de especulaciones sobre su destinatario real. La ruptura de la pareja estuvo marcada por la polémica que rodeó la cercanía de Juanda con Mariana Zapata en el reality, así como por versiones cruzadas sobre presuntas infidelidades.

No es la primera vez que una publicación de Sheila Gándara genera interpretaciones y debates en las redes. Recientemente, también llamó la atención al compartir un video humorístico de La Jesuu, donde se hacía referencia a la retirada de pertenencias del apartamento que compartía con Juanda, incluyendo un aire acondicionado, tras la separación.

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Por su parte, Juanda Caribe ha optado por mantener un perfil reservado respecto a detalles íntimos de la ruptura. En varias transmisiones en vivo, el humorista ha afirmado que prefiere no ahondar en su versión de los hechos, aunque no ha evitado hacer referencias indirectas a episodios de su vida personal, como el ocurrido el pasado 31 de diciembre. Sheila, por su parte, ha respondido con ironía a la curiosidad de los seguidores, llegando a decir en redes que hasta ella quisiera saber qué fue lo que supuestamente le hizo a Juanda.

La exposición mediática de ambos y la interacción constante con sus seguidores han convertido su separación y sus mensajes en temas recurrentes de la conversación digital. Mientras Juanda mantiene la decisión de tratar sus asuntos familiares en privado, Sheila continúa mostrándose activa en redes sociales, enfocada en nuevos proyectos y compartiendo reflexiones sobre su proceso personal.

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