Ejército y Policía destruyen laboratorio del ELN en Cúcuta: golpe de 4,8 millones de dólares

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Colombia permitió ubicar y destruir un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Potro Viejo, corregimiento Buena Esperanza, en Cúcuta.

El golpe, calculado en 4,8 millones de dólares, impactó directamente las finanzas del ELN, organización a la que las autoridades atribuyen la propiedad de la infraestructura.

Según el reporte oficial, efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, adscritos a la Trigésima Brigada, y la Dirección de Antinarcóticos, llevaron a cabo la intervención en cuatro estructuras empleadas para la producción de estupefacientes.

En el lugar fueron hallados 503 kilos de clorhidrato de cocaína sólida y 105 galones de la sustancia en suspensión. La incautación incluyó 1.752 galones de insumos químicos líquidos, entre ellos acetona y ácido clorhídrico, así como 800 kilos de insumos sólidos, como soda cáustica y carbón activado.

El Ejército informó: “Las tropas incautaron equipos y maquinaria especializada, como sistemas de destilación, prensas hidráulicas, hornos microondas y otros elementos utilizados en el procesamiento del alcaloide”.

El hallazgo de estos materiales evidenció el nivel de sofisticación del complejo, que contaba con capacidad para producir cerca de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, según cálculos de inteligencia militar.

Investigaciones realizadas por las fuerzas armadas permitieron establecer que la infraestructura pertenecía al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

Las rutas de distribución identificadas conectaban la producción con la región de la Costa Caribe colombiana y con Venezuela, lo que sugiere una articulación regional para el tráfico de estupefacientes.

La operación también permitió debilitar la logística del grupo armado. “Con esta intervención se afectaron de manera significativa las finanzas ilícitas de esta estructura criminal, debilitando su subsistema logístico y financiero”, destacó el comunicado de la institución.

El decomiso de maquinaria, sustancias químicas y el cierre definitivo de las instalaciones representan un revés para el frente urbano señalado.

El Ejército reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de economías criminales en el territorio nacional. La coordinación entre fuerzas militares y policiales fue clave para la localización y destrucción del laboratorio, cuyo valor superaba varios millones de dólares.

Las autoridades continúan con labores de inteligencia para identificar posibles responsables y prevenir la reactivación de actividades ilícitas en la zona.

Fuerzas Armadas destruyeron laboratorio de base de coca en Cumaribo, Vichada

Una acción coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante la Dirección de Antinarcóticos, condujo a la destrucción de un laboratorio empleado para el procesamiento de pasta base de coca en Cumaribo, Vichada.

El operativo, ejecutado en la Inspección de Puerto Oriente, permitió ubicar un centro ilegal asociado a la Subestructura-39 Arcesio Niño, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual.

El comunicado oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que en la intervención fueron incautados y destruidos más de 120 kilogramos de hoja de coca, junto con una estructura de madera, equipos artesanales, fertilizantes, insumos sólidos, mangueras y tanques.

El reporte precisó: “Se destruyeron canecas plásticas y metálicas con combustibles, materiales de construcción y una pica pastos”.

La finalidad principal del operativo fue evitar la reutilización de herramientas y componentes en nuevas actividades ilícitas, con el propósito de afectar el flujo de recursos de la estructura armada señalada por narcotráfico en la región.

Según el informe de la FAC, cada laboratorio eliminado representa una merma económica cercana a 200 millones de pesos mensuales para los grupos ilegales involucrados en el negocio de estupefacientes.

Esta operación se inscribió en un ciclo de intervenciones desplegadas desde enero, periodo en el que las autoridades han logrado identificar y erradicar múltiples laboratorios artesanales en el área de Cumaribo y zonas adyacentes.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó la importancia del trabajo articulado con otras instituciones de la Fuerza Pública para desmantelar redes dedicadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas.