Colombia

Ejército y Policía destruyen laboratorio del ELN en Cúcuta: golpe de 4,8 millones de dólares

El laboratorio, compuesto por cuatro estructuras, producía cerca de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína y abastecía rutas hacia la Costa Caribe y Venezuela

Guardar
Autoridades destacaron la coordinación militar
Autoridades destacaron la coordinación militar y policial para localizar y destruir el complejo - crédito Policía Nacional/X - Ejército Nacional/Montaje Infobae

Una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional de Colombia permitió ubicar y destruir un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Potro Viejo, corregimiento Buena Esperanza, en Cúcuta.

El golpe, calculado en 4,8 millones de dólares, impactó directamente las finanzas del ELN, organización a la que las autoridades atribuyen la propiedad de la infraestructura.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el reporte oficial, efectivos del Grupo de Caballería Mecanizado Mediano N.° 5 General Hermógenes Maza, adscritos a la Trigésima Brigada, y la Dirección de Antinarcóticos, llevaron a cabo la intervención en cuatro estructuras empleadas para la producción de estupefacientes.

En el lugar fueron hallados 503 kilos de clorhidrato de cocaína sólida y 105 galones de la sustancia en suspensión. La incautación incluyó 1.752 galones de insumos químicos líquidos, entre ellos acetona y ácido clorhídrico, así como 800 kilos de insumos sólidos, como soda cáustica y carbón activado.

Imagen de referencia - Operativo
Imagen de referencia - Operativo militar afectó finanzas del Eln tras incautación de tonelada de cocaína en Potro Viejo - crédito Fuerzas Militares de Colombia

El Ejército informó: “Las tropas incautaron equipos y maquinaria especializada, como sistemas de destilación, prensas hidráulicas, hornos microondas y otros elementos utilizados en el procesamiento del alcaloide”.

El hallazgo de estos materiales evidenció el nivel de sofisticación del complejo, que contaba con capacidad para producir cerca de una tonelada mensual de clorhidrato de cocaína, según cálculos de inteligencia militar.

Investigaciones realizadas por las fuerzas armadas permitieron establecer que la infraestructura pertenecía al frente urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

Las rutas de distribución identificadas conectaban la producción con la región de la Costa Caribe colombiana y con Venezuela, lo que sugiere una articulación regional para el tráfico de estupefacientes.

La operación también permitió debilitar la logística del grupo armado. “Con esta intervención se afectaron de manera significativa las finanzas ilícitas de esta estructura criminal, debilitando su subsistema logístico y financiero”, destacó el comunicado de la institución.

El decomiso de maquinaria, sustancias químicas y el cierre definitivo de las instalaciones representan un revés para el frente urbano señalado.

Imagen de referencia - Fuerzas
Imagen de referencia - Fuerzas conjuntas desmantelan complejo de cocaína atribuido al ELN en zona rural de Cúcuta - crédito Ejército Nacional

El Ejército reiteró su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y el desmantelamiento de economías criminales en el territorio nacional. La coordinación entre fuerzas militares y policiales fue clave para la localización y destrucción del laboratorio, cuyo valor superaba varios millones de dólares.

Las autoridades continúan con labores de inteligencia para identificar posibles responsables y prevenir la reactivación de actividades ilícitas en la zona.

Fuerzas Armadas destruyeron laboratorio de base de coca en Cumaribo, Vichada

Una acción coordinada entre la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional y la Policía Nacional, mediante la Dirección de Antinarcóticos, condujo a la destrucción de un laboratorio empleado para el procesamiento de pasta base de coca en Cumaribo, Vichada.

El operativo, ejecutado en la Inspección de Puerto Oriente, permitió ubicar un centro ilegal asociado a la Subestructura-39 Arcesio Niño, perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual.

El laboratorio y sus insumos
El laboratorio y sus insumos fueron destruidos por las autoridades - crédito FAC

El comunicado oficial de la Fuerza Aeroespacial Colombiana indicó que en la intervención fueron incautados y destruidos más de 120 kilogramos de hoja de coca, junto con una estructura de madera, equipos artesanales, fertilizantes, insumos sólidos, mangueras y tanques.

El reporte precisó: “Se destruyeron canecas plásticas y metálicas con combustibles, materiales de construcción y una pica pastos”.

La finalidad principal del operativo fue evitar la reutilización de herramientas y componentes en nuevas actividades ilícitas, con el propósito de afectar el flujo de recursos de la estructura armada señalada por narcotráfico en la región.

Según el informe de la FAC, cada laboratorio eliminado representa una merma económica cercana a 200 millones de pesos mensuales para los grupos ilegales involucrados en el negocio de estupefacientes.

Esta operación se inscribió en un ciclo de intervenciones desplegadas desde enero, periodo en el que las autoridades han logrado identificar y erradicar múltiples laboratorios artesanales en el área de Cumaribo y zonas adyacentes.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana destacó la importancia del trabajo articulado con otras instituciones de la Fuerza Pública para desmantelar redes dedicadas a la producción y comercialización de drogas ilícitas.

Temas Relacionados

Ejército NacionalELNCocaínaLaboratorio de CocaínaPolicía NacionalGolpe al narcotráficoColombia-Noticias

Más Noticias

Ministerio de Defensa finalizó contrato con Canadian Commercial Corporation por dificultades en su ejecución

Tras la cancelación del contrato, la entidad ordenó suspender los pagos y exigió la devolución al Tesoro Nacional de los recursos públicos ya transferidos

Ministerio de Defensa finalizó contrato

Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

El artista de vallenato Miguel Morales expresó que observa con preocupación el rumbo de Colombia y podría establecerse definitivamente fuera del país para proteger a su familia

Al estilo de Marbelle, otro

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN

Caribeña Noche: resultado y combinación ganadora hoy 21 de febrero de 2026

A continuación te compartimos los cuatro números sorteados en este juego llevado a cabo diariamente

Caribeña Noche: resultado y combinación

Rifirrafe entre Mafe Carrascal y Daniel Briceño por ataque a periodista en Villavicencio: “Jugar a la provocación no es control político”

El exconcejal de Bogotá responsabilizó a la minga indígena del altercado y pidió investigación judicial, mientras la congresista lo acusó de buscar protagonismo y de poner en riesgo a líderes sociales

Rifirrafe entre Mafe Carrascal y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

ENTRETENIMIENTO

Al estilo de Marbelle, otro

Al estilo de Marbelle, otro cantante colombiano advirtió que no se quedaría en el país si la izquierda gana las elecciones en 2026

Karol G, JuandaM y Shakira lideran la era de la influencia real en redes sociales: son los protagonistas que mueven millones

Silvestre Dangond, Aria Vega Hamilton, Laura Pausini y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Deportes

Colombia vs. Paraguay - EN

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa