Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, se sumó a campaña de Roy Barreras a la presidencia: "No podemos dejar el espacio libre"

La exmagistrada del Consejo Nacional Electoral y madre de Adelina Guerrero Covo, esposa del hoy ministro del Interior, expresó los motivos por los que votará el 8 de marzo por el exsenador y exembajador, que hará parte de la consulta del Frente por la Vida

La suegra del ministro del Interior, Armando Benedetti, y exmagistrada del CNE expresó los motivos por los cuales apoyará al exembajador y exsenador en su aspiración, de cara a la consulta del 8 de marzo - crédito @RoyBarreras/X

En un giro que evidenciaría las dinámicas de la política en Colombia, Adelina Covo anunció el miércoles 18 de febrero de 2026 su adhesión a la candidatura presidencial de Roy Barreras, tras haber respaldado antes al senador Iván Cepeda. La decisión, motivada por su temor a que el “uribismo gane la presidencia”, dio de qué hablar en los sectores progresistas, pues estaría decantando su apoyo a la consulta del Frente por la Vida, prevista para el 8 de marzo.

Covo, que fue magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) y es madre de Adelina Guerrero Covo, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, mano derecha del presidente de la República, Gustavo Petro, abordó en un video que publicó el propio Barreras las razones detrás de su decisión de sumarse a su candidatura. Aunque las razones serían las mismas que ha expresado el exembajador para participar en dicha consulta, han desatado críticas.

Con un mensaje en sus redes sociales, el exembajador Roy Barreras agradeció el respaldo de Adelina Covo a su campaña - crédito @RoyBarreras/X

“Como miembro del Pacto Histórico, en octubre voté por Iván Cepeda. Lo estaba apoyando e iba a votar por él en la consulta de marzo, hasta que llegó la infame decisión del Consejo Nacional Electoral”, explicó Covo frente a la determinación de los actuales togados frente a la presencia del congresista del Pacto Histórico en esta jornada: de la que fue excluido debido a que, a juicio del órgano, ya había participado en un proceso previo de similares características.

En su testimonio, la cartagenera resaltó la importancia de ocupar el espacio político frente a la amenaza que representa el uribismo. “Lo único que no podemos hacer es dejar el espacio libre. ¿O es que tú quieres que el uribismo gane la presidencia? Yo no lo quiero. Por eso tenemos que votar la consulta de marzo e invitar a nuestros amigos para que voten. Yo voy con Roy y te invito para que nos acompañes”, remarcó la exmagistrada del Consejo Nacional.

Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, apoya la candidatura de Roy Barreras en la consulta del Frente por la Vida - crédito @Adelina_Covo/X - @RoyBarreras/X

Roy Barreras agradeció adhesión de Adelina Covo: “No podemos dejarle espacio libre al uribismo”

Tras este respaldo, el candidato aprovechó la oportunidad para fortalecer su discurso de unidad y alertar sobre los riesgos de dispersión interna. “Gracias querida Adelina. Ella votó por Cepeda en octubre, pero en marzo sabe lo que saben los que conocen la política de este país: NO podemos dejarle el espacio libre al uribismo”, enfatizó el exembajador, que ve en el apoyo de la mujer, confesa petrista, no solo una legitimación sino una invitación al electorado a participar.

Con una carrera que abarca desde la academia hasta los estrados judiciales, Covo ha cultivado un perfil de abogada, historiadora, escritora y exmagistrada. Entre sus obras publicadas destaca El Chocorazo, en la que analizó el fraude electoral de 1904, y varias investigaciones sobre el magnicidio del general Rafael Uribe Uribe. En el ámbito institucional, Covo se desempeñó como magistrada del CNE, rol en el que se desempeñó antes de su retiro de la escena pública.

En marzo de 2025, el exministro Luis Carlos Reyes respondió a Adelina Covo y defendió su gestión en la Dian - crédito @luiscrh/X

En términos políticos, Adelina Covo se originó en el Partido Liberal y mantuvo un vínculo estrecho con el expresidente Ernesto Samper. En 2019, buscó la candidatura a la alcaldía de Cartagena bajo el aval de Colombia Humana, aunque decidió retirar su postulación y durante la contienda de 2022 fue la que coordinó la aspiración de Gustavo Petro en el departamento de Bolívar, en la que el hoy jefe de Estado sacó una votación significativa.

Sin embargo, en marzo de 2025, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, mencionó a Covo al vincularla con supuestas solicitudes de cargos públicos en la seccional de la Dian en Cartagena. Ella ha negado estas acusaciones de clientelismo y salió en defensa, incluso, de su yerno, Benedetti, que también se vio involucrado en los señalamientos.

