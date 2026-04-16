Proyecto que obligaría el uso de sillas infantiles en los carros está a punto de ser ley en Colombia: de qué se trata

Los siniestros viales representan la segunda causa de muerte en menores de 15 años en Colombia, según la Asnv - crédito Visuales IA

El Congreso de Colombia se prepara para debatir un proyecto de ley que haría obligatorio el uso de sillas infantiles y sistemas de retención homologados para menores de edad en todos los vehículos particulares.

La propuesta, denominada ‘Ley de Sillas Seguras’, responde a la preocupación por el incremento en las muertes infantiles causadas por siniestros viales, por lo que contempla la instalación y el uso obligatorio de estos dispositivos certificados en todo el territorio colombiano.

El proyecto es promovido por la senadora Norma Hurtado y el representante Diego Caicedo (Partido de la U), quienes recordaron que, actualmente, la propuesta superó su tercer debate y está listo para pasar a la discusión definitiva en la Cámara de Representantes.

“Estamos a un paso de que en Colombia sea obligatorio el uso de sillas de retención infantil, una medida que puede reducir hasta en un 76% el riesgo de muerte en niños y niñas. Nuestro proyecto va a proteger la vida de nuestros niños en las vías”, declaró la senadora en su cuenta de X.

Detalles del proyecto de ley

La ley prevé la instalación obligatoria de sistemas de retención infantil homologados, incluyendo sillas, anclajes, cojines y asientos elevadores, ajustándose a la edad y el tamaño de los niños.

Los dispositivos autorizados deberán contar con la certificación técnica adecuada otorgada por el Ministerio de Transporte y diferenciarse por etapas de crecimiento.

El cinturón de seguridad será exclusivo para adolescentes y personas adultas, mientras que los dispositivos especializados serán imprescindibles para menores de menor estatura o edad.

El objetivo central es abordar el vacío normativo existente, facilitando la implementación masiva de estas medidas en favor de la seguridad infantil.

Además, contempla reducir la mortalidad infantil en las carreteras, enfrentando el hecho de que los siniestros viales son la segunda causa de fallecimiento en menores de 15 años, con 502 niños, niñas y adolescentes muertos en 2025, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial citados por Semana y El Tiempo.

Las estadísticas nacionales evidencian la magnitud del problema. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses señala que los siniestros viales solo son superados por otras causas en la mortalidad de menores.

Además, investigaciones respaldadas por la Fundación Despacio y entidades como Red PaPaz y Dejusticia indican que el 89% de los menores que viajan en vehículo no cuentan con protección adecuada.

El contexto de preocupación y el llamado a una regulación más estricta han impulsado el debate en el Congreso, bajo la presión de expertos y colectivos ciudadanos para proteger a los menores en las carreteras colombianas.

Igualmente, organizaciones internacionales y nacionales avalan los efectos positivos de estos sistemas. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, citados por los medios mencionados, aseguran que el uso correcto puede reducir hasta en 60% las muertes infantiles por siniestros viales y disminuir entre 19% y 80% el riesgo de lesiones graves.

María Fernanda Ramírez, líder de movilidad sostenible de la Fundación Despacio, destacó que “las sillas especializadas son esenciales para reducir el riesgo de lesiones graves”, ya que “los sistemas de seguridad convencionales, como el cinturón, no están diseñados para la anatomía infantil”.

El Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031 reconoce la relevancia de estos dispositivos, aunque, según expertos, la ausencia de una regulación obligatoria ha impedido su adopción generalizada.

Sanciones a infractores

Tras la promulgación de la ley, los conductores que incumplan estarán sujetos a una multa de 20 salarios mínimos legales diarios y a la inmovilización del vehículo.

Sin embargo, durante los primeros 12 meses posteriores a la expedición de la reglamentación técnica, las autoridades priorizarán la educación vial y campañas pedagógicas.

Este periodo transitorio está diseñado para que las familias y conductores se adapten a las nuevas exigencias técnicas y administrativas. Una vez superada esta etapa, las sanciones económicas y legales se aplicarán plenamente a quienes no cumplan la normativa.

La aprobación de la “Ley de Sillas Seguras” marcaría un avance crucial en seguridad vial infantil, reflejando el compromiso institucional de Colombia con la protección de sus menores en las carreteras.