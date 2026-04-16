Colombia

Este terrorista habría decretado un paro armado en La Guajira: el ministro de Defensa ofreció una recompensa de $500 millones por su captura

Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o El Menor, había ordenado varios ataques en la región tras un reciente operativo de las Fuerzas Militares que resultó en la muerte de nueve integrantes de las Acsn

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Alias El Menor decretó un paro armado de tres días en La Guajira tras la muerte de nueve integrantes de su grupo criminal - crédito Captura de Pantalla Naín Pérez/Facebook
Alias El Menor decretó un paro armado de tres días en La Guajira tras la muerte de nueve integrantes de su grupo criminal - crédito Captura de Pantalla Naín Pérez/Facebook

Crece la preocupación en el norte de Colombia por el anuncio de un paro armado por parte del grupo ilegal denominado Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), también conocido como Los Pachenca,

Las acciones armadas fueron anunciadas por Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o El Menor, líder de la organización armada, en respuesta a un operativo efectuado el 10 de abril de 2026 por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, hecho registrado en zona rural de Uribia (La Guajira, norte de Colombia) que resultó en el abatimiento de nueve integrantes de su estructura de seguridad y apoyo.

De hecho, alias Naín o El Menor, en un video publicado en sus redes sociales, dirigió amenazas contra rivales y justificó la presencia de su organización en la región ante la supuesta incapacidad de las autoridades para controlar la delincuencia común.

A partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos (...) cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”, mencionó el líder armado.

Ante las intimidaciones del máximo cabecilla de las Acsn, el ministro de Defensa de Colombia Pedro Sánchez rechazó las declaraciones de ‘Naín’ y recordó que, por este sujeto, se mantiene una recompensa de hasta 500 millones de pesos por su captura.

El jefe de cartera, en una publicación hecha en su cuenta de X, enfatizó en que los operativos de la fuerza pública contra estas estructuras criminales no cesarán hasta culminar con su captura.

“Alias Naín, del cartel de crimen y narcotráfico Conquistadores de la Sierra, persiste en sus amenazas contra la población civil (...) Por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo”, escribió el alto funcionario en sus redes sociales.

Igualmente, Sánchez le hizo una sugerencia al líder armado para detener sus actividades ilegales en la región colombiana. “La mejor opción que tiene alias Naín es desmovilizarse. Puede hacerlo presentándose a una unidad militar o policial, o llamando a las líneas 107 o 157”, comentó.

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