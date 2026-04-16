Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Manuela Gómez revela en qué gastó el dinero obtenido en 'La Casa de los Famosos' - crédito montaje cortesía RCN - @manugomezfranco1/IG

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Manuela Gómez, compartió detalles sobre el destino de los recursos económicos obtenidos durante su paso por el reality.

La creadora de contenido reveló que invirtió una parte significativa del dinero acumulado en cumplir diversos deseos personales y familiares, enfocándose especialmente en su hija y en mejorar su calidad de vida tras su salida del programa.

Según explicó Gómez, la prioridad después de abandonar la competencia ha sido recuperar tiempo junto a su hija. “Lo más importante para mí ahora es poder estar con ella y disfrutar de cosas que siempre nos han gustado”, afirmó la creadora de contenido.

Entre las actividades que mencionó, destacó los baños de burbujas, una tradición que ambas compartían como momento de relajación. Por este motivo, una de las primeras compras que realizó fue un jacuzzi doble para su vivienda, la cual se encuentra actualmente en proceso de remodelación.

La exparticipante aseguró que usó el dinero que obtuvo por las semanas en el programa para darle una sorpresa a su hija - crédito @enlamovidacol @manugomezfranco1/ Instagram

“Mi amor, ahí te vas a sentir como en una piscina; ese Jacuzzi está muy grande, mi amor, con lo que ma gané en el reality”, dijo Manuela mientras le enseñaba la sorpresa a su hija. “Mi hija ama el agua, le encantan las burbujas, la espuma... ¿Por qué no comprar un jacuzzi?, eso para compartir con ella, para bañarme con ella", añadió.

Manuela Gómez no quiso revelar la cifra exacta que recibió de La casa de los famosos Colombia, aunque admitió que la suma le permitió retomar proyectos postergados. “Lo quería desde hace un año, pero había prioridades, pasó un año, porque yo quería organizar esa terraza, pero yo no voy a esperar más, sé que hay prioridades en la vida, pero yo quiero disfrutar”, relató la ex concursante.

En sus declaraciones en redes sociales, Manuela aseguró que espera grabar el momento en que su hija estrene el jacuzzi. “Cuando yo le prensa ese jacuzzi a la princesa, no, mis amores, obvio tengo que grabar ese momento, ella se va a volver loca sabiendo que tiene eso en la casa para ella”, añadió.

La ex participante del reality explicó que una de sus mayores satisfacciones fue comprar un jacuzzi doble para compartir momentos de relajación con su hija - crédito @manugomezfranco1/IG

Gómez estuvo varias semanas dentro del programa, lo que le permitió acumular una cantidad considerable de dinero, ya que los pagos se realizan semanalmente.

La creadora de contenido también hizo referencia a su vida personal, señalando que, a pesar de que su pareja le entregó un anillo de compromiso durante una visita en el programa, en esta etapa sus planes y prioridades giran en torno a su hija. “Quiero disfrutar todo el tiempo posible con ella”, subrayó durante su conversación.

La salida de Manuela Gómez de La casa de los famosos Colombia 2026 fue uno de los momentos más comentados de la temporada. La eliminación se produjo mediante la dinámica del “camión de la mudanza”, una modalidad utilizada por la producción para retirar a los concursantes que, según la percepción de sus compañeros y del público, tenían un bajo nivel de participación en el juego o caían en la categoría de “muebles”.

Antes de la decisión, los participantes debieron exponer sus motivos para considerar a alguno de sus compañeros como el “mueble” de la casa, y el nombre de Manuela fue el más mencionado.

Manuela Gómez no reveló la cifra exacta de su premio, pero aseguró que la suma le permitió retomar proyectos personales y disfrutar más de su familia - crédito @manugomezfranco1

El ambiente en la casa se tornó tenso tras el anuncio. Aunque la decisión sorprendió a varios, muchos reconocieron que Manuela había manifestado en reiteradas ocasiones el deseo de reencontrarse con su hija.

La propia Gómez relató que la distancia y el desgaste emocional afectaron su desempeño dentro del reality: “Mi cuerpo ya estaba colapsado, mi mente ya estaba colapsada, yo quería estar con mi hija. Sentía en mi corazón como ese vacío… no quería que ella repitiera la misma historia”, declaró tras su salida. Además, una dolencia en la columna y el tratamiento médico que estaba recibiendo influyeron en su desconexión con la dinámica del programa: “Desde que me enfermé de la columna no me pude volver a recuperar, como que me desenchufé del juego. Empecé a conectarme ya como con mi hija… sentía que ya no quería hablar, que no quería comunicarme”, confesó.

Manuela Gómez no reveló la cifra exacta de su premio, pero aseguró que la suma le permitió retomar proyectos personales y disfrutar más de su familia - crédito cortesía Canal RCN

Manuela explicó que, aunque cumplió con las actividades, la preocupación por perder el vínculo afectivo con su hija Samantha tuvo un papel determinante. Tras su eliminación, Gómez vivió un emotivo reencuentro con la niña, un momento que compartió en redes sociales y que fue ampliamente celebrado por sus seguidores.

La empresaria e influencer aseguró que su salida fue coherente con su momento personal y que no le afectaron los comentarios sobre su bajo perfil en la competencia. “Es lo más justo, porque era lo que yo misma estaba percibiendo en mí, los compañeros, la gente afuera también lo estaba percibiendo. Aquí es: el que no produce, literalmente se va”, sostuvo, dejando claro que su objetivo siempre fue regresar a casa y retomar su vida familiar.