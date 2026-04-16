Responsables de ataques sicariales en Usaquén y Kennedy tenían antecedentes o casa por cárcel y el alcalde Galán protestó de nuevo: “El sistema no está funcionando”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló que el sicario del ataque en Usaquén tenía detención domiciliaria y una orden de captura vigente- crédito cortesía Alcaldía Mayor de Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reveló nuevos detalles sobre los antecedentes judiciales de los responsables de dos hechos recientes de sicariato en la capital, ocurridos en las localidades de Usaquén y Kennedy (13 y 15 de abril de 2026 respectivamente), y aseguró que ambos casos reflejan un patrón de reincidencia y fallas en el control de medidas judiciales.

Según explicó el mandatario, el atacante que participó en el intento de homicidio en el barrio Barrancas, en Usaquén, tenía una medida de detención domiciliaria vigente al momento de cometer el hecho, además de una orden de captura activa.

“Hoy me enteré que el sicario que atentó contra una persona en el barrio Barrancas, en Usaquén, hace dos días, tenía detención domiciliaria en el momento en que comete el hecho y una orden de captura por otra cosa”, afirmó.

Ese ataque ocurrió el 13 de abril en la calle 156 con carrera 7H, cuando un hombre armado interceptó a otro que se movilizaba en una camioneta. La víctima, que portaba chaleco antibalas y estaba armada, respondió al ataque, lo que derivó en un intercambio de disparos.

El presunto responsable del asesinato en Kennedy tenía antecedentes por fuga de presos, hurto agravado, violencia intrafamiliar y lesiones personales- crédito Mebog

Como resultado de la balacera, seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad y el propio atacante, quien posteriormente fue capturado en un centro asistencial.

El alcalde también se refirió al caso ocurrido en la localidad de Kennedy el 15 de abril, en el que un comerciante de 54 años fue asesinado en medio de un intento de hurto bajo la modalidad de fleteo.

De acuerdo con Galán, el presunto responsable capturado en el lugar tenía un amplio historial judicial. “La persona que atacó ayer y asesinó, tratando de robarlo, por un fleteo, a un ciudadano en Kennedy, tenía anotaciones por capturas previas, por fuga de presos, por hurto agravado, por violencia intrafamiliar, por lesiones personales. Estaba libre”, señaló.

En ese hecho, la víctima fue atacada por sicarios en motocicleta mientras conducía su vehículo. En medio del ataque, el hombre alcanzó a arrollar a los agresores antes de perder el control. Fue trasladado a un centro médico, donde falleció.

El intento de sicariato en el barrio Barrancas dejó seis personas heridas, entre ellas un menor de edad y el atacante, quien fue capturado- crédito Colombia Oscura/X

El capturado quedó herido tras el choque y fue retenido en el lugar por la comunidad y la Policía.

Durante su pronunciamiento, el alcalde mencionó otros casos recientes en los que, según dijo, personas vinculadas a delitos graves también tenían beneficios judiciales o habían sido capturadas previamente.

“Uno de los que secuestró a Diana Ospina, la mujer que fue secuestrada en un taxi, tenía detención domiciliaria cuando comete el secuestro”, afirmó.

Asimismo, hizo referencia a capturas relacionadas con la estructura criminal conocida como El Mesa, en las que uno de los implicados, según indicó, tenía un historial de homicidios y estaba bajo una medida no intramural.

“Uno de los capturados de la banda El Mesa, por ejemplo, con sicarios, uno de los sicarios tenía cincuenta homicidios encima, tenía detención domiciliaria”, dijo.

El alcalde también aseguró que la situación se repite en casos de hurto, especialmente en la modalidad de fleteo, donde las capturas no se traducen en permanencia en centros de reclusión.

Los dos hechos de sicariato ocurridos entre el 13 y el 15 de abril reactivaron el debate sobre el control a delincuentes con medidas judiciales vigentes en Bogotá - crédito archivo Colprensa

“La policía lleva capturando una banda de fleteros. En enero los capturó, en febrero los capturó, antes de ayer los capturó y ayer los soltaron”, afirmó.

A partir de estos hechos, Galán planteó que los casos no son aislados, sino que evidencian un problema recurrente. “Cuando es repetitivo en todos los casos, uno se da cuenta que no es un tema de casos, es un tema del sistema que no está funcionando”, sostuvo.

Los dos episodios ocurridos entre el 13 y el 15 de abril dejaron un saldo de un hombre muerto y seis personas heridas, en hechos que involucraron a presuntos delincuentes con antecedentes o medidas judiciales vigentes.

Las declaraciones del alcalde se producen en medio de cuestionamientos sobre el control a personas con detención domiciliaria y la efectividad de las decisiones judiciales frente a reincidentes, luego de que en ambos casos los responsables señalados estuvieran en libertad pese a registrar procesos o anotaciones previas.