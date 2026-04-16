Iván Cepeda anunció que un sector mayoritario de la Alianza Verde se sumará a su candidatura presidencial: estos son los acuerdos a discutir

Iván Cepeda confirmó que un sector mayoritario de la Alianza Verde discutirá una agenda programática con su campaña para respaldar su candidatura presidencial - crédito @IvanCepedaCast/X

Iván Cepeda, candidato presidencial por el Pacto Histórico, anunció que un sector mayoritario de la Alianza Verde se sumará a su campaña tras iniciar un proceso de acuerdo programático, según comunicó a través de sus redes sociales. La alianza busca fortalecer la candidatura de Cepeda mediante la concertación de una plataforma común.

“Buenos días, quiero registrar con complacencia y también con mucho respeto la decisión que ha tomado la Alianza Verde, un sector mayoritario de esa colectividad ha decidido entrar en un proceso de concertación y convergencia que nos conduzca a un acuerdo para fortalecer la Alianza por la Vida y también mi candidatura (sic)”, expuso el senador.

Y agregó: “Así que repito con complacencia, pero también con mucho respeto, porque sé que la Alianza Verde es una colectividad plural, que tiene corrientes, que presenta sus deliberaciones de manera democrática. Espero que avancemos en ese proceso”.

El senador por el Pacto Histórico recalcó que reconoce y respeta la diversidad interna al interior de la colectividad - crédito Reuters/Alianza Verde

La decisión se produce tras tensiones internas en el partido, provocadas por la falta de consenso sobre el respaldo al candidato. Entre quienes se alinean con esta postura figuran el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, y el senador Ariel Ávila. Por otra parte, referentes como Angélica Lozano y Cathy Juvinao respaldan a Claudia López, mientras que Katherine Miranda optó por Paloma Valencia.

Cepeda detalló que las conversaciones abordarán el diálogo nacional como hilo conductor para llegar a acuerdos sobre las reformas sociales. Paralelo a esto, profundizarán en la transición energética y el desarrollo rural.

Otros de los temas mencionados por el aspirante a la Casa de Nariño están ligados a la transparencia en la lucha contra la corrupción, la responsabilidad fiscal, la tarifa diferencial y la defensa de la vida.

“Hemos decidido crear una deliberación o un proceso deliberativo y de diálogo para discutir temas de agenda programática, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, el diálogo nacional como base para las grandes reformas sociales, la discusión sobre la transición verde y el desarrollo rural, la transparencia y la ética en la lucha contra la corrupción y la gran corrupción, así como también la responsabilidad fiscal, la tarifa diferencial para emprendedores y también la defensa de la vida en todas sus formas, entre otros temas”, dijo en un video.

El candidato presidencial también recalcó que reconoce y respeta la diversidad interna, afirmando que “la Alianza Verde es una colectividad plural, que tiene corrientes y presenta sus deliberaciones de manera democrática”. En sus declaraciones, Cepeda manifestó que recibe el proceso de convergencia “con alegría y respeto”, destacando la voluntad mayoritaria para fortalecer su aspiración por medio de una agenda común.

Movimiento Libres y liderazgo afro formalizan adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda

Durante el acto político, Benavides denunció la desigualdad histórica en las comunidades afro y la falta de acceso a derechos básicos, mientras el candidato presidencial llamó a erradicar el racismo estructural y a fortalecer la representación política para que se traduzca en garantías reales de derechos - crédito @IvanCepedaCast/X

El Movimiento Libres y la circunscripción especial afrodescendiente oficializaron su adhesión a la campaña presidencial de Iván Cepeda, en un acto político realizado en el Hotel Tequendama de Bogotá que reunió a líderes sociales, congresistas, representantes de comunidades afrocolombianas y sectores del progresismo.

El respaldo fue anunciado por el representante a la Cámara Óscar David Benavides Angulo, en medio de un evento que también contó con la presencia del senador y candidato presidencial Iván Cepeda.

El congresista afirmó que el Movimiento Libres representa una ruptura con prácticas políticas tradicionales dentro de la representación afro en el Congreso de la República. “Hemos logrado, a través del Movimiento Libres, romper con un modelo de esclavitud moderna”, señaló.

Iván Cepeda durante su intervención en el acto donde destacó la lucha contra el racismo estructural y la inclusión de comunidades afro e indígenas. - crédito @IvanCepedaCast/X

El líder político enfatizó la importancia histórica de la participación afro en la construcción de la Nación: “Este país no se puede llamar Colombia sin el pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero. Somos parte del ADN de esta hermosa tierra”, afirmó.

Y agregó: “En mi territorio aún el 30% de nuestros jóvenes son analfabetas. Tenemos que cerrar esa brecha de desigualdad con nuestros territorios afrodescendientes”.