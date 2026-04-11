Colombia

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Como consecuencia, residentes del sector reportaron daños en sus apartamentos. Fuerzas de seguridad se desplazaron hacia el lugar para evaluar la magnitud de los daños y asegurar la zona

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Detonación de explosivo en Cúcuta dejó daños en una patrulla de policía - crédito captura de pantalla Red + Noticias
Detonación de explosivo en Cúcuta dejó daños en una patrulla de policía - crédito @luchovoltios/X

Una explosión fue registrada en el Anillo Vial de Cúcuta, en el sector de Prados del Este, tras la activación de un artefacto explosivo cerca del Centro Comercial Jardín Plaza, en horas de la mañana del 11 de abril de 2026. El incidente ocurrió al paso de una patrulla de Policía, según informaron habitantes del área.

Como consecuencia, residentes del sector reportaron daños en sus apartamentos. Fuerzas de seguridad se desplazaron hacia el lugar para evaluar la magnitud de los daños y asegurar la zona.

Hasta el momento, no se han divulgado cifras oficiales sobre lesionados ni información sobre los presuntos responsables.

Un video grabado por un ciudadano muestra el estado en que quedó un vehículo de la policía después de una explosión en una vía de Cúcuta. Se observan los daños en la patrulla y la conmoción en el lugar - créedito @luchovoltios/X

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