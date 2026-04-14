Colombia

Gobernador de Antioquia respondió a las amenazas de Gustavo Petro de destituir a alcaldes si continuan los bloqueos: “Tan bravito”

Andrés Julián Rendón sacó a relucir las críticas hacia el presidente por la gestión del Gobierno frente a las bandas delincuenciales y grupos armados del país

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Choque entre Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro por amenazas de destitución a alcaldes del país - crédito Gobernación de Antioquia/Presidencia/Montaje Infobae
Choque entre Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro por amenazas de destitución a alcaldes del país - crédito Gobernación de Antioquia/Presidencia/Montaje Infobae

Desde que el presidente Gustavo Petro advirtió a los alcaldes del país, en especial a los de los municipios que actualmente mantienen un paro indefinido por los altos avalúos catastrales, sobre la posibilidad de destitución si no controlan los bloqueos, se multiplicaron las críticas.

De hecho, en la mañana del martes 14 de abril, uno de los primeros en hablar del tema fue el gobernador del departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que a través de su cuenta de X, le envió un duro mensaje al jefe de Estado.

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En su pronunciamiento, el mandatario departamental sacó a relucir la presunta incongruencia en las decisiones del presidente, especialmente, después de los recientes hechos que han generado crítica al Gobierno nacional, como el caso de la polémica parranda vallenata contratada por líderes de bandas criminales en la cárcel de Itagüí.

Según Rendón, mientras el jefe de Estado amenaza a los alcaldes de los municipios afectados por bloqueos, ha mantenido una postura de inacción frente a los hechos de violencia generados por grupos armados, además de los beneficios otorgados a los líderes de bandas criminales a los que les otorgó el título de negociadores.

“Todo bravucón esconde una cobardía que lo define. Tan bravito amenazando a los Alcaldes, pero tan blandengue que es con los bandidos”, señaló el gobernador de Antioquia en su cuenta de X.

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