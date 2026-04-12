Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Seis personas, incluyendo tres figuras con trayectoria política, fueron asesinadas en la vereda La Meseta, en un hecho que sacudió a Popayán y al Cauca - crédito @currucuteando / X

Seis personas fueron asesinadas el 9 de abril en la vereda La Meseta, en zona rural de Popayán, hecho que generó conmoción en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Las víctimas, entre las que se encontraban tres personas con reconocida trayectoria política, fueron identificadas como:

Cristian Fernando Preciado Ibáñez Jesús Rafael Guzmán Villalba Óscar Adolfo Giraldo Muñoz Jhony Fernando Arbeláez Muñoz Brayan Ortega Murillo Wilmer Leandro Torres Peña

Las autoridades locales confirmaron que el ataque se produjo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la finca donde se encontraban. El impacto de la masacre fue mayor tras conocerse que Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba y Wilmer Leandro Torres Peña mantenían vínculos directos con la política en diferentes regiones del país.

Preciado Ibáñez fue excandidato al Concejo de Rovira (Tolima) por el partido Centro Democrático. Guzmán Villalba, empresario y ganadero, se postuló al Concejo de El Guamo (Bolívar) representando al Partido Liberal. Torres Peña, reconocido periodista afiliado al Colegio Nacional de Periodistas, aspiró a la Alcaldía de El Colegio (Cundinamarca) y trabajaba para la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.

Entre los fallecidos figuran Cristian Preciado, excandidato del Centro Democrático, y Wilmer Torres, periodista reconocido en Cundinamarca - crédito @sucesoscauca / X

De acuerdo con los primeros informes, las otras víctimas: Brayan Ortega, de 32 años; Óscar Giraldo, de 39; y Jhony Arbeláez , se dedicaban al comercio y no registraban antecedentes políticos.

El caso del periodista Wilmer Leandro Torres Peña

La muerte de Wilmer Leandro Torres Peña generó especial atención por las circunstancias reveladas por su esposa, Carmen González Durán. Según narró al medio local Sucesos Cauca, el periodista viajó a Popayán tras ser contactado por supuestas ofertas de negocio relacionadas con la venta de lotes.

Familiares perdieron comunicación con él y, posteriormente, recibieron llamadas extorsivas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía indicó que Torres Peña habría sido retenido por un grupo ilegal y falleció en medio de un enfrentamiento entre estructuras criminales rivales.

Personas allegadas insistieron en que resultó ajeno a cualquier actividad ilícita y que fue víctima de una trampa, cuyo único propósito era concretar una transacción comercial legítima.

La muerte de Wilmer Leandro Torres Peña atrajo especial atención, tras confirmarse que fue contactado por una supuesta negociación de lotes en Popayán - crédito @sucesoscauca / X

Torres Peña era conocido en el ámbito periodístico y social de Cundinamarca. Integraba el Colegio Nacional de Periodistas y desempeñaba funciones en la Agencia de Comercialización departamental. Su trayectoria lo convirtió en una voz reconocida en temas de interés público.

Operativo de las autoridades y contexto de la masacre

Tras la masacre, las autoridades locales activaron un plan de respuesta para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos de violencia. En un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Popayán, junto con la fuerza pública, definió acciones inmediatas, entre ellas el ofrecimiento de una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo anunció el refuerzo de puestos de control y el despliegue de operativos, con acompañamiento del Ejército y la Policía, en zonas urbanas y rurales de la ciudad.

La Alcaldía de Popayán y las autoridades activaron un plan de respuesta, ofreciendo hasta $50 millones de recompensa para dar con los responsables de la masacre - crédito @Desopinioncom / X

La investigación se concentra en determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás del múltiple homicidio. El ataque fue perpetrado por hombres armados que se movilizaban en dos camionetas y varias motocicletas. Los agresores asesinaron primero a una persona fuera de la finca y luego ingresaron para ultimar a las otras cinco víctimas en el interior.

Un aspecto que agravó la situación fue la denuncia sobre el bloqueo armado al paso de una ambulancia que intentó atender a los heridos. Autoridades confirmaron que la zona de La Meseta ha sido escenario de disputas entre distintas estructuras criminales, dada su ubicación estratégica como corredor de tránsito de economías ilícitas.

Es preciso mencionar que, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, con este caso, ya suman 36 masacres en Colombia durante 2026, cuatro de ellas en el Cauca. El director de Indepaz, Leonardo González Perafán, señaló que la situación mantiene en alerta a las comunidades del departamento, mientras se intensifican los llamados para evitar la impunidad.