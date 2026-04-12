Colombia

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Se conoce la identidad de los fallecidos en el ataque de la vereda La Meseta, mientras se mantiene la recompensa y el despliegue de operativos para dar con los responsables del violento episodio

Guardar
Seis personas, incluyendo tres figuras con trayectoria política, fueron asesinadas en la vereda La Meseta, en un hecho que sacudió a Popayán y al Cauca - crédito @currucuteando / X
Seis personas, incluyendo tres figuras con trayectoria política, fueron asesinadas en la vereda La Meseta, en un hecho que sacudió a Popayán y al Cauca - crédito @currucuteando / X

Seis personas fueron asesinadas el 9 de abril en la vereda La Meseta, en zona rural de Popayán, hecho que generó conmoción en el departamento del Cauca y a nivel nacional. Las víctimas, entre las que se encontraban tres personas con reconocida trayectoria política, fueron identificadas como:

  1. Cristian Fernando Preciado Ibáñez
  2. Jesús Rafael Guzmán Villalba
  3. Óscar Adolfo Giraldo Muñoz
  4. Jhony Fernando Arbeláez Muñoz
  5. Brayan Ortega Murillo
  6. Wilmer Leandro Torres Peña

Las autoridades locales confirmaron que el ataque se produjo cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la finca donde se encontraban. El impacto de la masacre fue mayor tras conocerse que Cristian Fernando Preciado Ibáñez, Jesús Rafael Guzmán Villalba y Wilmer Leandro Torres Peña mantenían vínculos directos con la política en diferentes regiones del país.

Preciado Ibáñez fue excandidato al Concejo de Rovira (Tolima) por el partido Centro Democrático. Guzmán Villalba, empresario y ganadero, se postuló al Concejo de El Guamo (Bolívar) representando al Partido Liberal. Torres Peña, reconocido periodista afiliado al Colegio Nacional de Periodistas, aspiró a la Alcaldía de El Colegio (Cundinamarca) y trabajaba para la Agencia de Comercialización de Cundinamarca.

Entre los fallecidos figuran Cristian Preciado, excandidato del Centro Democrático, y Wilmer Torres, periodista reconocido en Cundinamarca - crédito @sucesoscauca / X
Entre los fallecidos figuran Cristian Preciado, excandidato del Centro Democrático, y Wilmer Torres, periodista reconocido en Cundinamarca - crédito @sucesoscauca / X

De acuerdo con los primeros informes, las otras víctimas: Brayan Ortega, de 32 años; Óscar Giraldo, de 39; y Jhony Arbeláez , se dedicaban al comercio y no registraban antecedentes políticos.

El caso del periodista Wilmer Leandro Torres Peña

La muerte de Wilmer Leandro Torres Peña generó especial atención por las circunstancias reveladas por su esposa, Carmen González Durán. Según narró al medio local Sucesos Cauca, el periodista viajó a Popayán tras ser contactado por supuestas ofertas de negocio relacionadas con la venta de lotes.

Familiares perdieron comunicación con él y, posteriormente, recibieron llamadas extorsivas. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía indicó que Torres Peña habría sido retenido por un grupo ilegal y falleció en medio de un enfrentamiento entre estructuras criminales rivales.

Personas allegadas insistieron en que resultó ajeno a cualquier actividad ilícita y que fue víctima de una trampa, cuyo único propósito era concretar una transacción comercial legítima.

La muerte de Wilmer Leandro Torres Peña atrajo especial atención, tras confirmarse que fue contactado por una supuesta negociación de lotes en Popayán - crédito @sucesoscauca / X
La muerte de Wilmer Leandro Torres Peña atrajo especial atención, tras confirmarse que fue contactado por una supuesta negociación de lotes en Popayán - crédito @sucesoscauca / X

Torres Peña era conocido en el ámbito periodístico y social de Cundinamarca. Integraba el Colegio Nacional de Periodistas y desempeñaba funciones en la Agencia de Comercialización departamental. Su trayectoria lo convirtió en una voz reconocida en temas de interés público.

Operativo de las autoridades y contexto de la masacre

Tras la masacre, las autoridades locales activaron un plan de respuesta para esclarecer lo ocurrido y prevenir nuevos hechos de violencia. En un consejo extraordinario de seguridad, la Alcaldía de Popayán, junto con la fuerza pública, definió acciones inmediatas, entre ellas el ofrecimiento de una recompensa de hasta $50 millones por información que conduzca a la identificación y captura de los responsables.

El alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo anunció el refuerzo de puestos de control y el despliegue de operativos, con acompañamiento del Ejército y la Policía, en zonas urbanas y rurales de la ciudad.

La Alcaldía de Popayán y las autoridades activaron un plan de respuesta, ofreciendo hasta $50 millones de recompensa para dar con los responsables de la masacre - crédito @Desopinioncom / X
La Alcaldía de Popayán y las autoridades activaron un plan de respuesta, ofreciendo hasta $50 millones de recompensa para dar con los responsables de la masacre - crédito @Desopinioncom / X

La investigación se concentra en determinar qué grupo armado ilegal estaría detrás del múltiple homicidio. El ataque fue perpetrado por hombres armados que se movilizaban en dos camionetas y varias motocicletas. Los agresores asesinaron primero a una persona fuera de la finca y luego ingresaron para ultimar a las otras cinco víctimas en el interior.

Un aspecto que agravó la situación fue la denuncia sobre el bloqueo armado al paso de una ambulancia que intentó atender a los heridos. Autoridades confirmaron que la zona de La Meseta ha sido escenario de disputas entre distintas estructuras criminales, dada su ubicación estratégica como corredor de tránsito de economías ilícitas.

Es preciso mencionar que, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó que, con este caso, ya suman 36 masacres en Colombia durante 2026, cuatro de ellas en el Cauca. El director de Indepaz, Leonardo González Perafán, señaló que la situación mantiene en alerta a las comunidades del departamento, mientras se intensifican los llamados para evitar la impunidad.

Temas Relacionados

Masacre en CaucaPopayánGrupos Armados IlegalesViolencia PolíticaColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el Clásico de Bogotá en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Los Embajadores serán los locales, pero ambos clubes están obligados a sumar de a tres para no resignar sus aspiraciones a clasificar a la fase final del primer semestre del año

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: siga aquí el Clásico de Bogotá en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Aeropuerto de Cali entra en cuenta regresiva, ya hay fecha clave para su concesión y millonaria transformación

Si se cumple el cronograma, la adjudicación se daría antes de finalizar el año, mientras avanzan inversiones y ajustes que preparan la terminal para un cambio estructural en su operación

Aeropuerto de Cali entra en cuenta regresiva, ya hay fecha clave para su concesión y millonaria transformación

Resultado Sinuano Día hoy 12 de abril

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultado Sinuano Día hoy 12 de abril

El Acueducto anunció cortes programados de agua en Bogotá del 13 al 17 de abril: estos barrios serán afectados por 24 horas

El calendario divulgado por la empresa señala interrupciones del suministro en diversos sectores debido a labores de mantenimiento en la red, lo que implicará suspensiones temporales en barrios de varias localidades capitalinas y municipios aledaños

El Acueducto anunció cortes programados de agua en Bogotá del 13 al 17 de abril: estos barrios serán afectados por 24 horas

Protestas en Santander golpean vuelos en Bucaramanga: Iata alerta riesgo de operación y las aerolíneas anuncian medidas urgentes

Bloqueos afectan el acceso al aeropuerto y el suministro de combustible, mientras aerolíneas flexibilizan cambios y reembolsos para evitar que los pasajeros queden varados en medio de la crisis

Protestas en Santander golpean vuelos en Bucaramanga: Iata alerta riesgo de operación y las aerolíneas anuncian medidas urgentes
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

Masacre en vivienda rural de Cauca dejó al menos seis muertos: hombres armados querían impedir el paso de la ambulancia

Reconocimiento de militares por “falsos positivos” en Quindío incluyó mensaje bíblico de la madre de una víctima

ENTRETENIMIENTO

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Maluma expuso a Ryan Castro en redes sociales y comenzó la búsqueda de novia para el reguetonero

Emiro Navarro defendió a su mejor amiga de los ataques en redes y pidió que la respalden en ‘La casa de los famosos Colombia’

Karol G descubrió una infidelidad usando un GPS: “Estaba en otro continente”

Daniel Daza, que predijo el triunfo de Petro en 2022, responde a la polémica por su pronóstico presidencial y asegura que lo están amenazando

Kimberly Reyes revela lo que hizo posible su regreso a la televisión: “Tenía que ser este proyecto, me llenaba el corazón de felicidad”

Deportes

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Gol del Embajador en el Clásico de Bogotá en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Millonarios FC vs. Independiente Santa Fe - EN VIVO: Gol del Embajador en el Clásico de Bogotá en la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026

Minnesota vs. Sacramento: el partido de la US Open Cup en donde James Rodríguez podría tener sus primeros minutos como titular en Estados Unidos

Hora y dónde ver Paraguay vs. Colombia en el Sudamericano Sub17: la Tricolor se juega la clasificación a la Copa Mundial de la FIFA

Medalla de oro para Ángel Barajas: ganó la prueba de barras paralelas de la Copa Mundo en Croacia

Luis Díaz hace parte de importante récord del Bayern Múnich: el aporte del colombiano en el equipo más goleador en la historia de la Bundesliga