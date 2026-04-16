Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La cantante antioqueña estaría afinando detalles para llevar el “Tropicoqueta Tour” a Bogotá en diciembre, aunque aún no hay confirmación oficial de parte de su equipo - crédito REUTERS/Amanda Perobelli

La expectativa por la posible gira de Karol G en Bogotá crece entre sus seguidores, luego de que surgieran versiones sobre el regreso de la artista a los escenarios de la capital colombiana en 2026.

El Tropicoqueta Tour, nombre tentativo de su más reciente espectáculo, podría tener a la ciudad como uno de sus principales escenarios, según información revelada por Alejandro Villalobos, locutor y vicepresidente de contenidos y producción de RCN Radio.

De acuerdo con la fuente, Karol G estaría planeando presentarse en Bogotá durante tres noches consecutivas en diciembre. “Me botaron este dato: separe el 4, 5 y 6 de diciembre si quiere ver a ‘La Bichota’”, anunció Villalobos en sus redes sociales, elevando la expectativa sobre un posible anuncio oficial en los próximos meses. Esta dinámica de realizar varias fechas seguidas no es nueva para la intérprete de “Papasito”, quien en giras anteriores ha logrado agotar localidades en tiempo récord y llenar estadios en distintos países.

La gira de Karol G llegaría al país en la primera semana de diciempre 2026 - crédito @alejovillalobos/ Instagram

Aunque la artista no ha confirmado oficialmente los conciertos, los rumores se han intensificado debido a la costumbre de Karol G de culminar sus giras internacionales en Colombia. Otros rumores apuntan a que la cantante de Papasito anunciará el inicio y fechas de toda su gira internacional en su presentación final el domingo 19 de abril en Coachella.

El posible regreso de Karol G a los escenarios colombianos marcaría uno de los eventos musicales más esperados de 2026. La artista ha mantenido una destacada presencia internacional y ha sido reconocida como una de las figuras más influyentes del género urbano.

A la espera del anuncio oficial, los fanáticos ya anticipan que la capital podría vivir tres noches de alta demanda y ambiente festivo para diciembre, consolidando a Karol G como una de las voces más potentes y convocantes de la música latina actual.

En los últimos meses, Karol G y su equipo han dejado múltiples pistas sobre la inminente llegada del Tropicoqueta Tour, una gira que ha despertado entusiasmo entre millones de seguidores. Tras el éxito de su álbum Tropicoqueta, lanzado en junio de 2025, y el impacto histórico de su Mañana Será Bonito World Tour, la expectativa por nuevas presentaciones en vivo se intensificó gracias a una serie de señales y filtraciones en redes sociales.

Cuentas como Bichota Records y Karolgtour publicaron una imagen de Karol G de niña con un mensaje que dio pistas sobre el tour -crédito @bichotarecords/ Instagram

Diversas cuentas especializadas y perfiles vinculados al entorno de la artista han sugerido que el anuncio formal de las fechas de la gira se realizaría entre marzo y abril de 2026. Music Trends, reconocida por adelantar novedades del mundo musical, señaló: “El anuncio de la nueva gira de Karol G debe ocurrir entre este y el próximo mes”, mientras que Conciertos Colombia publicó: “Karol G está de vuelta en los escenarios de Colombia y tendrá varios shows a finales de este año 2026. Pronto más info”.

A estas pistas se sumó la actividad en las cuentas de Bichota Records y Karolgtour, donde una foto de Karol G de niña acompañada de la frase “A ella le estás pidiendo otro tour que haga historia” elevó la expectativa entre los fanáticos.

La especulación sobre el posible recorrido de la gira también se alimentó con la publicación de un video promocional, el 12 de marzo, en el que se destacó participación de la artista como headliner en el festival Coachella 2026. Muchos seguidores interpretaron que su aparición en el prestigioso festival podría coincidir con el anuncio oficial de las fechas para la gira.

Rumores y pistas en redes sociales, incluso compartidos por el equipo de Karol G, apuntan a que el anuncio de la gira podría ocurrir entre marzo y abril de 2026 - crédito @conciertoscolombia.oficial/ Instagram @musictrendscol/ X

La artista antioqueña se convirtió en la primera latina en encabezar el cartel del festival californiano, lo que refuerza la idea de que anunciará su tour en ese contexto. Además, se especula que la producción y selección de canciones presentadas en Coachella podrían replicarse en las futuras fechas del Tropicoqueta Tour.

Mientras tanto, el equipo de Karol G mantiene el hermetismo y ninguna de las filtraciones ha sido confirmada oficialmente.