Colombia

Policía reportó balacera en Usaquén: autoridades atienden la emergencia por disparos en el norte de Bogotá

Una serie de detonaciones fue reportada en la calle 156, donde miembros de la Policía Metropolitana realizan labores de verificación y se mantiene la vigilancia

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Unidades policiales aseguran la zona tras la balacera en Barrancas, mientras continúa la recolección de pruebas - crédito X

El lunes 13 de abril del 2025, se reportó una balacera en el barrio Barrancas, localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá, específicamente en la calle 156 7H-67. Las autoridades ya hacen presencia en el sitio y adelantan labores de control y verificación de la situación.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá (MEBOG), entregará un reporte preliminar sobre los hechos ocurridos. Se mantiene la alerta en la zona mientras unidades policiales aseguran el área y recogen información para esclarecer las circunstancias del incidente.

La ciudadanía se encuentra a la expectativa de detalles oficiales sobre posibles víctimas o capturas relacionadas con la balacera. Preliminarmente se sabe que los heridos de este hecho fueron traslados en una patrulla de la Policía de Bogotá.

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