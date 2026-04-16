La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

El equipo de Néstor Lorenzo viene de caer ante Croacia y Francia en la última fecha FIFA-crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

A menos de 60 días para que comience el Mundial de la FIFA de 2026, el 16 de abril la selección Colombia confirmó en forma oficial el último amistoso de preparación que tendrá previo a su debut ante Uzbekistán.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) dio a conocer que el último partido que tendrán será ante Jordania en el estadio Snapdragon de San Diego, Estados Unidos, y que se jugará el 7 de junio de 2026 a partir de las 6:00 p. m. (hora de Colombia) en lo que será la serie de partidos amistosos “Countdown to 26″, y en las cuales jugarán Suiza frente a Australia, el 6 de junio, un día antes del duelo de los “Cafeteros”.

La Tricolor tendrá su última prueba de fuego ante el cuadro asiático-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La Tricolor tendrá su despedida de la hinchada el 29 de mayo de 2026, cuando en el estadio El Campín se enfrente ante Costa Rica.

En la actualidad reciente de los dirigidos por Néstor Lorenzo, vienen de caer el 26 y 29 de marzo de este mismo año en Estados Unidos en la fecha FIFA ante Croacia por 2-1 (en Orlando, Florida) y por 3-1 ante Francia (en Landover, Maryland).

Además, los partidos estuvieron envueltos en medio de la polémica por el estado físico del volante James Rodríguez, actual jugador del Minnesota United, y que el 2 de abril de 2026 se confirmó a través de un comunicado de prensa por parte de la Federación Colombiana de Fútbol:

“La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez.

Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación“, explicaron.

Así le fue a la selección Colombia en la última fecha FIFA

Colombia perdió ante Francia en su último amistoso de la fecha FIFA-crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

La selección Colombia tuvo su gira de preparación a su séptima Copa del Mundo en Estados Unidos con una derrota por 3-1 frente a Francia el 29 de marzo de 2026 en el Northwest Stadium de Landover, Maryland, en el cierre de la fecha FIFA. El equipo orientado por Néstor Lorenzo exhibió dificultades colectivas que alimentan la preocupación sobre su desempeño a menos de cuatro meses del arranque del Mundial.

En el último compromiso de la gira, Francia abrió el marcador a los 29 minutos con gol de Désiré Doué, favorecido por un desvío. Antes del entretiempo, la ventaja se amplió con un gol de cabeza de Marcus Thuram. Doué volvió a marcar en el inicio del segundo tiempo, consolidando el dominio francés. El descuento colombiano llegó a los setenta y seis minutos por obra de Jaminton Campaz, pero el desarrollo y el resultado no se alteraron pese a las modificaciones introducidas por Lorenzo.

Richard Ríos en el partido entre Croacia y Colombia, el 26 de marzo de 2026-crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

La respuesta ofensiva de la selección fue insuficiente ante la organización y solvencia defensiva de Francia. La gira concluyó así con dos derrotas consecutivas y dejó dudas serias sobre la cohesión de la plantilla y el funcionamiento táctico.

La primera derrota de Colombia previo al Mundial de 2026 e dio ante Croacia por 2-1, el 26 de marzo de 2026, donde mostró dominio por tramos pero careció de eficacia, y luego frente a Francia (1-3), exposición que evidenció problemas en la generación y concreción de oportunidades, así como en la solidez defensiva y la capacidad colectiva.

El equipo colombiano se adelantó rápidamente con gol de Jhon Arias al primer minuto, pero Croacia logró el empate por medio de Luka Vušković y revirtió el marcador previo al descanso tras un cabezazo de Igor Matanović, aprovechando un error de Camilo Vargas.

A pesar de un dominio sostenido en varias fases del encuentro y la generación frecuente de ocasiones ofensivas, los remates errados por Luis Suárez y Luis Díaz —sumados a la contención defensiva de los croatas— determinaron el desenlace. Croacia incluso estrelló dos disparos en los palos durante el segundo tiempo.