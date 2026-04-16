Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Lista de jugadores viajeros en Independiente Medellín para el juego ante Flamengo en Río de Janeiro

12:20 hs

Dura visita para el Poderoso de la Montaña en Río de Janeiro

El cuadro antioqueño tendrá una dura visita ante el vigente campeón de América-crédito Sergio Moraes/REUTERS-Estudiantes de La Plata/X

El partido se jugará el 16 de abril de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo viene de perder el clásico paisa por 3-2 ante Atlético Nacional, el 11 de abril de 2026. Por los lados del cuadro rojo se fueron adelante del marcador con el gol de Daniel Cataño.

Luego, Atlético Nacional remontó Andrés Sarmiento y Juan José Rengifo, pero Daniel Londoño empató el juego en la primera mitad.

Para el final del partido, un autogol del defensor José Ortiz le dio la victoria al cuadro Verdolaga.

El 12 de abril de 2026, Flamengo venció en el clásico carioca a Fluminense por 2-1 en el estadio Maracaná, con el doblete de Pedro, mientras que el venezolano Jefferson Savarino descontó para el Flu.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 8 de abril de 2026 Medellín cedió un empate ante Estudiantes de La Plata de Argentina en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo argentino se adelantó en el marcador con el gol de Tiago Palacios, pero Francisco Chaverra colocó el empate final.