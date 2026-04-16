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Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

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El equipo dirigido por Alejandro Restrepo espera dar el golpe de opinión en el estadio Maracaná-crédito Sergio Moraes/REUTERS-Iván Valencia/AP Photo
El equipo dirigido por Alejandro Restrepo espera dar el golpe de opinión en el estadio Maracaná-crédito Sergio Moraes/REUTERS-Iván Valencia/AP Photo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Flamengo e Independiente Medellín por la fecha 2 de la Copa Libertadores.

13:30 hsHoy

Afiche de Flamengo presentando el partido ante Independiente Medellín

El Mengão presentó el juego ante el Poderoso de la montaña de la siguiente forma-crédito @Flamengo_es/X
El Mengão presentó el juego ante el Poderoso de la montaña de la siguiente forma-crédito @Flamengo_es/X
13:09 hsHoy

Lista de jugadores viajeros en Independiente Medellín para el juego ante Flamengo en Río de Janeiro

El grupo de jugadores que tendrá Alejandro Restrepo en su visita al estadio Maracaná-crédito Jefatura de Prensa Independiente Medellín
El grupo de jugadores que tendrá Alejandro Restrepo en su visita al estadio Maracaná-crédito Jefatura de Prensa Independiente Medellín
12:49 hsHoy

Santa Fe perdió en Brasil y se complicó en la Copa Libertadores: Corinthians le ganó por 2-0

Los cardenales nunca se vieron cómodos en el partido con las anotaciones de Gustavo Henrique y Raniele, para que el Timao se consolide como líder del grupo E

Corinthians superó a Santa Fe por 2-0 en el estadio Neo Química Arena, por la fecha 2 de la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS
Corinthians superó a Santa Fe por 2-0 en el estadio Neo Química Arena, por la fecha 2 de la fase de grupos en la Copa Libertadores - crédito Jorge Silva/REUTERS
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12:20 hsHoy

Dura visita para el Poderoso de la Montaña en Río de Janeiro

El cuadro antioqueño tendrá una dura visita ante el vigente campeón de América-crédito Sergio Moraes/REUTERS-Estudiantes de La Plata/X
El cuadro antioqueño tendrá una dura visita ante el vigente campeón de América-crédito Sergio Moraes/REUTERS-Estudiantes de La Plata/X

El partido se jugará el 16 de abril de 2026 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 7:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de ESPN y de Disney Plus Premium.

El árbitro del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

El equipo dirigido por Alejandro Restrepo viene de perder el clásico paisa por 3-2 ante Atlético Nacional, el 11 de abril de 2026. Por los lados del cuadro rojo se fueron adelante del marcador con el gol de Daniel Cataño.

Luego, Atlético Nacional remontó Andrés Sarmiento y Juan José Rengifo, pero Daniel Londoño empató el juego en la primera mitad.

Para el final del partido, un autogol del defensor José Ortiz le dio la victoria al cuadro Verdolaga.

El 12 de abril de 2026, Flamengo venció en el clásico carioca a Fluminense por 2-1 en el estadio Maracaná, con el doblete de Pedro, mientras que el venezolano Jefferson Savarino descontó para el Flu.

En lo que se refiere a la Copa Libertadores, el 8 de abril de 2026 Medellín cedió un empate ante Estudiantes de La Plata de Argentina en el estadio Atanasio Girardot.

El equipo argentino se adelantó en el marcador con el gol de Tiago Palacios, pero Francisco Chaverra colocó el empate final.

El mismo día que jugó Medellín, Flamengo venció por 2-0 a Cusco FC de Perú con las anotaciones del atacante brasileño Bruno Henrique, y del volante uruguayo Giorgian De Arrascaeta.

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