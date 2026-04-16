La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Maluma y Ryan Castro sorprenden con 'Pa’ la seca', su nuevo sencillo romántico - crédito @maluma @ryancastro / Instagram

Los artistas colombianos Ryan Castro y Maluma anunciaron el lanzamiento de su nueva colaboración titulada Pa’ la seca, que estará disponible en todas las plataformas digitales el jueves 16 de abril, a las 7:00 p.m.

Esta canción consolida la sociedad artística entre dos de los exponentes más importantes del género urbano en Colombia, quienes ya habían trabajado juntos en Luna llena y en el tema +57.

El anuncio llegó luego de una campaña de expectativa inusual. Durante marzo, ambos cantantes fueron vistos repartiendo flores en semáforos de calles de Estados Unidos, vestidos de forma convencional para pasar desapercibidos. Las imágenes, grabadas por testigos y compartidas en redes sociales, generaron rumores sobre una posible colaboración. La estrategia estuvo dirigida a despertar la curiosidad y aumentar la expectativa entre los fanáticos, quienes interpretaron el gesto como una pista sobre un nuevo proyecto musical.

La confirmación oficial llegó a través de las redes sociales de Maluma, donde se publicó un clip promocional con ambos artistas cantando y bailando sobre un automóvil cubierto de flores en el que se escuchó el primer adelanto. Este guiño visual refuerza la temática romántica y festiva del sencillo, además de conectar directamente con la campaña viral de las flores repartidas en marzo.

Maluma promovió ‘Pa’<b> </b>la seca’ buscando pareja para Ryan Castro en redes sociales

El concepto de Pa’ la seca gira en torno a la búsqueda de una nueva pareja sentimental, según lo adelantado por los propios artistas. La letra emplea el lenguaje callejero y el flow característico que han popularizado Maluma y Ryan Castro. El video promocional anticipa una atmósfera romántica, con referencias visuales a flores y automóviles, elementos recurrentes en la promoción.

El lanzamiento ha despertado un notable entusiasmo en redes sociales. Los seguidores de ambos artistas han expresado su expectativa por un nuevo éxito urbano y han destacado el crecimiento artístico de Ryan Castro, quien atraviesa un momento clave en su carrera. El cantante, conocido como “el cantante del ghetto”, también anunció recientemente un álbum colaborativo junto a J Balvin, titulado “Omertá”, que mezclará dancehall y reguetón clásico.

Como parte de la promoción de Pa’ la seca, la vida personal de Ryan Castro fue utilizada de manera creativa para captar la atención del público. Uno de los episodios que más conversación generó en redes sociales fue cuando Maluma, a través de sus historias, decidió involucrarse directamente en la situación sentimental de su compañero de canción. “Le estoy buscando novia a @ryancastrro... Quién me lo ajuicia pues?”, publicó el cantante paisa en tono humorístico, mensaje que rápidamente se viralizó y multiplicó los comentarios de seguidores y medios.

La soltería de Ryan Castro se volvió tema de discusión en la industria del entretenimiento y entre sus fanáticas, sobre todo después de su ruptura con la empresaria Valentina González. En este contexto, Maluma reforzó su papel de “cupido digital” al invitar públicamente a enviar “hojas de vida, números, foticos, tal. Que hay que ajuiciar al hombre ya. Ya es hora, ya es hora. Noviecita pa’ Ryan, ¿quién se reporta? Ay, niño. Ay, ay, ay. Le consigo novia porque le consigo”.

La estrategia coincidió con la aparición de ambos artistas repartiendo flores en la calle, lo que incrementó los rumores sobre una posible colaboración musical. Si bien la búsqueda de pareja para Ryan Castro se manejó en tono jocoso, muchos seguidores interpretaron la acción como parte de una campaña de expectativa para el lanzamiento del sencillo.

En paralelo, la vida sentimental del llamado “Cantante del Ghetto” atrajo aún más miradas cuando la actriz Lina Tejeiro mencionó a Ryan como su “crush nacional” durante una entrevista, comentario que avivó el interés sobre el artista y se viralizó en redes. Tejeiro confesó: “De un tiempo para acá se ha puesto muy guapo, muy, muy guapo. Y lo digo con todo el respeto del mundo”.

Pese a las especulaciones, fuentes cercanas indicaron que Ryan Castro se mantuvo enfocado en su música y no prestó atención a los coqueteos públicos, mientras la campaña de expectativa seguía sumando interacciones antes del estreno de la nueva canción.