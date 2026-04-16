Así quedaron las proyecciones en la lucha por el Balón de Oro: Luis Díaz sigue en la carrera

Según The Touchmine, Díaz ocupa el cuarto lugar en probabilidades para el Balón de Oro 2026, por detrás de Harry Kane, Michael Olise y Kylian Mbappé.-crédito Michaela Stache/REUTERS

La actuación de Luis Díaz en la victoria y clasificación del Bayern Múnich frente al Real Madrid generó diversas reacciones entre los aficionados al fútbol.

El gol del delantero colombiano al minuto 85, que significó el empate para el equipo alemán y la ventaja en la serie, provocó comentarios en distintos sectores internacionales. El 15 de abril de 2026, el portal británico Touch Line publicó en su cuenta de X una proyección sobre la posición que podría ocupar la estrella de la selección Colombia en la carrera por el Balón de Oro de este año.

El portal de fútbol de Inglaterra colocó la proyección del colombiano en la carrera por el Balón de Oro-crédito @TouchmineX/X

La reciente actuación de Luis Díaz con el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League impulsó al futbolista colombiano hacia los puestos más altos de las predicciones para el Balón de Oro 2026, en un año en el que la premiación se realizará poco después de la finalización del Mundial. El gol de Díaz frente al Real Madrid consolidó su papel como candidato relevante, en una temporada en la que su equipo aún compite por el triplete.

Las proyecciones numéricas más detalladas colocan a Díaz en una posición destacada: el sitio The Touchmine otorga al colombiano un 9% de probabilidades de llevarse el Balón de Oro, ubicándolo como el cuarto mejor posicionado en el ranking, solo detrás de Harry Kane, Michael Olise y Kylian Mbappé.

Dayot Upamecano celebrando con Luis Díaz en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el estadio Allianz Arena, el 15 de abril de 2026-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Por su parte, el sistema Power Rankings lo sitúa en el puesto 14 de la carrera por el trofeo, gracias a una temporada donde suma 24 goles y 15 asistencias, cifras que sostienen tanto su regularidad como su capacidad de brillar en momentos críticos.

Esta edición del Balón de Oro tendrá lugar tras el Mundial 2026, lo que convierte la actuación de Díaz con la selección de Colombia durante las primeras semanas del torneo en un factor determinante para su ubicación final en la votación. Un desempeño destacado en la máxima cita mundial podrá inclinar la balanza a su favor.

La historia del fútbol colombiano en este premio tiene como antecedente principal el quinto puesto logrado por Radamel Falcao García en 2012, cuando el actual delantero de Millonarios fue el mejor ubicado entre los jugadores del país.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Lucho acumula un total de 42 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.445 minutos, y marcó en 24 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 18 oportunidades:

22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig

30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich

13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo

4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich

8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich

29 de noviembre de 2025 - Bundesliga : 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli

22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas

4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich

29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich

21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich

11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo

31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich

8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim

6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach

14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich

18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta

7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich

15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid