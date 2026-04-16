Deportes

Así quedaron las proyecciones en la lucha por el Balón de Oro: Luis Díaz sigue en la carrera

El delantero colombiano volvió a brillar en un partido crucial, marcando y asistiendo para clasificar al Bayern de Múnich

Guardar
Según The Touchmine, Díaz ocupa el cuarto lugar en probabilidades para el Balón de Oro 2026, por detrás de Harry Kane, Michael Olise y Kylian Mbappé.-crédito Michaela Stache/REUTERS
Según The Touchmine, Díaz ocupa el cuarto lugar en probabilidades para el Balón de Oro 2026, por detrás de Harry Kane, Michael Olise y Kylian Mbappé.-crédito Michaela Stache/REUTERS

La actuación de Luis Díaz en la victoria y clasificación del Bayern Múnich frente al Real Madrid generó diversas reacciones entre los aficionados al fútbol.

El gol del delantero colombiano al minuto 85, que significó el empate para el equipo alemán y la ventaja en la serie, provocó comentarios en distintos sectores internacionales. El 15 de abril de 2026, el portal británico Touch Line publicó en su cuenta de X una proyección sobre la posición que podría ocupar la estrella de la selección Colombia en la carrera por el Balón de Oro de este año.

El portal de fútbol de Inglaterra colocó la proyección del colombiano en la carrera por el Balón de Oro-crédito @TouchmineX/X
El portal de fútbol de Inglaterra colocó la proyección del colombiano en la carrera por el Balón de Oro-crédito @TouchmineX/X

La reciente actuación de Luis Díaz con el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Champions League impulsó al futbolista colombiano hacia los puestos más altos de las predicciones para el Balón de Oro 2026, en un año en el que la premiación se realizará poco después de la finalización del Mundial. El gol de Díaz frente al Real Madrid consolidó su papel como candidato relevante, en una temporada en la que su equipo aún compite por el triplete.

Las proyecciones numéricas más detalladas colocan a Díaz en una posición destacada: el sitio The Touchmine otorga al colombiano un 9% de probabilidades de llevarse el Balón de Oro, ubicándolo como el cuarto mejor posicionado en el ranking, solo detrás de Harry Kane, Michael Olise y Kylian Mbappé.

Dayot Upamecano celebrando con Luis Díaz en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el estadio Allianz Arena, el 15 de abril de 2026-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Dayot Upamecano celebrando con Luis Díaz en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid, por el partido de vuelta de los cuartos de final de la UEFA Champions League en el estadio Allianz Arena, el 15 de abril de 2026-crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Por su parte, el sistema Power Rankings lo sitúa en el puesto 14 de la carrera por el trofeo, gracias a una temporada donde suma 24 goles y 15 asistencias, cifras que sostienen tanto su regularidad como su capacidad de brillar en momentos críticos.

Esta edición del Balón de Oro tendrá lugar tras el Mundial 2026, lo que convierte la actuación de Díaz con la selección de Colombia durante las primeras semanas del torneo en un factor determinante para su ubicación final en la votación. Un desempeño destacado en la máxima cita mundial podrá inclinar la balanza a su favor.

La historia del fútbol colombiano en este premio tiene como antecedente principal el quinto puesto logrado por Radamel Falcao García en 2012, cuando el actual delantero de Millonarios fue el mejor ubicado entre los jugadores del país.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025-2026

Lucho acumula un total de 42 partidos en todas las competencias (Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania. Supercopa de Alemania) en 3.445 minutos, y marcó en 24 ocasiones durante la temporada, además de asistir para gol a sus compañeros en 18 oportunidades:

  • 22 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 6-0 RB Leipzig
  • 30 de agosto de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Augsburgo 2-3 Bayern Múnich
  • 13 de septiembre de 2025 - Bundesliga: 76 minutos y gol en el Bayern Múnich 5-0 Hamburgo
  • 4 de octubre de 2025 - Bundesliga: 88 minutos y doblete en el Eintracth Frankfurt 0-3 Bayern Múnich
  • 8 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Unión Berlín 2-2 Bayern Múnich
  • 29 de noviembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 3-1 St. Pauli
  • 22 de octubre de 2025 - Champions League: 81 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-0 Club Brujas
  • 4 de noviembre de 2025 - Champions League: 45 minutos, doblete y roja en el París Saint Germain 1-2 Bayern Múnich
  • 29 de octubre de 2025 - Copa de Alemania: 88 minutos y gol en el Colonia 1-4 Bayern Múnich
  • 21 de diciembre de 2025 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Heidenheim 0-4 Bayern Múnich
  • 11 de enero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 8-0 Wolfsburgo
  • 31 de enero de 2026 - Bundesliga: 45 minutos y gol en el Hamburgo 2-2 Bayern Múnich
  • 8 de febrero de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y triplete en el Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim
  • 6 de marzo de 2026 - Bundesliga: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Borussia Mönchengladbach
  • 14 de marzo de 2026 - Bundesliga: 84 minutos y gol en el Bayer Leverkusen 1-1 Bayern Múnich
  • 18 de marzo de 2026 - Octavos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-1 Atalanta
  • 7 de abril de 2026 - Cuartos de final Ida - Champions League: 90 minutos y gol en el Real Madrid 1-2 Bayern Múnich
  • 15 de abril de 2026 - Cuartos de final Vuelta - Champions League: 90 minutos y gol en el Bayern Múnich 4-3 Real Madrid

Temas Relacionados

Luis DíazBayern MúnichBalón de OroChampions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

El cuadro antioqueño buscará dar el golpe en el estadio Maracaná ante el vigente campeón de América

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

La Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo tendrá su última prueba de fuego de cara al debut ante Uzbekistán en Ciudad de México

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

El equipo dirigido por Vincent Kompany clasificó a las semifinales de la Champions League tras vencer en el global por 6-4 al “Merengue”

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

El volante fue sustituido por el choque con un compañero y trasladado a una clínica cercana al estadio Nemesio Camacho El Campín para ser atendido y realizarle exámenes adicionales que descartaran lesiones de gravedad

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”

La figura de la selección de Portugal ha tenido algunos inconvenientes médicos en la última parte de la temporada de la liga de Arabia Saudí, previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Masacre en Maicao: cinco muertos tras ataque armado en medio de operativos contra la red de alias Naín

Identifican a las seis víctimas de la masacre en zona rural de Popayán: tres tenían pasado político

Explosivo fue detonado al paso de una patrulla de Policía en Cúcuta: habría un uniformado afectado

Militar que participó en ‘falsos positivos’ entregó a la JEP medalla que recibió cuando presentó a jóvenes como guerrilleros

La JEP confirmó que se han verificado más de 4.700 casos de “falsos positivos”, familiares de las víctimas fueron escuchados

ENTRETENIMIENTO

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karina García sorprendió al revelar el monto “mínimo” de cuota alimentaria que, según ella, deben aportar los padres: “Hasta pal’ arriendo”

Karol G ya tendría fechas para su gira en Colombia: estos son los días en los que el ‘Tropicoqueta Tour’ llegaría al país

La nueva canción de Ryan Castro y Maluma ya tiene fecha de estreno: así suena la colaboración

Manuela Gómez reveló en qué se gastó el dinero que ganó en ‘La casa de los famosos’: “Lo quería desde hace un año”

Westcol hizo el ridículo en redes, compró un lujoso carro en China pero no pudo ni cerrar las puertas: “La clase no se compra”

Deportes

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

Flamengo vs. Medellín, Copa Libertadores - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido del Poderoso de la Montaña en el Maracaná

La selección Colombia confirmó su último amistoso de la fecha FIFA previo al Mundial 2026: jugará ante Jordania

Luis Díaz habló sobre la expulsión de Eduardo Camavinga en el Bayern Múnich vs. Real Madrid

Alerta en Millonarios por lesión de Rodrigo Contreras: un golpe en la cabeza obligó su cambio

Por qué Cristiano Ronaldo no pudo terminar el último partido con Al Nassr: “Corrió al vestuario para vomitar”